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Здоровье Роспотребнадзор готовится к распространению хантавируса: какие меры приняли

Роспотребнадзор готовится к распространению хантавируса: какие меры приняли

Подробности решения ведомства

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Следить за эпидситуацией будут с использованием системы «Периметр» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСледить за эпидситуацией будут с использованием системы «Периметр» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Следить за эпидситуацией будут с использованием системы «Периметр»

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Роспотребнадзор усилил пропускной контроль на границе из-за риска завоза в Россию хантавируса «Андес». Такое решение приняли на заседании с участием главы ведомства Анны Поповой.

Чтобы не допустить завоза вируса, Роспотребнадзор совместно с пограничной службой ввел дополнительные меры, включая использование системы АИС «Периметр». Поводом для усиления контроля стал случай выявления хантавируса «Андес» на круизном лайнере. 

Система «Периметр» работает на пунктах пропуска через государственную границу. Она позволяет быстро выявлять пассажиров самолетов с симптомами инфекционных заболеваний.

Этот вариант распространен преимущественно в странах Нового Света: Южной, Центральной и Северной Америки. Природный резервуар вируса — карликовый рисовый хомяк, который обитает в Аргентине и Чили. В России таких грызунов нет, климат для них неприемлем, поэтому риск появления вируса на территории страны остается низким, отметили в Роспотребнадзоре.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет от менее 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

Отечественный вариант хантавируса вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. С начала года вспышек этого заболевания в России не зафиксировали, ситуация стабильная. Регистрируются лишь единичные случаи, что не отличается от обычного уровня заболеваемости. В группе риска дачники, которые могут столкнуться с этим при уборке своих участков.

Первые симптомы легко спутать с обычным гриппом. У зараженного резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле.

Вспышка хантавируса началась на круизном лайнере MV Hondius, который вышел из Аргентины 1 апреля. Он должен был посетить Антарктиду и Кабо-Верде, но 11 апреля умер первый пассажир — гражданин Нидерландов. Затем скончались его жена и гражданка Германии. 6 мая в Швейцарии обнаружили инфекцию у пассажира, недавно вернувшегося из круиза. На борту находились 146 человек из 23 стран, 8 оказались заражены хантавирусом, который может передаваться между людьми.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Хантавирус Роспотребнадзор Граница Завоз инфекции
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Комментарии
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13 мая, 21:37
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