Укрепит здоровье и приведет фигуру в порядок: диетолог рассказала о действенном способе похудения

Укрепит здоровье и приведет фигуру в порядок: диетолог рассказала о действенном способе похудения

Эксперт из Ярославля объяснила, как работает «метод деления тарелки»

318
Диетолог клиники PsyDi Clinic рассказала, как похудеть с помощью деления тарелки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДиетолог клиники PsyDi Clinic рассказала, как похудеть с помощью деления тарелки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Диетолог клиники PsyDi Clinic рассказала, как похудеть с помощью деления тарелки

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Правильное питание — один из способов заботы о своем здоровье. Мы поговорили с диетологом из Ярославля Евгенией Жариковой о «методе деления тарелки», который позволяет сохранять баланс рациона и помогает привести фигуру в порядок.

— Метод деления тарелки — это подход к питанию, при котором тарелка делится на три части: половина отводится для овощей, четверть для белков и четверть для углеводов, — объяснила эксперт.

Подход появился в США и стал популярным благодаря своей простоте и эффективности. По словам диетолога, деление тарелки позволяет контролировать порции, что приводит к поддержанию здоровья организма и стройной фигуры. Также благодаря делению тарелки балансу продуктов нормализуется работа пищеварительной системы.

По пропорциям в содержимом тарелки должно находиться 20-30% белков (курица, рыба), 40-50% углеводов (цельнозерновой хлеб, крупы, макароны, картофель) и 20-30% жиров.

— Жиросодержащие продукты также, как и другие важны для организма, поскольку обеспечивают энергией, участвуют в усвоении витаминов и поддерживают здоровье клеток, — отметила Евгения Жарикова.

Для ежедневного употребления диетолог советует следующие жиросодержащие продукты: орехи (грецкие, миндаль, фундук), семечки (подсолнечные, льняные, чиа), авокадо, оливковое масло, рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сельдь), сыр и яичный желток.

Размер стандартной тарелки может варьироваться, однако, большинство современных диетологических рекомендаций основываются на диаметре около 20-25 сантиметров.

— Важно ориентироваться на собственный уровень голода и насыщения, выбирая подходящую именно вам порцию, — объяснила специалист.

Как утверждает эксперт, необязательно ограничиваться одной тарелкой. Метод деления является одним из инструментов контроля калорийности и сбалансированности рациона.

Как приучить себя придерживаться метода деления тарелки

К новому способу питания нужно подходить постепенно, начав с простого. Диетолог дала несколько советов по самоконтролю:

  • используйте небольшие порции овощей и белка на первых этапах;

  • постепенно увеличивайте количество овощей, заменяя ими лишние углеводы;

  • старайтесь выбирать разные продукты, чтобы питание не было однообразным;

  • экспериментируйте со способами приготовления, чтобы блюда были привлекательными и аппетитными;

  • запаситесь небольшими тарелками, чтобы научиться визуально контролировать размер порций;

  • заведите дневник питания, записывая, что и в каком количестве вы съедаете ежедневно.

Как организовать рацион

По словам диетолога, планирование меню на день облегчает задачу питаться правильно.

Завтрак часто ассоциируется с потреблением зерновых и молочных продуктов, однако включение овощей вполне возможно и полезно.

— Попробуйте добавить свежие овощи (помидор, огурец, шпинат) в омлет или яичницу. Сделайте салат из свежих огурцов и помидоров основным блюдом или добавьте к бутерброду, — порекомендовала эксперт.

Если же утром овощи кажутся вам неаппетитными, диетолог предлагает заменить их фруктами или ягодами, это обеспечит организм необходимыми витаминами и клетчаткой.

Диетолог привела пример стандартного дневного питания по принципу деления тарелки:

  1. Завтрак. Овсянка с ягодами и орехами.

  2. Обед. Салат с курицей и овощами и гречка

  3. Ужин. Запеченная рыба с овощами.

Также эксперт отмечает, что такой подход безопасен для детского рациона, однако порции должны быть адаптированы под возраст и потребности ребенка.

Евгения Жарикова

Правильное применение «метода деления тарелки» позволит сформировать полезные привычки питания и поддерживать здоровый образ жизни.

Евгения Жарикова

диетолог

Ранее мы рассказывали, какие бывают способы похудения и кому они подходят.

Гость
1 час
Было бы неплохо если бы диетолог рассказала где взять деньги на рыбу и помидоры. То и другое стОит дороже свинины
