Как избавиться от аллергии на пыльцу: необычные способы

Слезотечение, насморк и чихание пропадают благодаря особенностям пищеварения Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Не все аллергики знают про несколько необычных способов, которые помогают облегчить симптомы аллергии. Но эти варианты доступны каждому.

Поллиноз — это пыльцевая аллергия, или по-другому сезонная лихорадка. Заболевание, в основе которого лежит аллергическая реакция. Во время цветения симптомы поллиноза усиливаются.

Речь идет о том, чтобы поесть или пожевать жвачку. Слезотечение, насморк и чихание пропадают благодаря особенностям пищеварения.

«Когда вы начинаете кушать, в организме появляется большое количество протеолитических ферментов. Они разрушают белки, в том числе те, что выделяются при попадании пыльцы в организм. Благодаря этому аллергическая реакция не успевает развиться», — рассказал «Абзацу» врач-аллерголог Владимир Болибок.

Еще во время пищи организм вырабатывает фермент диаминоксидазу, который необходим для предотвращения ложных аллергических реакций на пищу. Это достигается путем нейтрализации гистамина, который вызывает отеки и насморк.