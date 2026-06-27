Смертельные болезни будут выявлять с рождения: новые обследования, которые спасут жизнь

Минздрав России расширит перечень обследований неонатального скрининга. Так, с 2027 года новорожденных могут начать проверять еще на шесть новых заболеваний, среди которых есть болезнь Помпе и смертельная болезнь Краббе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ.
Всего в перечень неонатального скрининга входят 42 болезни. В апреле 2026 года он пополнился двумя заболеваними: Х-сцепленной адренолейкодистрофией и дефицитом декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.
С 2027 года в перечень планируют включить обследования на:
миодистрофию Дюшенна (тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к слабости и атрофии мышц);
болезнь Краббе (смертельное генетическое заболевание, поражающее нервную систему);
болезнь Помпе (наследственное заболевание, при котором организм не может расщеплять сложный сахар, приводит к разрушению мышц, возможен летальный исход);
мукополисахаридоз 1-го типа (наследственное заболевание, вызванное дефицитом фермента альфа-L-идуронидазы, приводит к нарушению обмена веществ);
болезнь Гоше (генетическое заболевание, при котором нарушается липидный обмен, приводит к увеличению печени, селезенки, снижению свертываемости крови);
болезнь Ниманна-Пика типа А/В (наследственное нарушение обмена веществ, вызванное дефицитом фермента кислой сфингомиелиназы).
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