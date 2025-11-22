Блогер пережил клиническую смерть и кому после аппендицита, а теперь заряжает оптимизмом своих читателей

Евгений Мосикеев живет в Тюмени, он блогер, программист-любитель и самозанятый. Работает он удаленно, потому что выходить из дома без сторонней помощи не может: в 23 года мужчина из-за осложнений аппендицита пережил клиническую смерть и кому. Когда очнулся, мог только моргать. Его историю рассказывает 72.RU.
С тех пор прошло 17 лет. Евгений заново научился говорить, двигать руками и даже немного ходить. Мы побывали в гостях у этого жизнерадостного человека, чтобы показать вам, как он живет и о чём мечтает.
Не мог говорить и почти не видел
На фото ниже Евгению 23 года. Он работает на Ямале водителем: мотается по вахтам, управляет кранами и манипуляторами. Работа ему по душе, нравится техника: собирать, разбирать, копаться. Другая страсть молодого человека — мотоциклы. У него даже есть своя Yamaha, на которой он любит гонять.
По пути на очередной объект парню станет плохо.
— У меня был аппендицит, который перерос в перитонит. Ехали по зимнику, до ближайшей больницы очень далеко. Очнулся уже в Салехарде. Не мог ничего — только моргать. Почти ничего не видел. Оказалось, я пережил клиническую смерть. Не мог взять ложку в руки и не мог рассказать, что чувствую. Во время реанимации мне сломали челюсть, ее приходилось пристегивать к затылку ремешками. И всё это сопровождалось ежеминутной физической болью, — вспоминает тот день Евгений.
Врачи говорили, что от 3 до 5 минут Евгений находился между жизнью и смертью. После — 20 дней комы. Этот период для него был «как в тумане». По словам мужчины, до отъезда в командировку он весил 90 килограммов, а когда вернулся домой, похудел до 40. О привычной работе, жизни и мотоциклах пришлось забыть.
То, что случилось с ним, Евгений называет последствиями неудачной операции. Спрашиваем его о врачах:
— В больнице как-то объясняли, что случилось?
— Никак.
— У вас не было чувства несправедливости?
— Нет, нет, нет, нет. Какой в этом смысл? Надо продолжать жить.
Сейчас Евгению 40. Он смог восстановить часть функций организма — двигать руками, говорить. Он может подняться на ноги и чуть-чуть пройти, оперевшись на поручень. Частично к нему вернулось и зрение. Но полностью встать на ноги так и не получилось.
Было тяжело даже ползать
Свое состояние сейчас Евгений описывает как что-то похожее на тяжелые последствия инсульта. Раз в 5–10 минут у него случается спастика — это когда все конечности напрягаются, а мышцы резко и быстро сокращаются. В этот момент его ноги вытягиваются и начинают дрожать. Мужчина относится к этому спокойно — привык. От помощи отказывается.
— Сначала была паника, — вспоминает первое время после реанимации он. — Была паника, мне 23 года. Но близкие поддерживали: семья, друзья, подруга. Отчаяния не было, я человек позитивный.
Оправиться помогали в первую очередь мама, папа и сестра, а еще подруга Анастасия. Сейчас они живут вдвоем с отцом. Мамы Евгения не стало год назад. Когда мы говорим о ней, голос Евгения начинает дрожать.
Говорить он учился постепенно. Простые предложения и слова даются ему легко, но с некоторыми могут возникать проблемы. Из-за этого расслышать Евгения человеку с улицы сложно. Чтобы окружающие могли его понять, мужчина стал повторять одно слово, которое ему не дается, по несколько раз.
Так происходит и во время нашего общения: как только он замечает, что его не понимают, повторяет слова, пока их не разберут. Говорит, что хочет избавиться от этой привычки и просто стараться говорить четче, но пока не получается.
Учиться двигаться тоже пришлось заново. Сначала тяжело было даже ползать, а теперь Евгений резво гоняет на электроколяске. Ее, кстати, пришлось выбивать 3 года, утверждает наш герой.
Работа — сложно, но возможно
Дома всё обустроено так, чтобы Евгению было удобно. Порогов между комнатами нет, в коридоре и комнате мужчины установлены поручни — с их помощью он занимается физкультурой и на них же опирается, если нужно встать.
Управлять светом, роботом-пылесосом, увлажнителем воздуха помогает колонка с «Алисой». Евгений сам может помыться, почистить зубы, разогреть еду. Но это не значит, что ему это дается легко. Например, поставить под термопот кружку и набрать воду — целая операция.
Живет он на пенсию по инвалидности и доход от работы. Евгений помогает чистить компьютеры тюменцев от вирусов, работает удаленно. Для этого он даже официально оформился как самозанятый — так хочет показать, что работает честно.
— Пришла подруга Настя, попросила помочь с компьютером. [Так и начал заниматься чисткой ПК], — объясняет тюменец. С девушкой он дружит где-то 10 лет. Говорит, познакомились во время прогулки.
Сейчас заказов не очень много, поэтому большого заработка дело не приносит. Однако в лучшие месяцы удавалось заработать до 50 тысяч рублей. Искал Евгений и работу по найму, однако столкнулся с проблемой. На агрегаторах вакансий практически не найти нормальных предложений для людей с инвалидностью, как у него.
— Много мусорных халтур, — говорит мужчина.
Блог оптимиста
В свободное от работы время он занимается кодингом — делает простые программы, а еще ходит в тренажерный зал «Кижеватовец», где 2 раза в неделю ведут занятия для людей с инвалидностью. После тренировки любит прогуляться, заглянуть в любимую кофейню в своем районе. Правда, сейчас не может попасть туда на электроколяске — не хватает доступной среды.
О своей жизни Евгений рассказывает в соцсетях. Первый пост в «Блоге оптимиста» (так называется его канал в «Телеграме») появился в июне. В канале автор рассказывает, как борется с неожиданными трудностями, которые встречает из-за своего состояния здоровья. Например, испытанием для него становится прогулка или снятие куртки в зале.
Там же Евгений делится успехами своей реабилитации — показывает, как тренирует спину и руки, ходит, ремонтирует коляску. Мужчина признаётся: его состояние уже вряд ли улучшится, но активность помогает держать себя в форме.
На один пост уходит от одного до двух часов — в зависимости от длины текста. Пишет Евгений с компьютера одним пальцем левой руки — для смартфона не хватает мелкой моторики. Ролики помогает монтировать подруга Настя.
У Евгения вообще много друзей. Например, Иван отремонтировал коляску, Роман устроил полет на параплане. С людьми, попавшими в похожую ситуацию, тюменец общается редко. Говорит, что «темы у них все какие-то унылые».
Мечта о мотоцикле
Евгений не любит жаловаться. Когда спрашиваем, нужна ли ему какая-то помощь, признаётся: больше всего ему хочется быть самостоятельным. Он почти всё может делать сам, вот только выбраться из квартиры не получается.
Пандуса в доме Мосикеевых нет — лестница слишком узкая и крутая, установить его здесь просто не получится. Приходится выносить Евгения на руках. Друзья всегда готовы помочь, но мужчина подчеркивает, что не хочет злоупотреблять их отзывчивостью без нужды.
Выходом могла бы стать покупка нового жилья в более современном доме с широкими пролетами. Но денег на это, к сожалению, у семьи нет — речь идет о миллионах рублей расходов.
Но есть у Евгения куда более выполнимая мечта. Он мечтает снова прокатиться на байке — хоть бы и в коляске. Искал, узнавал, где можно найти такой агрегат, но пока не получилось. Оказывается, сейчас это большая редкость.
Подробнее узнать о жизни Евгения и связаться с ним можно через его канал в «Телеграме» или страницу во «ВКонтакте».