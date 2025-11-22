«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт

Жительница Ярославля рассказала об опыте отказа от алкоголя Источник: nastojashaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Алексей Варзегов / E1.RU

Пока многие в предвкушении Нового года уже подумывают, какой алкоголь выберут для праздничного стола, жительница Ярославля Екатерина Бантина делится опытом полного отказа от алкоголя.

Она больше года вообще не употребляет спиртное. В откровенной колонке Екатерина рассказала, почему она приняла такое решение, и как она себя теперь чувствует. Орфография и пунктуация автора полностью сохранены.

«Ровно год назад я допила свои последние 5 бокалов Prosecco. Был чудесный праздник, на котором в кои-то веки я оказалась гостем. Красивый интерьер, приятные люди и много вкусного алкоголя.

Последнее, что я помню о том вечере — как у меня внезапно очень сильно закружилась голова. Я подумала: «какое забористое игристое»… Но, когда я еле смогла, на ватных ногах, дойти до диванчика, меня бросило в холодный пот от страха. «Что-то не так».

Спустя час я вся покрылась гигантскими волдырями. Тогда стало понятно, что на этот раз закрыть глаза на свою иногда проявляющуюся крапивницу больше не получится.

Дальше были 2 недели под капельницами, куча дорогостоящих исследований и вывод от врачей: моя аллергия — процесс аутоимунный. Она связана со стрессовым истощением организма, и главный провоцирующий фактор для неё — алкоголь.

Для меня, у которой за плечами был 20-летний стаж любви к игристому, которым я, как я считала, я «снимала стресс» это было настоящим ударом.

И вот — прошёл год. Год без «одного бокальчика за ужином», без «ну сегодня же праздник», без «да я просто расслабиться». Год, в котором я впервые за долгое время по-настоящему чувствую себя живой. Мир стал не тусклее — он стал ярче.

Я больше не путаю эйфорию с покоем, а шум в голове — с радостью. Я больше не «заливаю стресс», я слышу, что мне больно, и умею с этим быть. Я больше не теряю себя в вечерах, которые потом хочется забыть. Когда я перестала пить алкоголь, я не лишила себя удовольствия — я вернула себе осознанность, энергию, ясность, утра без вины.

И, честно — я не скучаю. Ни по бокалу, ни по состоянию, которое когда-то искала. Потому что алкоголь — не про вкус и не про праздник. Он про отключение. Про желание ни чувствовать, ни думать, не быть в моменте.

А жизнь — она как раз в моменте. В трезвом взгляде, в искреннем смехе, в настоящем сне и чистом теле. Так что сегодня я желаю тебе чистого сознания. Настоящих эмоций.

Жизни, в которой ты не убегаешь от себя — а наконец встречаешься с собой. И вот это — то самое опьянение, которое стоит сохранить. Навсегда».

