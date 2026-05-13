Роспотребнадзор готовится к распространению хантавируса: какие меры приняли

Следить за эпидситуацией будут с использованием системы «Периметр» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Роспотребнадзор усилил пропускной контроль на границе из-за риска завоза в Россию хантавируса «Андес». Такое решение приняли на заседании с участием главы ведомства Анны Поповой.

Чтобы не допустить завоза вируса, Роспотребнадзор совместно с пограничной службой ввел дополнительные меры, включая использование системы АИС «Периметр». Поводом для усиления контроля стал случай выявления хантавируса «Андес» на круизном лайнере.

Система «Периметр» работает на пунктах пропуска через государственную границу. Она позволяет быстро выявлять пассажиров самолетов с симптомами инфекционных заболеваний.

Этот вариант распространен преимущественно в странах Нового Света: Южной, Центральной и Северной Америки. Природный резервуар вируса — карликовый рисовый хомяк, который обитает в Аргентине и Чили. В России таких грызунов нет, климат для них неприемлем, поэтому риск появления вируса на территории страны остается низким, отметили в Роспотребнадзоре.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет от менее 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

Отечественный вариант хантавируса вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. С начала года вспышек этого заболевания в России не зафиксировали, ситуация стабильная. Регистрируются лишь единичные случаи, что не отличается от обычного уровня заболеваемости. В группе риска дачники, которые могут столкнуться с этим при уборке своих участков.

Первые симптомы легко спутать с обычным гриппом. У зараженного резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле.