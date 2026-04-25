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Здоровье Большинство худеющих допускает эту ошибку: какие продукты нельзя исключать из рациона

Большинство худеющих допускает эту ошибку: какие продукты нельзя исключать из рациона

Рассказываем, как собрать сбалансированную тарелку

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Чтобы скинуть лишнее, не обязательно исключать жиры | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЧтобы скинуть лишнее, не обязательно исключать жиры | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Чтобы скинуть лишнее, не обязательно исключать жиры

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Многие считают, что для похудения из рациона надо исключить всю жирную пищу. На деле это совсем не так.

«Жиры — это не бомба замедленного действия, а важнейший источник энергии. Без них не усваиваются витамины, не строятся клеточные мембраны, а гормоны просто отказываются работать. Проблема не в жирах как таковых, а в их качестве и количестве», — заявили эксперты Роспотребнадзора.

Жиры могут быть растительными и животными — среди них плохих нет. И те и другие одинаково необходимы для организма. От общей калорийности рациона жиры должны составлять 30%, говорят специалисты.

Еще жиры делят на насыщенные и ненасыщенные. Выбирать следует разные и даже комбинировать их между собой. Так, считают эксперты, ваш рацион будет более сбалансированным.

Ненасыщенные жиры:

  • авокадо;

  • фундук;

  • кунжут;

  • рыбий жир (один из самых популярных).

Насыщенные жиры:

  • мясо;

  • молочные продукты;

  • сыры;

  • кокосовое масло.

Враг для вашего здоровья и стройной талии — промышленные трансжиры. Если вы их часто едите, то рискуете заболеть атеросклерозом или сахарным диабетом второго типа.

«Если вы видите на этикетке слова "частично гидрогенизированный жир" или просто "гидрогенизированный жир", не сомневайтесь, трансжиры уже внутри», — предостерегают эксперты.

Трансжиры:

  • сосиски;

  • колбасы;

  • выпечка;

  • блюда из фритюра.

Специалисты считают, что отказываться от жиров совсем — преступление против собственного организма. Но трансжиры и лишние насыщенные жиры лучше заменить ненасыщенными.

На вашей тарелке выглядеть это должно так:

  • добавляйте в рацион фрукты и овощи (клетчатка поможет выводить лишнее);

  • ешьте орехи — горсть в день делает сердце счастливее;

  • выбирайте цельнозерновые продукты;

  • заправляйте салаты растительными маслами;

  • не забывайте про морепродукты.

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Кадрия КатцинаКадрия Катцина
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Жир Похудение Правильное питание
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