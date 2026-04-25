Большинство худеющих допускает эту ошибку: какие продукты нельзя исключать из рациона

Многие считают, что для похудения из рациона надо исключить всю жирную пищу. На деле это совсем не так.
«Жиры — это не бомба замедленного действия, а важнейший источник энергии. Без них не усваиваются витамины, не строятся клеточные мембраны, а гормоны просто отказываются работать. Проблема не в жирах как таковых, а в их качестве и количестве», — заявили эксперты Роспотребнадзора.
Жиры могут быть растительными и животными — среди них плохих нет. И те и другие одинаково необходимы для организма. От общей калорийности рациона жиры должны составлять 30%, говорят специалисты.
Еще жиры делят на насыщенные и ненасыщенные. Выбирать следует разные и даже комбинировать их между собой. Так, считают эксперты, ваш рацион будет более сбалансированным.
Ненасыщенные жиры:
авокадо;
фундук;
кунжут;
рыбий жир (один из самых популярных).
Насыщенные жиры:
мясо;
молочные продукты;
сыры;
кокосовое масло.
Враг для вашего здоровья и стройной талии — промышленные трансжиры. Если вы их часто едите, то рискуете заболеть атеросклерозом или сахарным диабетом второго типа.
«Если вы видите на этикетке слова
Трансжиры:
сосиски;
колбасы;
выпечка;
блюда из фритюра.
Специалисты считают, что отказываться от жиров совсем — преступление против собственного организма. Но трансжиры и лишние насыщенные жиры лучше заменить ненасыщенными.
На вашей тарелке выглядеть это должно так:
добавляйте в рацион фрукты и овощи (клетчатка поможет выводить лишнее);
ешьте орехи — горсть в день делает сердце счастливее;
выбирайте цельнозерновые продукты;
заправляйте салаты растительными маслами;
не забывайте про морепродукты.