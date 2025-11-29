Укрепит здоровье и приведет фигуру в порядок: диетолог рассказала о действенном способе похудения

Правильное питание — один из способов заботы о своем здоровье. Мы поговорили с диетологом из Ярославля Евгенией Жариковой о «методе деления тарелки», который позволяет сохранять баланс рациона и помогает привести фигуру в порядок.
— Метод деления тарелки — это подход к питанию, при котором тарелка делится на три части: половина отводится для овощей, четверть для белков и четверть для углеводов, — объяснила эксперт.
Подход появился в США и стал популярным благодаря своей простоте и эффективности. По словам диетолога, деление тарелки позволяет контролировать порции, что приводит к поддержанию здоровья организма и стройной фигуры. Также благодаря делению тарелки балансу продуктов нормализуется работа пищеварительной системы.
По пропорциям в содержимом тарелки должно находиться 20-30% белков (курица, рыба), 40-50% углеводов (цельнозерновой хлеб, крупы, макароны, картофель) и 20-30% жиров.
— Жиросодержащие продукты также, как и другие важны для организма, поскольку обеспечивают энергией, участвуют в усвоении витаминов и поддерживают здоровье клеток, — отметила Евгения Жарикова.
Для ежедневного употребления диетолог советует следующие жиросодержащие продукты: орехи (грецкие, миндаль, фундук), семечки (подсолнечные, льняные, чиа), авокадо, оливковое масло, рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сельдь), сыр и яичный желток.
Размер стандартной тарелки может варьироваться, однако, большинство современных диетологических рекомендаций основываются на диаметре около 20-25 сантиметров.
— Важно ориентироваться на собственный уровень голода и насыщения, выбирая подходящую именно вам порцию, — объяснила специалист.
Как утверждает эксперт, необязательно ограничиваться одной тарелкой. Метод деления является одним из инструментов контроля калорийности и сбалансированности рациона.
Как приучить себя придерживаться метода деления тарелки
К новому способу питания нужно подходить постепенно, начав с простого. Диетолог дала несколько советов по самоконтролю:
используйте небольшие порции овощей и белка на первых этапах;
постепенно увеличивайте количество овощей, заменяя ими лишние углеводы;
старайтесь выбирать разные продукты, чтобы питание не было однообразным;
экспериментируйте со способами приготовления, чтобы блюда были привлекательными и аппетитными;
запаситесь небольшими тарелками, чтобы научиться визуально контролировать размер порций;
заведите дневник питания, записывая, что и в каком количестве вы съедаете ежедневно.
Как организовать рацион
По словам диетолога, планирование меню на день облегчает задачу питаться правильно.
Завтрак часто ассоциируется с потреблением зерновых и молочных продуктов, однако включение овощей вполне возможно и полезно.
— Попробуйте добавить свежие овощи (помидор, огурец, шпинат) в омлет или яичницу. Сделайте салат из свежих огурцов и помидоров основным блюдом или добавьте к бутерброду, — порекомендовала эксперт.
Если же утром овощи кажутся вам неаппетитными, диетолог предлагает заменить их фруктами или ягодами, это обеспечит организм необходимыми витаминами и клетчаткой.
Диетолог привела пример стандартного дневного питания по принципу деления тарелки:
Завтрак. Овсянка с ягодами и орехами.
Обед. Салат с курицей и овощами и гречка
Ужин. Запеченная рыба с овощами.
Также эксперт отмечает, что такой подход безопасен для детского рациона, однако порции должны быть адаптированы под возраст и потребности ребенка.
Правильное применение «метода деления тарелки» позволит сформировать полезные привычки питания и поддерживать здоровый образ жизни.
