Поставили неправильный диагноз: в Ярославле возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки в больнице

Мы рассказывали историю Ольги Федотовой, у которой врачи проглядели аппендицит

архив семьи Федотовых, Кирилл Повернов / 76.RU

В Ярославле возбудили уголовное дело после смерти 60-летней пациентки больницы имени Семашко Ольги Федотовой. 76.RU рассказывал эту историю: супруг Ольги Андрей пытается добиться наказания для виновных. Он уверен, что если бы врачи вовремя диагностировали у его жены аппендицит, она была бы жива.

Андрей Федотов получил постановление о признании его потерпевшим 27 мая. В документе сказано, что уголовное дело возбуждено по признакам ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователи отметили, что в больнице Ольге диагностировали острый деструктивный панкреатит. При этом в протоколе патологоанатомического вскрытия указано, что пациентка умерла из-за острого флегмонозного аппендицита, осложненного перфорацией стенки аппендикса.

«Таким образом, вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками ГБУЗ ЯО „Клиническая больница имени Н. А. Семашко“ своих профессиональных обязанностей (в связи с неправильно поставленным диагнозом Федотовой О. Л. и соответственно его лечения) по неосторожности причинена смерть Федотовой О. Л.», — говорится в постановлении следственного комитета.

Если вина врачей по указанной статье будет доказана, причастным медикам может грозить до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение срока до трех лет.

Ранее мы подробно описывали историю Ольги Федотовой. После ее смерти информация о неверно указанном диагнозе была указана в протоколе вскрытия. Страховая компания нашла ряд нарушений в действиях врачей, а Андрей Федотов обратился в следственный комитет.

Подробнее о том, как и почему Ольге поставили неправильный диагноз, читайте в этом тексте.

