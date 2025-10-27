По России предлагают запретить аборты. Как с этим обстоят дела в Ярославской области

Можно ли в Ярославской области сделать аборт Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Одна из самых обсуждаемых тем, которая регулярно всплывает в российской новостной повестке, — аборты. А точнее, вопрос их запрета или же сохранения права женщины решать, что делать с незапланированной беременностью.

В этом материале разбираемся, как обстоит ситуация с абортами в Ярославской области, можно ли без медицинских показаний прервать беременность в государственных больницах региона и кто приезжает в столицу Золотого кольца из других областей для проведения процедуры.

Отказ от абортов

В 2024 году в десятках регионов России ввели административную ответственность за склонение беременных женщин к аборту. Вместе с тем, например, в 2025 году в Вологодской области губернатор Георгий Филимонов предложил медучреждениям добровольно отказаться от лицензии на проведение операции в обмен на компенсацию в 1 млн рублей. Также он пригласил женщин из других регионов рожать в Вологодской области, пообещав за каждого новорожденного по 50 000 рублей.

С начала 2025 года вологжанки стали жаловаться в соцсетях, что в государственных и частных больницах им отказывают в проведении абортов. Они стали обращаться к местным депутатам. По одному из случаев удалось дойти до суда и оштрафовать главврача больницы, где отказались делать аборт многодетной маме.

Параллельно обсуждениям запрета абортов в России год от года снижается их количество. «Росстат» публикует данные о снижении количества прерываний беременностей, это же подтверждает статистика федерального Минздрава.

Как уточнили 76.RU в ярославском Министерстве здравоохранения, подобная тенденция наблюдается и в Ярославской области. По данным за 2014–2024 годы, общее количество абортов сократилась с 7,5 до 1,9 тысячи.

Разрешены ли в регионе аборты

В Ярославской области процедура по прерыванию беременности проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая по акушерству и гинекологии. Об этом 76.RU уточнили в Минздраве.

Когда можно прервать беременность Узнать Аборт по желанию женщины проводится до 12 недель беременности. Это закреплено в статье 56 «Искусственное прерывание беременности» ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Процедуру можно сделать по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). После трех месяцев беременности аборт может быть опасен для здоровья матери. До 12 недель плод еще мал, а его прикрепление к матке слабое, поэтому процедуру можно выполнить относительно щадящими методами с минимальными рисками для женщины. Также раннее выявление нежелательной беременности и принятие решения о ее прерывании связано с меньшими социальными и психологическими последствиями для женщины. Кроме того, учитывается этический аспект: на более поздних сроках плод обладает развитыми признаками жизни — сердцебиением, движением и реакцией на внешние раздражители, что может вызывать вопросы о правах плода. Таким образом, ограничение проведения аборта до 12 недель отражает баланс между правами женщины и правами плода.

«Искусственное прерывание беременности в зависимости от срока беременности может быть проведено с использованием медикаментозного или хирургического метода на основе информированного добровольного согласия женщины», — пояснили в Минздраве.

Но чтобы сделать аборт в государственной больнице, жительнице Ярославля нужно получить направление у акушера-гинеколога. Тот обязан направить ее на обследование и доабортное консультирование у психолога. На этом же этапе беременные проходят анкетирование, где информируют о мерах поддержки матерям на региональном и федеральном уровнях.

Обо всех мерах поддержки, от юридической до психологической, можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-200-04-92.

Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится:

при сроке 4–7 недель или 11–12 недель — не раньше чем через 48 часов после обращения в медучреждение, но не позже конца 12-й недели;

при сроке 8–10 недель — не раньше чем через 7 дней после обращения.

В частных клиниках Ярославля стоимость аборта зависит от метода и срока беременности. Медикаментозное прерывание стоит от 2700 до 10 600 рублей, вакуумное — делают на более поздних сроках — от 4200 до 17 200 рублей. Цена также определяется выбранной клиникой и услугами, включёнными в стоимость процедуры.

Для абортов приезжают из других регионов?

Многодетная жительница Вологды, 40-летняя Анна Минина, в феврале 2025 года была вынуждена приехать в Ярославль, чтобы сделать аборт. В родном городе ей отказались проводить процедуру.

«Врачи в грубой форме отказались мне проводить прерывание беременности, ссылаясь на устный приказ министерства здравоохранения. И якобы по христианским соображениям медперсонал отказывается делать аборт», — рассказала в беседе с 76.RU Анна.

У вологжанки четверо детей и уже есть внучка. Анна Минина отмечает, что сейчас хочет сфокусироваться на воспитании младших детей, здоровье и карьере. По этой причине, когда забеременела в пятый раз, решила сделать аборт.

«Мне предлагали оставить плод и обещали помощь специальных органов, а также деньги в размере 70 000 рублей. Так же предлагали родить и оставить ребёнка», — рассказала она.

Показывали манекены плода, который находился у меня в животе. Оказывали психологическое и моральное давление. Анна Минина жительница Вологды

Тогда Анна решила поехать в соседнюю Ярославскую область, чтобы провести процедуру:

«Клинику я нашла в интернете. В первую попавшуюся позвонила, и мне назначили процедуру».

В ярославской клинике проблем с медперсоналом не было. Анна отмечает, что к ней относились уважительно и бережно. Аборт обошелся в восемь тысяч рублей, плюс еще полторы тысячи пришлось потратить на проезд в обе стороны.

Нарушены права женщин. Мы теперь не можем сами решать вопрос о материнстве, как инкубаторы должны жить. Ведь ситуации разные бывают, и контрацепция не спасает на 100%, как в моем случае. Анна Минина жительница Вологды

По словам Анны, в ее окружении есть женщины, живущие в Вологодской области, которые также ездили на аборт в Ярославль.

«Периодически посторонние женщины пишут и спрашивают в мессенджерах, что делать и куда идти, просят дать совет», — поделилась жительница Вологды.

«Запретом абортов демографическую ситуацию не решить»

Ограничения по абортам вводятся из-за демографического кризиса, объяснил депутат КПРФ законодательного собрания Вологодской области Александр Морозов. Рождаемость в стране падает, поэтому власти пытаются не только стимулировать людей заводить детей, но и сократить количество абортов. Однако вологодский депутат считает эти действия неэффективными.

«Чтобы люди рожали, они должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Чтобы зарплаты хватало на первого и второго ребенка», — отметил Александр Морозов.

Запретом абортов демографическую ситуацию не решить. Даже если абортов стало меньше, родов больше не стало. Александр Морозов депутат КПРФ законодательного собрания Вологодской области

По его мнению, чтобы изменить демографическую ситуацию и стимулировать рост рождаемости, нужно изменить идеологию людей.

«У нас уже 30 лет строят общество потребителя, а не созидателя. Потребитель просто рассчитывает деньги: если на одного человека одна сумма трат, при рождении ребенка — на каждого меньше средств. А второй ребенок — чаще всего край нищеты при нашем уровне зарплат. Это одна из главных причин, почему люди не хотят рожать».

Без идеологии созидания ничего не получится. В капиталистическом государстве ее сложно укоренить, потому что ее должны проводить властные институты, а у них другие подходы. Александр Морозов депутат КПРФ законодательного собрания Вологодской области

По данным Александра Морозова, в Вологодской области с начала 2025 года по май–июнь было возбуждено около 10 дел по отказу в местных больницах проводить аборты без медицинских показаний.