Как заваривать вкусный фильтр-кофе в домашних условиях — советы бариста

Фильтр-кофе — это обобщенное название напитка, приготовленного методом пролива или настаивания с последующей фильтрацией. Заваривать его можно тремя способами. Подробнее о них «Доктору Питеру» рассказала Дарья Соболева, бренд-бариста компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti.
Фильтр-кофе
«В домашних условиях его можно заваривать:
в воронке с бумажным фильтром;
в многоразовом металлическом фильтре;
в специальном фильтр-кофейнике.
Принцип заключается в том, что горячая вода проходит через слой молотого кофе и отделяет гущу от готового напитка», — объясняет эксперт Дарья Соболева.
Обычно для фильтр-кофе используют средний помол зерен.
— Важно соблюдать пропорции: в среднем стоит брать около 60 граммов кофе на 1 литр воды. Температура воды должна быть в диапазоне 90–96 °C. Слишком горячая подчеркнет горечь, а недостаточно горячая не раскроет аромат полностью, — продолжает бариста.
Что влияет на качество
— Если используется метод пролива, воду наливают постепенно, давая кофе равномерно экстрагироваться, — говорит Дарья Соболева. — При методе настаивания кофе контактирует с водой дольше, после чего напиток процеживают. В обоих случаях ключевую роль играет равномерность помола и качество воды. Желательно выбирать фильтрованную.
Фильтр-кофе отличается легким телом (это тактильное ощущение плотности, веса, вязкости и текстуры напитка во рту) и хорошо выраженной ароматикой. Такой кофе менее концентрированный, чем эспрессо, и позволяет лучше почувствовать тонкие вкусовые нюансы сорта.
Интересный факт: фильтр-кофе чаще всего пьют в странах Северной Европы, обращает внимание эксперт. Например, в Финляндии уровень потребления кофе на душу населения — один из самых высоких в мире, причем чаще всего финны выбирают именно фильтр-кофе.
Важно знать
Если вы истинный кофеман, стоит помнить, что этот напиток обладает рядом важных свойств — например, он содержит полифенолы, которые снижают усвоение негемового железа, которое мы получаем с растительной пищей. Поэтому кофе лучше пить через 1-4 часа после того, как поели гречу, шпинат, свеклу, темный шоколад или грецкие орехи.
Не стоит сочетать кофе и с рядом лекарств. Выдерживайте интервал не менее часа, если принимаете добавки железа, кальция, витамин D, таблетки для работы щитовидной железы, сердца и давления, антидепрессанты и антибиотики.
Ранее мы рассказывали, как кофеин творит чудеса в косметологии. Он поможет избавиться от отеков, кругов под глазами, решить проблему с дряблостью кожи, тусклым цветом лица и потерей тонуса. Еще косметика с кофеином работает как профилактика возрастных изменений и как отличное дополнение для других активов в уходе.
Средства с этим компонентом стоит попробовать ввести в уход обладателям жирной и комбинированной кожи: он поможет сделать кожу матовой и сузить поры, — советует дерматолог.