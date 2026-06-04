Рекомендуют заняться спортом и спрашивают, когда умрешь: люди с инвалидностью — о неудобных вопросах

Неудобные вопросы людям с инвалидностью Источник: Городские медиа

Стоит ли наклоняться к человеку в коляске, как правильно говорить и нужно ли предлагать помощь — вопросы, которые многие стесняются задать вслух людям с инвалидностью. Неловкость и незнание часто сильнее желания разобраться.

Журналисты MSK1.RU задали эти «неудобные» вопросы напрямую людям с инвалидностью — подопечным хосписа «Дом с маяком». Отвечать вызвались Даня Максимов, Оля Колышкина и Влад Горячев. У ребят спинальная мышечная атрофия II типа. Это генетическое заболевание, из-за которого они могут передвигаться только с помощью электрической коляски.

Что же для них действительно важно, а какие вопросы и поведение раздражают, смотрите в видео выше.