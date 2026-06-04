НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 754мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,34
EUR 85,12
Состояние раненых при атаке дронов
Позвал замуж на концерте
Где отдохнуть этим летом
Где дороже учиться
Как отметить свадьбу в Ярославле
Разваливается историческое здание
Застройка Заволги
Уголовка из-за парка
Что происходит на ПМЭФ
Здоровье Рекомендуют заняться спортом и спрашивают, когда умрешь: люди с инвалидностью — о неудобных вопросах

Рекомендуют заняться спортом и спрашивают, когда умрешь: люди с инвалидностью — о неудобных вопросах

Стоит ли наклоняться к человеку в коляске, как правильно говорить и нужно ли предлагать помощь — ответы в видео

112

Неудобные вопросы людям с инвалидностью

Источник:

Городские медиа

Стоит ли наклоняться к человеку в коляске, как правильно говорить и нужно ли предлагать помощь — вопросы, которые многие стесняются задать вслух людям с инвалидностью. Неловкость и незнание часто сильнее желания разобраться.

Журналисты MSK1.RU задали эти «неудобные» вопросы напрямую людям с инвалидностью — подопечным хосписа «Дом с маяком». Отвечать вызвались Даня Максимов, Оля Колышкина и Влад Горячев. У ребят спинальная мышечная атрофия II типа. Это генетическое заболевание, из-за которого они могут передвигаться только с помощью электрической коляски.

Что же для них действительно важно, а какие вопросы и поведение раздражают, смотрите в видео выше.

Если коротко, то главное — уважение и личные границы. Помощь лучше предлагать, а не навязывать, а формулировки не так принципиальны, как отношение.

ПО ТЕМЕ
Иветта АвраамоваИветта Авраамова
Иветта Авраамова
Инвалид ОВЗ Глупые вопросы Интервью
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Рекомендуем