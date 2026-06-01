НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

с-з.

 749мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
История «Бара Коктейль»
Подросток сорвался с заброшки
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Предмет из СССР — викторина
Как отметить свадьбу в Ярославле
Прогноз погоды
Афиша на 1 июня
Где ожидаются пожары летом
Массовая драка в центре города
Здоровье Как избавиться от аллергии на пыльцу: необычные способы

Как избавиться от аллергии на пыльцу: необычные способы

Они доступны каждому

148
Слезотечение, насморк и чихание пропадают благодаря особенностям пищеварения | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаСлезотечение, насморк и чихание пропадают благодаря особенностям пищеварения | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Слезотечение, насморк и чихание пропадают благодаря особенностям пищеварения

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Не все аллергики знают про несколько необычных способов, которые помогают облегчить симптомы аллергии. Но эти варианты доступны каждому.

Поллиноз — это пыльцевая аллергия, или по-другому сезонная лихорадка. Заболевание, в основе которого лежит аллергическая реакция. Во время цветения симптомы поллиноза усиливаются.

Речь идет о том, чтобы поесть или пожевать жвачку. Слезотечение, насморк и чихание пропадают благодаря особенностям пищеварения.

«Когда вы начинаете кушать, в организме появляется большое количество протеолитических ферментов. Они разрушают белки, в том числе те, что выделяются при попадании пыльцы в организм. Благодаря этому аллергическая реакция не успевает развиться», — рассказал «Абзацу» врач-аллерголог Владимир Болибок.

Еще во время пищи организм вырабатывает фермент диаминоксидазу, который необходим для предотвращения ложных аллергических реакций на пищу. Это достигается путем нейтрализации гистамина, который вызывает отеки и насморк.

Узнать об активных периодах аллергии и о том, как лечить поллиноз, можно в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Аллергия Пыльца Здоровье Врач
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем