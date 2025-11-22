Блогер пережил клиническую смерть и кому после аппендицита, а теперь заряжает оптимизмом своих читателей

Евгений восстанавливался долгие годы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Евгений Мосикеев живет в Тюмени, он блогер, программист-любитель и самозанятый. Работает он удаленно, потому что выходить из дома без сторонней помощи не может: в 23 года мужчина из-за осложнений аппендицита пережил клиническую смерть и кому. Когда очнулся, мог только моргать. Его историю рассказывает 72.RU. С тех пор прошло 17 лет. Евгений заново научился говорить, двигать руками и даже немного ходить. Мы побывали в гостях у этого жизнерадостного человека, чтобы показать вам, как он живет и о чём мечтает.

История Евгения в видеоформате Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Не мог говорить и почти не видел На фото ниже Евгению 23 года. Он работает на Ямале водителем: мотается по вахтам, управляет кранами и манипуляторами. Работа ему по душе, нравится техника: собирать, разбирать, копаться. Другая страсть молодого человека — мотоциклы. У него даже есть своя Yamaha, на которой он любит гонять.

Работа на Севере оказалась связана с огромным риском — получить медицинскую помощь вовремя не удалось Источник: Блог оптимиста / T.me

По пути на очередной объект парню станет плохо. — У меня был аппендицит, который перерос в перитонит. Ехали по зимнику, до ближайшей больницы очень далеко. Очнулся уже в Салехарде. Не мог ничего — только моргать. Почти ничего не видел. Оказалось, я пережил клиническую смерть. Не мог взять ложку в руки и не мог рассказать, что чувствую. Во время реанимации мне сломали челюсть, ее приходилось пристегивать к затылку ремешками. И всё это сопровождалось ежеминутной физической болью, — вспоминает тот день Евгений. Врачи говорили, что от 3 до 5 минут Евгений находился между жизнью и смертью. После — 20 дней комы. Этот период для него был «как в тумане». По словам мужчины, до отъезда в командировку он весил 90 килограммов, а когда вернулся домой, похудел до 40. О привычной работе, жизни и мотоциклах пришлось забыть.

Вспоминать о случившемся Евгению тяжело Источник: Ирина Шарова / 72.RU

То, что случилось с ним, Евгений называет последствиями неудачной операции. Спрашиваем его о врачах: — В больнице как-то объясняли, что случилось? — Никак. — У вас не было чувства несправедливости? — Нет, нет, нет, нет. Какой в этом смысл? Надо продолжать жить. Сейчас Евгению 40. Он смог восстановить часть функций организма — двигать руками, говорить. Он может подняться на ноги и чуть-чуть пройти, оперевшись на поручень. Частично к нему вернулось и зрение. Но полностью встать на ноги так и не получилось.

В ролике Евгений показывает, как тренируется стоять на ногах Источник: Блог оптимиста / T.me

Было тяжело даже ползать Свое состояние сейчас Евгений описывает как что-то похожее на тяжелые последствия инсульта. Раз в 5–10 минут у него случается спастика — это когда все конечности напрягаются, а мышцы резко и быстро сокращаются. В этот момент его ноги вытягиваются и начинают дрожать. Мужчина относится к этому спокойно — привык. От помощи отказывается. — Сначала была паника, — вспоминает первое время после реанимации он. — Была паника, мне 23 года. Но близкие поддерживали: семья, друзья, подруга. Отчаяния не было, я человек позитивный. Оправиться помогали в первую очередь мама, папа и сестра, а еще подруга Анастасия. Сейчас они живут вдвоем с отцом. Мамы Евгения не стало год назад. Когда мы говорим о ней, голос Евгения начинает дрожать.

Поручни в коридоре помогают передвигаться Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Говорить он учился постепенно. Простые предложения и слова даются ему легко, но с некоторыми могут возникать проблемы. Из-за этого расслышать Евгения человеку с улицы сложно. Чтобы окружающие могли его понять, мужчина стал повторять одно слово, которое ему не дается, по несколько раз. Так происходит и во время нашего общения: как только он замечает, что его не понимают, повторяет слова, пока их не разберут. Говорит, что хочет избавиться от этой привычки и просто стараться говорить четче, но пока не получается. Учиться двигаться тоже пришлось заново. Сначала тяжело было даже ползать, а теперь Евгений резво гоняет на электроколяске. Ее, кстати, пришлось выбивать 3 года, утверждает наш герой. Работа — сложно, но возможно Дома всё обустроено так, чтобы Евгению было удобно. Порогов между комнатами нет, в коридоре и комнате мужчины установлены поручни — с их помощью он занимается физкультурой и на них же опирается, если нужно встать. Управлять светом, роботом-пылесосом, увлажнителем воздуха помогает колонка с «Алисой». Евгений сам может помыться, почистить зубы, разогреть еду. Но это не значит, что ему это дается легко. Например, поставить под термопот кружку и набрать воду — целая операция.

Евгений едет на кухню Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дотягивается до кружки Источник: Ирина Шарова / 72.RU Наливает чай и пьет через трубочку Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Живет он на пенсию по инвалидности и доход от работы. Евгений помогает чистить компьютеры тюменцев от вирусов, работает удаленно. Для этого он даже официально оформился как самозанятый — так хочет показать, что работает честно. — Пришла подруга Настя, попросила помочь с компьютером. [Так и начал заниматься чисткой ПК], — объясняет тюменец. С девушкой он дружит где-то 10 лет. Говорит, познакомились во время прогулки.

На полке рядом с иконами и моделькой мотоцикла стоит детский рисунок — на нём Евгений, его подруга Настя и ее сын Макс Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Сейчас заказов не очень много, поэтому большого заработка дело не приносит. Однако в лучшие месяцы удавалось заработать до 50 тысяч рублей. Искал Евгений и работу по найму, однако столкнулся с проблемой. На агрегаторах вакансий практически не найти нормальных предложений для людей с инвалидностью, как у него. — Много мусорных халтур, — говорит мужчина. Блог оптимиста В свободное от работы время он занимается кодингом — делает простые программы, а еще ходит в тренажерный зал «Кижеватовец», где 2 раза в неделю ведут занятия для людей с инвалидностью. После тренировки любит прогуляться, заглянуть в любимую кофейню в своем районе. Правда, сейчас не может попасть туда на электроколяске — не хватает доступной среды. О своей жизни Евгений рассказывает в соцсетях. Первый пост в «Блоге оптимиста» (так называется его канал в «Телеграме») появился в июне. В канале автор рассказывает, как борется с неожиданными трудностями, которые встречает из-за своего состояния здоровья. Например, испытанием для него становится прогулка или снятие куртки в зале.

Евгений тратит несколько минут, чтобы подъехать к компьютеру Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Там же Евгений делится успехами своей реабилитации — показывает, как тренирует спину и руки, ходит, ремонтирует коляску. Мужчина признаётся: его состояние уже вряд ли улучшится, но активность помогает держать себя в форме. На один пост уходит от одного до двух часов — в зависимости от длины текста. Пишет Евгений с компьютера одним пальцем левой руки — для смартфона не хватает мелкой моторики. Ролики помогает монтировать подруга Настя.

Без дела Евгений сидеть не любит Источник: Ирина Шарова / 72.RU

У Евгения вообще много друзей. Например, Иван отремонтировал коляску, Роман устроил полет на параплане. С людьми, попавшими в похожую ситуацию, тюменец общается редко. Говорит, что «темы у них все какие-то унылые». Мечта о мотоцикле Евгений не любит жаловаться. Когда спрашиваем, нужна ли ему какая-то помощь, признаётся: больше всего ему хочется быть самостоятельным. Он почти всё может делать сам, вот только выбраться из квартиры не получается.

В квартире Мосикеевых порядок и чистота Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Пандуса в доме Мосикеевых нет — лестница слишком узкая и крутая, установить его здесь просто не получится. Приходится выносить Евгения на руках. Друзья всегда готовы помочь, но мужчина подчеркивает, что не хочет злоупотреблять их отзывчивостью без нужды.

«Из-за пандуса на лестнице почти не останется прохода», — говорит Евгений Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Выходом могла бы стать покупка нового жилья в более современном доме с широкими пролетами. Но денег на это, к сожалению, у семьи нет — речь идет о миллионах рублей расходов. Но есть у Евгения куда более выполнимая мечта. Он мечтает снова прокатиться на байке — хоть бы и в коляске. Искал, узнавал, где можно найти такой агрегат, но пока не получилось. Оказывается, сейчас это большая редкость.