Здоровье Повышает самооценку и делает счастливее: назван лучший вид спорта для тех, кому за 40

Повышает самооценку и делает счастливее: назван лучший вид спорта для тех, кому за 40

И нет, это не танцы

Начать радоваться жизни никогда не поздно | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Начать радоваться жизни никогда не поздно

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Исследования показывают, что возраст от 40 до 55 лет — самый несчастный. И хотя потом кривая счастья ползет вверх, грустить в 50 лет тоже не хочется.

Между тем ученые Пекинского университета пришли к выводу: улучшить настроение, поднять самооценку и в целом укрепить психическое здоровье помогает традиционное китайское боевое искусство тайцзи, оно же тай-чи. В чем его преимущества — разбирались наши коллеги из «Доктора Питера».

Бодрит и веселит

Авторы изучили, как влияет тайцзи на людей среднего и старшего возраста (от 45 до 65 лет). Всего в исследовании участвовали около 700 человек, две трети из них — женщины. С помощью анкетирования и тестов ученые выяснили: чем больше люди были вовлечены в упражнения тайцзи, тем лучше у них показатели психического здоровья. Особенно выраженные преимущества наблюдались у участников старше 60 лет.

Причем женщины демонстрировали значительно более высокие показатели эмоционального состояния, а у мужчин тренировки особенно сказались на уверенности в себе и субъективном благополучии.

Кроме того, участники отмечали, что после длительных тренировок тайцзи снижались напряжение, гнев, усталость, депрессия и чувство растерянности. Одновременно с этим значительно повышалась бодрость, что напрямую влияет на настроение.

Причем тут самооценка

Почему она вообще так волновала ученых?

«Самооценка — важный психологический ресурс, а также ключевой показатель, который влияет на психическое здоровье пожилых людей, — объясняют исследователи. — Люди с более высокой самооценкой, как правило, демонстрируют более устойчивые когнитивные способности. Они обычно используют более активный и оптимистичный подход к преодолению неудач».

Также доказано, что люди с низкой самооценкой склонны обращать внимание на негатив, в то время как уверенные в себе люди показывают большую удовлетворенность жизнью.

Физические упражнения повышают уверенность в себе, причем этот эффект максимально выражен среди людей в возрасте. И хотя любая нагрузка полезна, исследователи настаивают, что тайцзи — одна из самых безопасных и эффективных.

«Это квинтэссенция традиционных китайских аэробных упражнений. В тайцзи движения плавные, а нагрузка умеренная. При этом требования к оборудованию и помещению минимальны. Эти характеристики делают тайцзи особенно подходящим в качестве метода реабилитации здоровья на дому и в группах, — говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Front Public Health. — В качестве экологичной, безопасной и полезной немедикаментозной меры людям среднего и старшего возраста следует активно и регулярно заниматься тайцзи, поскольку это положительно влияет на настроение, самооценку и субъективное благополучие».

Кстати: поддержать самооценку поможет цвет

Мир стремительно «бежевеет», но психологи советуют этому тренду не поддаваться. Лучшим цветом для самооценки они называют фиолетовый — не зря его считают королевским.

«Этот цвет притягивает взгляд, помогает стать смелее, принять себя. Некоторым он помогает справиться со стрессом», — заявляет психолог, профессор Роберт Н. Крафт.

Фиолетовый влияет на людей магически, причем на подсознательном уровне: он буквально заставляет человека дольше на вас смотреть. А сочетать его советуют с белым, лавандовым и лимонно-желтым — такие комбинации, по словам Крафта, успокаивают и наполняют радостью.

Ксения Воронежцева
Медицина, психология
Здоровье Самооценка Тай-чи
Комментарии
5
Гость
17 мая, 15:12
Можно еще принять участие в СВО для поднятия самооценки и стать счастливее
Гость
17 мая, 18:56
Нафиг нам китайское, они совершенно чужие Лучше йога или просто фитнес
