История учениц спецшколы
В крупной больнице Ярославля сменилось руководство: что известно

Ирина Комарова покинула пост главврача

В больнице № 9 Ярославля сменилось руководство

Кирилл Поверинов / 76.RU

В больнице № 9 Ярославля сменился главный врач. С поста ушла Ирина Комарова.

«Ирина Комарова завершила работу в качестве главного врача клинической больницы № 9 19 мая в связи с истечением срока трудового договора. С 20 мая исполняющим обязанности главного врача назначен заместитель главного врача по медицинской работе, известный хирург Олег Гужков, который практически 30 лет работает в данной больнице», — пояснили порталу 76.RU в правительстве Ярославской области.

Олег Гужков — сосудистый хирург. В 1993 году окончил ярославскую государственную медицинскую академию. С 1999 года работает в больнице № 9 Ярославля. Является доктором медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по хирургии, является доцентом кафедры догоспитальной хирургии, вице-президентом Ассоциации флебологов России. Стаж работы больше 30 лет.

Напомним, Ирина Комарова возглавляла больницу после ухода предыдущего главного врача Станислава Белокурова. Ранее она много лет работала главным врачом детской поликлиники № 3 в Ярославле.

О том, что Станислав Белокуров покинул пост, сайт 76.RU писал в марте 2025 года.

«О непродлении контракта мне сообщили за две недели до его окончания. Никаких пояснений не последовало. Это было неожиданно. И коллектив больницы, которой я руковожу, не понял этого решения», — говорил тогда Белокуров.

На тот момент Белокуров руководил больницей больше десяти лет.

Недавно возник вопрос о закрытии акушерского отделения в больнице № 9. 13 мая на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению главный врач областной детской клинической больницы Сергей Кирдянов сообщил, что приезжавшие в Ярославль эксперты «Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова» выступили за закрытие отделения из-за относительно небольшого количества родов, которые там проходят. Однако губернатор решил оставить этот роддом.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии

2
2
Гость
24 минуты
И хорошо,сколько пациентов там поумирало. По хорошему под суд ее надо!
Гость
