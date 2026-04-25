Большинство худеющих допускает эту ошибку: какие продукты нельзя исключать из рациона

Чтобы скинуть лишнее, не обязательно исключать жиры Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Многие считают, что для похудения из рациона надо исключить всю жирную пищу. На деле это совсем не так.

«Жиры — это не бомба замедленного действия, а важнейший источник энергии. Без них не усваиваются витамины, не строятся клеточные мембраны, а гормоны просто отказываются работать. Проблема не в жирах как таковых, а в их качестве и количестве», — заявили эксперты Роспотребнадзора.

Жиры могут быть растительными и животными — среди них плохих нет. И те и другие одинаково необходимы для организма. От общей калорийности рациона жиры должны составлять 30%, говорят специалисты.

Еще жиры делят на насыщенные и ненасыщенные. Выбирать следует разные и даже комбинировать их между собой. Так, считают эксперты, ваш рацион будет более сбалансированным.

Ненасыщенные жиры:

авокадо;

фундук;

кунжут;

рыбий жир (один из самых популярных).

Насыщенные жиры:

мясо;

молочные продукты;

сыры;

кокосовое масло.

Враг для вашего здоровья и стройной талии — промышленные трансжиры. Если вы их часто едите, то рискуете заболеть атеросклерозом или сахарным диабетом второго типа.

«Если вы видите на этикетке слова " частично гидрогенизированный жир " или просто " гидрогенизированный жир " , не сомневайтесь, трансжиры уже внутри», — предостерегают эксперты.

Трансжиры:

сосиски;

колбасы;

выпечка;

блюда из фритюра.

Специалисты считают, что отказываться от жиров совсем — преступление против собственного организма. Но трансжиры и лишние насыщенные жиры лучше заменить ненасыщенными.

На вашей тарелке выглядеть это должно так: