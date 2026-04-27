НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +30

0 м/c,

 752мм 58%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Убийства россиян в Таиланде
Афиша на выходные
Здесь был Пушкин
Балерины с «Алиэкспресс»?
Сбили велосипедистку
Задержат рейсы
Истории из пионерского лагеря
Перестроят аэропорт в Туношне
Здоровье Как заваривать вкусный фильтр-кофе в домашних условиях — советы бариста

Как заваривать вкусный фильтр-кофе в домашних условиях — советы бариста

Есть несколько способов

804
Есть несколько способов заваривания фильтр-кофе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЕсть несколько способов заваривания фильтр-кофе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Есть несколько способов заваривания фильтр-кофе

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Фильтр-кофе — это обобщенное название напитка, приготовленного методом пролива или настаивания с последующей фильтрацией. Заваривать его можно тремя способами. Подробнее о них «Доктору Питеру» рассказала Дарья Соболева, бренд-бариста компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti.

Фильтр-кофе

«В домашних условиях его можно заваривать:

  • в воронке с бумажным фильтром;

  • в многоразовом металлическом фильтре;

  • в специальном фильтр-кофейнике.

Принцип заключается в том, что горячая вода проходит через слой молотого кофе и отделяет гущу от готового напитка», — объясняет эксперт Дарья Соболева.

Обычно для фильтр-кофе используют средний помол зерен.

— Важно соблюдать пропорции: в среднем стоит брать около 60 граммов кофе на 1 литр воды. Температура воды должна быть в диапазоне 90–96 °C. Слишком горячая подчеркнет горечь, а недостаточно горячая не раскроет аромат полностью, — продолжает бариста.

Что влияет на качество

— Если используется метод пролива, воду наливают постепенно, давая кофе равномерно экстрагироваться, — говорит Дарья Соболева. — При методе настаивания кофе контактирует с водой дольше, после чего напиток процеживают. В обоих случаях ключевую роль играет равномерность помола и качество воды. Желательно выбирать фильтрованную.

Фильтр-кофе отличается легким телом (это тактильное ощущение плотности, веса, вязкости и текстуры напитка во рту) и хорошо выраженной ароматикой. Такой кофе менее концентрированный, чем эспрессо, и позволяет лучше почувствовать тонкие вкусовые нюансы сорта.

Интересный факт: фильтр-кофе чаще всего пьют в странах Северной Европы, обращает внимание эксперт. Например, в Финляндии уровень потребления кофе на душу населения — один из самых высоких в мире, причем чаще всего финны выбирают именно фильтр-кофе.

Важно знать

Если вы истинный кофеман, стоит помнить, что этот напиток обладает рядом важных свойств — например, он содержит полифенолы, которые снижают усвоение негемового железа, которое мы получаем с растительной пищей. Поэтому кофе лучше пить через 1-4 часа после того, как поели гречу, шпинат, свеклу, темный шоколад или грецкие орехи.

Не стоит сочетать кофе и с рядом лекарств. Выдерживайте интервал не менее часа, если принимаете добавки железа, кальция, витамин D, таблетки для работы щитовидной железы, сердца и давления, антидепрессанты и антибиотики.

Ранее мы рассказывали, как кофеин творит чудеса в косметологии. Он поможет избавиться от отеков, кругов под глазами, решить проблему с дряблостью кожи, тусклым цветом лица и потерей тонуса. Еще косметика с кофеином работает как профилактика возрастных изменений и как отличное дополнение для других активов в уходе.

Средства с этим компонентом стоит попробовать ввести в уход обладателям жирной и комбинированной кожи: он поможет сделать кожу матовой и сузить поры, — советует дерматолог.

ПО ТЕМЕ
Анна Майская
Кофе Бариста
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
27 апреля, 17:41
Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем