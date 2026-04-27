Как заваривать вкусный фильтр-кофе в домашних условиях — советы бариста

Есть несколько способов заваривания фильтр-кофе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Фильтр-кофе — это обобщенное название напитка, приготовленного методом пролива или настаивания с последующей фильтрацией. Заваривать его можно тремя способами. Подробнее о них «Доктору Питеру» рассказала Дарья Соболева, бренд-бариста компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti.

Фильтр-кофе

«В домашних условиях его можно заваривать:

в воронке с бумажным фильтром;

в многоразовом металлическом фильтре;

в специальном фильтр-кофейнике.

Принцип заключается в том, что горячая вода проходит через слой молотого кофе и отделяет гущу от готового напитка», — объясняет эксперт Дарья Соболева.

Обычно для фильтр-кофе используют средний помол зерен.

— Важно соблюдать пропорции: в среднем стоит брать около 60 граммов кофе на 1 литр воды. Температура воды должна быть в диапазоне 90–96 °C. Слишком горячая подчеркнет горечь, а недостаточно горячая не раскроет аромат полностью, — продолжает бариста.

Что влияет на качество

— Если используется метод пролива, воду наливают постепенно, давая кофе равномерно экстрагироваться, — говорит Дарья Соболева. — При методе настаивания кофе контактирует с водой дольше, после чего напиток процеживают. В обоих случаях ключевую роль играет равномерность помола и качество воды. Желательно выбирать фильтрованную.

Фильтр-кофе отличается легким телом (это тактильное ощущение плотности, веса, вязкости и текстуры напитка во рту) и хорошо выраженной ароматикой. Такой кофе менее концентрированный, чем эспрессо, и позволяет лучше почувствовать тонкие вкусовые нюансы сорта.

Интересный факт: фильтр-кофе чаще всего пьют в странах Северной Европы , обращает внимание эксперт. Например, в Финляндии уровень потребления кофе на душу населения — один из самых высоких в мире, причем чаще всего финны выбирают именно фильтр-кофе.

Важно знать

Если вы истинный кофеман, стоит помнить, что этот напиток обладает рядом важных свойств — например, он содержит полифенолы, которые снижают усвоение негемового железа, которое мы получаем с растительной пищей. Поэтому кофе лучше пить через 1-4 часа после того, как поели гречу, шпинат, свеклу, темный шоколад или грецкие орехи.

Не стоит сочетать кофе и с рядом лекарств. Выдерживайте интервал не менее часа, если принимаете добавки железа, кальция, витамин D, таблетки для работы щитовидной железы, сердца и давления, антидепрессанты и антибиотики.

Ранее мы рассказывали, как кофеин творит чудеса в косметологии. Он поможет избавиться от отеков, кругов под глазами, решить проблему с дряблостью кожи, тусклым цветом лица и потерей тонуса. Еще косметика с кофеином работает как профилактика возрастных изменений и как отличное дополнение для других активов в уходе.