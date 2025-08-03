«Применяется для быстрого снижения веса»: диетолог рассказала о простых способах похудения

Эксперт рассказала, какие вопросы может задать диетолог на консультации Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В интернете можно найти немалое количество диет, которые обещают помочь сбросить вес или добиться другого желаемого эффекта. Однако подобрать для себя подходящую систему питания — задача не из лёгких.

Для того чтобы разобраться в разновидностях диет мы поговорили с диетологом из ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгенией Жариковой.

По словам эксперта, диеты классифицируются по разным признакам.

По цели: лечебные, профилактические, спортивные, косметологические и детские.

По продолжительности: краткосрочные (до месяца), среднесрочные (от одного до трех месяцев), долгосрочные (более трех месяцев).

По типу питания: вегетарианские, веганские, палеодиеты, средиземноморская, низкоуглеводные, низкокалорийные, высокобелковые.

Для правильного выбора диеты, по словам специалиста, важно учитывать следующие факторы:

индивидуальные особенности организма (возраст, пол, вес, наличие заболеваний);

цели (потеря веса, поддержание здоровья, профилактика болезней);

предпочтения в питании и образ жизни;

медицинские показания и противопоказания.

— Самостоятельный подбор диеты возможен, однако консультация специалиста необходима для минимизации рисков и повышения эффективности процесса похудения, — объяснила врач.

По словам диетолога, на консультации специалист по питанию будет подробно расспрашивать пациента, задавая следующие вопросы:

Возраст, рост, вес, индекс массы тела. Наличие хронических заболеваний и аллергий. Физическая активность и режим сна. Особенности вашего питания (частота приемов пищи, любимые блюда, непереносимость продуктов). Цель обращения (сбросить лишний вес, набрать мышечную массу, оздоровление).

Популярные виды диет

Скандинавская диета

Скандинавская диета, по словам эксперта, основана на принципах традиционного североевропейского рациона. Основные продукты включают рыбу, морепродукты, овощи, ягоды, злаки (особенно овсянка и ржаной хлеб).

Преимущества данного способа питания:

низкое содержание насыщенных жиров и сахара;

высокое потребление клетчатки и омега-3 жирных кислот;

поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Монодиета

Монодиета предполагает употребление ограниченного набора продуктов (обычно один продукт) в течение короткого периода времени. Как утверждает специалиста, такой тип питания обычно применяется для быстрого снижения веса и имеет свои недостатки:

ограниченный набор питательных веществ;

возможность дефицита витаминов и минералов;

высокая вероятность возврата потерянного веса после окончания диеты.

Кето-диета

Такая диета характеризуется высоким потреблением жиров, умеренным количеством белка и низким уровнем углеводов. Организм переходит в состояние кетоза, сжигая жиры для энергии. У кето-диеты, по словам эксперта, есть и преимущества (быстрая потеря веса и улучшение метаболизма глюкозы), и недостатки (возможны побочные эффекты в виде головокружений, слабости и запаха ацетона из рта).

Питьевая диета

Питьевая диета подразумевает полное исключение твердой пищи и её замена жидкими блюдами (супы-пюре, смузи, соки). По словам специалиста, эта диета считается опасной и нежелательной.

Потенциальные риски:

дефицит важных нутриентов;

нарушение пищеварения;

повышенный риск развития расстройств пищевого поведения.

Типичные ошибки при выборе диеты

Отсутствие индивидуального подхода. Все системы питания созданы с учётом индивидуальных особенностей организма и не являются универсальными. Быстрое снижение калорийности. Резкое ограничение калорий может привести к замедлению обмена веществ и потере мышечной массы. Игнорирование потребностей организма. Некоторые диеты исключают важные группы продуктов, приводя к дефициту необходимых элементов. Нереалистичные ожидания. Многие ожидают мгновенных результатов, что ведет к разочарованию и отказу от диеты.