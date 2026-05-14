«Болезнь начинается незаметно». Эксперт объяснила, когда мытье рук и перепроверки — это симптомы ОКР

Люди с ОКР часто не могут избавиться от ритуалов, которые успокаивают их тревожные мысли Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Обсессивно-компульсивное расстройство, или ОКР, — это не просто причуды и излишняя предосторожность. Это психическое расстройство, зафиксированное в международной классификации болезней. Как его распознать и чем оно опасно, NGS.RU объяснила врач-психиатр Ольга Аврукина.

Что такое обсессивно-компульсивное расстройство

В основе ОКР лежат два проявления. Первое — обсессии, то есть навязчивые мысли, образы и побуждения, которые снова и снова вторгаются в голову против воли человека. Второе — компульсии. Это повторяющиеся действия, или ритуалы, мысленные или реальные, которые человек совершает, чтобы хоть немного унять невыносимую тревогу.

Ольга Аврукина отмечает важную деталь: человек, как правило, понимает абсурдность происходящего. Он знает, что не нужно проверять замок 20 раз, не следует мыть руки до крови, потому что это всё равно не защитит от болезней, но он не может остановиться. Именно это ощущение внутренней ловушки и является самой большой проблемой заболевания.

«Поэтому для человека с ОКР это состояние является изматывающим, мучительным. Человек не в силах повлиять на эти симптомы, не может ничего с ними сделать. Болезнь начинается незаметно. И незаметно не только для самого человека, но и для его близких», — говорит Ольга Аврукина, врач клиники «Смитра».

Симптомы ОКР

Первые симптомы, как правило, расцениваются как характерологические особенности: человек выглядит дотошным, ответственным, осторожным. Обычно это проявляется в молодом возрасте — между 14 и 25 годами.

Сначала навязчивые мысли могут возникать или усиливаться на фоне стресса. И могут быть разными: например, страх заражения или страх заразить других людей чем-то, сомнение, несоответствие между желаниями и мыслями.

Мытье рук часто становится слишком долгим у людей с ОКР Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Специалист объясняет разницу: человек без ОКР будет быстро проверять, закрыл ли дверь и выключил ли утюг. А тот, у кого есть расстройство, может потратить на это 20 минут и перепроверить всё множество раз.

«Компульсии сначала тоже выглядят невинно: небольшие ритуалы — перепроверки, помывки, переспрашивания. Человек может считать до какого-то числа, для того чтобы успокоиться, либо дотрагиваться до деревянных или железных предметов», — приводит примеры Ольга Аврукина.

Сначала ритуалы приносят некоторое облегчение, а потом закрепляются. Тревога возвращается и требует ритуала как обязательного — так возникает замкнутый круг. Без лечения заболевание медленно, но прогрессирует.

«Иначе ощущение, что всё в порядке, не возникает. Расширяется тематика, то есть к одной какой-то теме навязчивости присоединяются другие темы, зачастую никак не связанные. Говоря простым языком, странности как бы растут», — комментирует врач.

Это поведение и изменение обсессий и компульсий сбивает с толку как самого пациента, так и его близких людей. Сначала они стремятся помочь человеку, не подталкивая его к медицинской помощи. Например, стараются не изменять порядок в его комнате, отвечают на одни и те же вопросы много раз, без возражений, без недовольства, участвуют в ритуалах, если это необходимо. Но это помогает закрепить информацию о том, что ритуалы нужны, а угроза реальна.

Последствия ОКР

Если человек не обращается за помощью, то со временем уровень тревожности может достигать таких стадий, при которых появляются мысли о смерти или ритуалы становятся сложнее.

Врач объясняет, что иногда действия человека с ОКР занимают настолько много времени, что ему становится сложно выполнять повседневные задачи. Например, в работе люди с ОКР затягивают сроки, потому что постоянно хотят перепроверить что-то или улучшить.

«Постоянная перегрузка съедает в итоге многие возможности для нормальной социальной жизни. Если сравнивать с компьютером, то фоновый процесс занимает весь процессор, остальные задачи зависают. Человек в итоге может избегать нового, боясь спровоцировать усиления навязчивости, избегать командировок, избегать новых людей, уклоняться от новой деятельности, где можно ошибиться», — акцентирует внимание психиатр.

Ольга Аврукина говорит, что заболевание — это не то, чего следует стыдиться, а то, с чем следует обратиться к специалисту. Он подберет необходимое лечение.