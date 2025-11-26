«Болезнь не выбирает ни по полу, ни по статусу»: венеролог — о «стыдных» инфекциях и защите от них

Данил является противником стигматизации ЗППП и подчеркивает: болезнь может коснуться любого Источник: Ирина Шарова / 72.RU

От венерологических проблем не застрахован никто: и те, кто часто меняет партнеров, и люди в отношениях, и даже те, кто еще не начал половую жизнь. Тем не менее мы называем эти болячки «стыдными» и не говорим о них. А стоит — так считают врачи. Поэтому наши коллеги из 72.RU решили прийти в гости к Данилу Фролу — опытному тюменскому венерологу. Поговорили с ним и о заблуждениях, и о средствах защиты от ЗППП, и об опасных осложнениях, если проблему игнорировать, вплоть до бесплодия.

Данил Фрол — врач-дерматовенеролог с 12-летним стажем. Работал в ряде клиник и учреждений города, сейчас принимает в медицинском центре Helix. В основном работает с мужскими проблемами.

Как (не) заразиться ЗППП и что будет, если их не лечить — С какой венерической болезнью к вам чаще всего приходят тюменцы? — Нет такого, чтобы можно было с уверенностью сказать: «Именно эта болезнь — наш главный враг». Очень большой разброс [диагнозов] у пациентов. Безусловно, чаще всего к нам обращаются, когда симптомы уже дают о себе знать, — это гонококковая инфекция, трихомонадная инфекция, микоплазменная инфекция, это может быть герпес, аногенитальные бородавки (образования, которые появляются в районе гениталий и ануса. — Прим. ред.). — Есть так называемые классические заболевания (гонорея, сифилис и так далее), а есть современные (герпес, хламидиоз). Давно известные миру болезни всё так же часто встречаются? — Мы встречаем их, безусловно, реже, и при доступности медицинской помощи, в том числе и по нашему профилю, крайне редко можно встретить какие-то запущенные случаи, которые переходят в хроническую стадию. Патогены, с которыми я работаю, как правило, очень скоро дают о себе знать, и вряд ли пациент может их игнорировать. Своими силами там вряд ли получится справиться. — Как раз об этом: каким образом чаще всего проявляются заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)? — Ответ очень простой. Всё, что вас смущает со стороны мочеполовой системы, любые симптомы — это, в принципе, повод поговорить с дерматовенерологом. Любые прыщики, покраснения, трещинки, язвочки, какие-то новообразования.

Если мы говорим о том, что пациент чувствует, то это могут быть неприятные ощущения в мочеиспускательном канале, внизу живота, мошонке, даже порой с иррадиацией (распространением. — Прим. ред.) в задний проход. Это могут быть подозрительные выделения неестественной окраски — желтоватые, зеленоватые, коричневатые. Они могут иметь специфический запах и консистенцию. [Должны насторожить] любые ощущения неприятные во время мочеиспускания, после мочеиспускания и даже в состоянии покоя. — Есть ли венерические болезни, которые уже полностью победили? — Полностью, к сожалению, наверное, мы еще не победили какое-то заболевание. Но зато сделали большие успехи в диагностике и лечении всех ЗППП. Собственно, поэтому мы их в таком количестве теперь не видим, как это было в прошлом, пока не появились эффективные медицинские препараты и лаборатории. Но, к сожалению, еще есть куда стремиться. — Как именно передаются венерические болезни? Ведь не только после вагинального секса? — Самый распространенный путь — это, естественно, контакт слизистых половых органов, кожи половых органов, слизистая полости рта и слизистая прямой кишки. Бывают случаи заражения через кровь, но здесь мы, наверное, должны бы говорить про ВИЧ-инфекцию и гепатиты. Это не совсем наша тематика, но и на эти болезни мы, разумеется, всегда обследуем. — Если понятно, как защититься от инфекций, передающихся во время вагинального секса, то какие методы защиты есть от инфекций, передающихся другим путем? И вообще, насколько эффективны наши методы защиты? — Методов контрацепции в принципе много, и презервативы тоже есть разного рода: женские, мужские. Есть бактерицидные и антисептические смазки, которыми можно пользоваться. Просто нужно понимать, что ни один из методов не дает стопроцентной гарантии — риск заражения всегда существует.

— К каким осложнениям могут привести вовремя не вылеченные половые инфекции? — Давайте я буду говорить о мужском приеме, который веду по большей части. У мужчин самый частый вариант осложнений — это простатит. Потому что все инфекции имеют восходящий характер — поднимаются наверх. В том числе может быть поражен мочевой пузырь — это циститы — и почки могут пострадать. Самые нежелательные последствия — это возникновение стойкого бесплодия. Наблюдается такое нередко. Особенно у тех, кто к лечению относится не очень ответственно. Бывают, конечно, случаи и совсем печальных исходов, если говорить о ВИЧ и гепатитах. — Бесплодие — это прямо очень распространенное осложнение? — Не совсем так. Во-первых, не все бактерии могут так сильно навредить организму. Во-вторых, многое зависит от самого организма, как он сопротивляется инфекции, что пациент делает для того, чтобы победить ее, и делает ли вообще что-то. К тому же есть ситуации, когда инфекции долгое время протекают в так называемом скрытом виде — их можно месяцами не видеть и не чувствовать. Мало того что он сам столкнется с последствиями, он ведь является еще в это время источником для других партнеров или партнера, если он в отношениях, поэтому-то, собственно, и существует необходимость регулярного исследования на инфекции. — С каким самым странным или необычным случаем вам приходилось сталкиваться в своей практике? — Случаев немало, и каждый по-своему интересен. Сейчас нередко люди обращаются с токсико-аллергическими реакциями на использование средств или приспособлений для интима. Это и секс-игрушки, и смазки, и кремы — для стимуляции, продления секса или увеличения полового органа. Куплены они, как правило, на маркетплейсах, состав и их происхождение, естественно, мы не знаем. Бывают и немного комичные ситуации в практике. Мужчина познакомился с девушкой, и на свидании она предложила ему разнообразить интимную жизнь, попробовав на себе анальный секс. Для этого она использовала игрушку неподходящего размера, и у мужчины началось небольшое кровотечение. Первым делом ему пришла в голову мысль прийти к венерологу, и уже я направил его к колопроктологу с этой проблемой. Всё хорошо закончилось, насколько я знаю.

Довольно много обращений от пациентов, которые запустили лечение, например, аногенитальных бородавок. Их больше знают как папилломы, кондиломы. Если вовремя не лечить, они могут расти, образовывать крупные конгломераты, которые мешают людям выполнять какие-то базовые свои потребности, например сходить в туалет. — Кстати, о папилломах. Сейчас много говорят о ВПЧ. Что это вообще за вирус и так ли он опасен? — Есть очень много типов ВПЧ. Многие из них не представляют угрозы. Как правило, то, что мы видим на теле, — доброкачественный ВПЧ. Страшнее те типы, что не видны глазу — они чаще всего и бывают онкогенными. В первую очередь они беспокоят девушек. На слуху тот факт, что, когда встречаются эрозия и ВПЧ высокоонкогенного риска, риск развития злокачественных процессов высок. Стоит понимать, что этот вирус очень зависит от иммунитета. Поэтому ему уделяется такое большое внимание — вирусы несильно дружат с хорошим иммунитетом. ВПЧ, как и многие инфекции, передается банально — через слизистые. — А через поцелуй вирус может передаваться? — Теоретически да. Но содержание его в слюне настолько невелико, что нужно передать очень большой объем вируса, и иммунитет человека должен быть сильно снижен. — Прививка от ВПЧ — это хорошо? — Я абсолютно за вакцинацию. Каких-либо серьезных противопоказаний эти прививки не имеют, доступность у них вполне себе адекватная, ну и эффективность тоже дает надежду, что она избавит нас от многих проблем. Разумеется, нюансы нужно обсудить с гинекологом, потому что желательно получить прививку в определенном возрасте и до начала интимной жизни. Хотя ставят их и взрослым людям тоже, причем и женщинам, и мужчинам. То есть я только поддерживаю такое решение. Но перед этим лучше пройти обследование.

— Давайте отдельно еще раз повторим базу про ВИЧ и пути заражения. Хоть это и везде, на всех плакатах, но лишним не будет. — Безусловно, это контакт крови. Это могут быть средства личной гигиены, бритвенные принадлежности, средства для маникюра, педикюра, инструменты в салонах красоты. Есть инъекционный путь — как правило, для тех, кто потребляет наркотики через укол. Это, безусловно, половой контакт. [Вероятность при анальном сексе выше], потому что прямая кишка — она очень-очень хорошо снабжается кровью и во время контакта может происходить много надрывов. Разумеется, в группе риска секс-работники, потому что поток людей в этой сфере большой и своеобразный. — ВИЧ считается неизлечимым заболеванием, хроническим, правильно сказать. Но в СМИ пишут о случаях якобы полного излечения. Значит ли это, что мы сможем найти лекарство от этой болезни? — Конечно, говорить твердо, что есть шанс победить, пока не приходится. Раз мы не можем эти примеры излечения повторить массово, значит, громких заявлений делать не стоит. Другой вопрос, что сейчас существует специфическая терапия, которая значительно продлевает и жизнь пациента, и значительно улучшает качество его жизни. Возможно, может быть даже в обозримом будущем, придумают таблетку или инъекцию, которая сможет победить ВИЧ, ведь сейчас ученые сделали большие успехи и в лечении ВИЧ, и в лечении онкологии, например. Так что да, мне хочется верить, что этот день не так далеко, как нам кажется. Есть ли универсальная защита? Нужна ли справка от венеролога? — С какими заблуждениями о ЗППП вы встречаетесь? — Первое, что приходит на ум, это ситуация, когда пациент приходит и говорит: «Меня попросил обследоваться половой партнер, но у меня точно всё в порядке». Это самое большое заблуждение, потому что в очень многих случаях, если у вашего партнера есть проблемы, то и у вас они тоже будут — это банальная логика. Естественно, при обследовании этого пациента мы чаще всего можем обнаружить какую-то из проблем, которая может протекать скрыто. В том числе потому, что мы позволяем себе принимать очень много лекарств без назначения врача, которые убирают симптомы, но не проблему. Второе заблуждение связано с партнером. Приходит человек с жалобами и говорит, что не понимает, откуда это взялось. Да, был случайный контакт где-нибудь с малознакомым человеком, но визуально партнер выглядел абсолютно адекватно, одет хорошо, чист, причесан, вкусно пахнет и всё такое. Совершенно никак по внешнему виду не определить носителя инфекции, и во многих случаях носитель сам не знает, что он носитель. Стигматизация в венерологии действительно встречается. Но ЗППП, как и любая болезнь других органов и систем, не выбирает ни по полу, ни по статусу. Это может случиться абсолютно с каждым человеком. — Презерватив защищает нас от всего? — Начнем с того, что презерватив — это всё-таки средство для защиты от нежелательной беременности, а не от ЗППП. Тем не менее это достаточно надежное средство от большинства инфекций, в том числе от гепатита и ВИЧ-инфекций. Но сказать, что это стопроцентная защита, наверное, никто не сможет. Презерватив можно неправильно использовать или купить некачественный.

К сожалению, какого-то однозначного решения нет. В ином случае мы, наверное, уже всех бы пациентов на него нацелили. Я думаю, что одна из самых эффективных мер — это, безусловно, постоянный половой партнер, доверительные отношения и своевременное обращение к врачу. — Насколько распространена практика показывать справку о том, что ты «чист», перед сексом? — Я вообще скажу, что наблюдаю тенденцию, которая меня очень радует: сейчас молодые люди куда ответственнее относятся к своему здоровью. Обследуются, даже если нет симптомов, даже если не начали жить половой жизнью. То, что вы упоминали, тоже часто встречается: пары, перед тем как перейти на новый уровень отношений, приходят вместе и сдают анализы. Это говорит о том, что они ответственно подходят к вопросу, это дает им в дальнейшем уверенность и лишает многих проблем. Даже если человек приходит в первый раз и спрашивает, нужно ли что-то сдать, я его полностью поддерживаю и всегда стараюсь сделать так, чтобы этот первый визит был максимально комфортным, чтобы пациент понял: нет ничего в этом абсолютно зазорного, ничего страшного. — По поводу справок. Вы упоминали, что некоторые инфекции могут долго себя не проявлять. То есть это в любом случае не панацея, получается? — Безусловно, не панацея. Но нужно понимать, что лабораторно мы, как правило, можем обнаружить инфекцию на очень ранней стадии, когда никаких симптомов еще нет. Если остались сомнения, всегда можно пересдать анализы, например, через месяц, когда инкубационный период у большинства инфекций пройдет. Разумеется, это не касается серьезных болезней, которые следует наблюдать чуть дольше. Та же ВИЧ-инфекция, которую каждые 3 месяца в течение года лучше сдавать, сифилис, который тоже желательно сдавать хотя бы через месяц в течение 3 месяцев. Всё остальное будет видно через 5–7 дней. — О каких самых дурацких методах самолечения вы слышали? — Это народные методы, причем зачастую иностранного происхождения. Духовные практики, заряженная вода. Также это различного рода препараты, которые не имеют никаких лицензий, сертификации и доказательной базы. Многие пациенты пытаются найти ответ где-то на просторах интернета, маркетплейсов, среди отзывов к определенным препаратам.

Стигматизация ЗППП и предрассудки — Самая частая реакция на ЗППП — «не надо было спать с кем попало», «это всё потому то что ты развратный (-ая)» и так далее. Как вы относитесь к таким осуждающим высказываниям? — У меня здесь позиция всегда однозначная: я — врач, а не судья, моя задача — не пристыдить пациента, не осудить, не указать на его неверные шаги. Я должен направить все свои знания, опыт и силы, чтобы добиться его излечения. Безусловно, я могу порекомендовать ему что-то, что в дальнейшем его может обезопасить, могу ответить на его вопросы, но никогда это не должно переходить в какое-то поучение. Практически все мои пациенты — совершеннолетние, взрослые люди, которые сами отвечают за свои действия. — Есть кинематографический троп, что на приеме у врача пара обнаруживает, что случилась измена, допустим. Или вскрывается еще какая-то неприятная правда. Приходилось ли вам присутствовать при таких вот случаях и как вы их разрешали? — Приходилось, и такое происходит не так уж редко. Но все реагируют по-разному. Иногда выяснение отношений может начаться прямо в кабинете и продолжиться на улице, а иногда сразу закончиться. Одни могут впадать в ступор, другие — бурно реагировать. В любом случае это становится для пациентов потрясением. В этот момент важно, чтобы врач правильно объяснил всё, что касается инфекционного процесса и заболевания. Бывает порой, что какая-то совсем незначительная бактерия могла попасть не только половым путем в организм. Важно вовремя остановить человека, пояснив, что ничего страшного не произошло, совсем необязательно, что в паре появился третий, и нет смысла кого-либо обвинять. Повторюсь, это может случиться с любым человеком — даже с тем, кто еще не начал половую жизнь в принципе. Если правильно расставить акценты, то пациенты относятся с пониманием.

