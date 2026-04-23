По России распространяется новая опасная болезнь — она оставит вас инвалидом или убьет

Сейчас лечения не существует Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России врачи фиксируют десятки случаев тяжелого поражения легких у молодых людей. Заболевание, известное как EVALI или «попкорновая болезнь», приводит к необратимым изменениям дыхательных путей и может закончиться инвалидностью. О том, как распознать первые симптомы и почему в зоне риска прежде всего молодые люди, — в нашем материале.

Что это за болезнь

EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) — это неинфекционное заболевание легких, которое появляется из-за курения электронных сигарет и вейпов. Оно поражает бронхиолы — самые мелкие дыхательные пути, вызывая их воспаление, сужение и рубцевание. В народе болезнь называют «попкорновой» из-за характерного звука при прослушивании легких. Хрипы напоминают треск лопающихся кукурузных зерен. То есть «попкорновая болезнь легких» (медицинское название — облитерирующий бронхиолит) — тяжелое заболевание, которое может привести к дыхательной недостаточности, ранней инвалидности и даже смерти.

Распространённость заболевания

Впервые EVALI диагностировали в 2019 году в США. В России первый официально зарегистрированный случай обнаружили в июне 2021 года в одной из детских больниц Москвы. Затем подобные симптомы выявили у подростка из Томска. Однако это оказалось другим заболеванием.

За последний год число заболевших в России увеличилось на 30%, по данным Telegram-канала SHOT. Новые случаи находят в самых разных уголках страны.

Например, в Пермском крае, по данным регионального Минздрава, статистика ведется с 2021 года. Ежегодно «попкорновую болезнь» диагностируют у трех-четырех подростков.

В Санкт-Петербурге врачи СПбГПМУ отмечают всплеск таких пациентов. Хотя раньше случаи были единичны.

В Ростовской области с лета 2025 года трое подростков попали в реанимацию с критическим поражением легких. Одному потребовалась искусственная вентиляция легких, у другого диагностировали двустороннее поражение легочной ткани, известное как «попкорновая болезнь».

Причины возникновения

Главный виновник заболевания — ароматизатор диацетил. Он безопасен при употреблении в пищу, но при нагревании и регулярном вдыхании вызывает повреждение легочной ткани. Помимо диацетила, жидкости для вейпов содержат десятки других токсичных веществ: оксид углерода, пропиленгликоль, тяжелые металлы, которые разрушают эпителий бронхов и нарушают защитные функции дыхательной системы.

Главный детский пульмонолог Минздрава Пермского края Екатерина Хузина в интервью 59.RU уточнила, что вредные вещества ломают работу клеток иммунной системы, а также могут вызывать проблемы с органами пищеварения: тошноту, рвоту, боли в животе и потерю веса.

В группе риска — подростки и молодые люди до 35 лет. Врачи связывают рост как с популярностью вейпов, так и с улучшением диагностики.

Симптомы и течение болезни

Заболевание может протекать в двух формах. EVALI развивается стремительно, но при своевременном обращении хорошо поддается лечению. Облитерирующий бронхиолит гораздо опаснее: он прогрессирует годами, постепенно разрушая дыхательную систему, и его последствия необратимы. В тяжелых случаях болезнь приводит к хронической дыхательной недостаточности, что делает человека инвалидом, а иногда и приводит к летальному исходу.

Основные симптомы:

сухой, надсадный кашель, не приносящий облегчения;

прогрессирующая одышка (сначала при физической нагрузке, затем и в покое);

лихорадка;

тошнота, боли в животе, потеря веса.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Опасность в том, что на ранних стадиях симптомы легко спутать с ОРВИ. Пациенты обращаются к врачам, когда привычный образ жизни уже нарушен, а последствия становятся необратимыми.

Диагностика и лечение

Для диагностики используют компьютерную томографию грудной клетки, которая позволяет увидеть характерные изменения легочной ткани («матовое стекло»), а также лабораторные анализы крови и спирометрию.

Эффективного лечения, полностью излечивающего болезнь, не существует. Рубцовые изменения в легких необратимы. Однако своевременное обращение к врачу и полный отказ от вейпа могут остановить прогрессирование заболевания.

Профилактика и меры борьбы

Единственная надежная профилактика — полный отказ от курения вейпов и электронных сигарет. Один из шагов по ограничению распространения эпидемия «попкорновой болезни» может вступить в силу уже осенью. По данным РБК, с 1 сентября 2026 года регионы России получат право вводить местные запреты на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним. Нарушителей лишат лицензии на продажу табака.

Также в России в ближайшее время планируют запретить производство, импорт и продажу электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их заправки. Перечень устройств, на которые распространится запрет, утвердят позже. Также в стране предлагали прекратить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года.

Что опаснее: вейп или сигарета

Об опасности сигарет и влиянии на здоровье и качество жизни известно давно, но нельзя рассматривать вейп как безопасную замену. Как заявила кандидат медицинских наук, заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 Анна Петухова в беседе с E1.RU, оба варианты опасны.