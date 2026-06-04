«Это как человека с себя сбросить». Главврач поликлиники похудела на 50 кг — и дело не в диетах

Пример Любови вдохновил ее коллег заняться своим весом Источник: Любовь Трефилова

Ежедневно врачи спасают жизни людей, но порой забывают о собственном здоровье: сидячий образ жизни, неправильное питание, отсутствие физической активности — всё это приводит к лишнему весу и сопутствующим заболеваниям. Так быть не должно, решила главврач поликлиники Любовь Трефилова и за последние полтора года похудела на 50 килограммов. Останавливаться на достигнутом она не планирует. Коллеги из NN.RU узнали, как медик добилась таких впечатляющих результатов и что ей помогает не сдаваться в борьбе за стройность.

«Здоровый вес — это образ жизни»

Любови Трефиловой 37 лет. К полноте она была склонна всегда, но особенно сильно набрала вес в декрете — из-за неправильного графика питания. В то время она могла за целый день не съесть ни крошки, зато часто «кусочничала» по вечерам. Попытки сбросить лишние килограммы медик предпринимала не раз, но постоянно срывалась, по ее словам, из-за неправильной мотивации.

— Сначала это была история, за которой гонятся все, потому что мы из каждого утюга слышим, что надо худеть. Я садилась на диеты, перепробовала кучу разных, но никакого долгосрочного результата это не приносило, потому что ты постоянно находишься в стрессе и постоянно срываешься. Обращалась к врачам-эндокринологам, потому что искала причины в чем-то другом, хотела переложить ответственность. И так продолжалось до тех пор, пока я не поняла, что здоровый вес — это образ жизни.

По словам Любови, одной из причин заняться фигурой для нее стала болезнь мамы: несколько лет назад у родственницы нашли онкологическое заболевание, которому чаще подвержены женщины с большим индексом массы тела. Кроме того, став главврачом в поликлинике, медик поняла, что должна быть примером для пациентов.

Для похудения, считает она, в первую очередь необходима жесткая дисциплина. Чтобы добиться результата, нужно трансформировать свое мышление: отказаться от вредных привычек, скорректировать пищевое поведение. И если вес стоит на месте или даже происходит откат, важно помнить, что это нормально, и не прекращать работу.

— Лучше маленькие шаги, чем никаких, — уверена Любовь Александровна.

«Захочу — зайду во „ Вкусно — и точка “»

Главный пункт в ее плане похудения — это подсчет калорий. Дома и на работе у Любови есть кухонные весы, а на телефоне установлено приложение, куда она вносит информацию о всех приемах пищи. Так можно отслеживать КБЖУ и контролировать уровень белка, чтобы избежать скачков сахара в крови и тяги к вредным продуктам.

По словам главврача, для себя она выработала простые правила похудения: есть достаточно белка, овощей и фруктов и отказаться от сладких напитков. При этом никакие другие продукты из своего рациона Любовь не исключает — главное, чтобы они вписывались в суточную норму калорий.

— Напитки я пью на сахарозаменителях, очень люблю колу без сахара — ничего плохого в ней нет, поэтому не надо ее демонизировать. Белок добавляю в каждый прием пищи: это может быть творог, курица, рыба, мясо какое-то нежирное. И обязательно съедаю несколько порций овощей и фруктов в день. Если захочу, зайду во «Вкусно — и точка». Просто вместо огромного обеда с газировкой закажу одно блюдо и довольная уйду домой. Главное — не гнаться за быстрым результатом. И тогда сам заметишь изменения.

«Как человека с себя сбросить»

Вместе с подсчетом калорий Любовь добавила в свою жизнь физическую активность: она занимается в спортзале, посещает бассейн и старается много ходить пешком. Ярым фанатом спорта медик себя не считает и говорит, что физнагрузка в первую очередь должна приносить удовольствие — иначе желания заниматься не будет.

Летом вместе с семьей главврач выбирается на прогулки, катается на самокате и велосипеде. Раньше она не могла позволить себе этого из-за проблем с суставами, а теперь чувствует, как улучшилось качество жизни.

— Похудеть на 50 килограммов — это как человека с себя сбросить. Мне стало очень легко ходить, исчезли одышка, боли в коленях, а они раньше были ужасные. Даже сезонные аллергии теперь легче проходят, — делится врач. — Сейчас моя цель — скинуть еще где-то 15 кг. Конечно, чем больше веса теряешь, тем медленнее идет этот процесс. Поэтому я просто делаю то, что делаю, и в итоге приду к своей цели.

«Не нужно ждать мотивации»

После похудения Любовь Трефилова стала примером для коллег из поликлиники. Некоторые из них сейчас тоже активно худеют, а кому-то уже удалось сбросить 20 килограммов.

— Многие заболевания, которые преследуют нас в более зрелом возрасте, такие как гипертония или сахарный диабет второго типа, связаны с неправильным питанием и образом жизни, то есть их можно исключить и обойти. Поэтому не нужно ждать какой-то мотивации, а просто делать. И, конечно, серьезнее относиться к рекомендациям врачей и внедрять эти рекомендации в свою жизнь, — заключила Любовь.