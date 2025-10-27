По России предлагают запретить аборты. Как с этим обстоят дела в Ярославской области

Одна из самых обсуждаемых тем, которая регулярно всплывает в российской новостной повестке, — аборты. А точнее, вопрос их запрета или же сохранения права женщины решать, что делать с незапланированной беременностью.
В этом материале разбираемся, как обстоит ситуация с абортами в Ярославской области, можно ли без медицинских показаний прервать беременность в государственных больницах региона и кто приезжает в столицу Золотого кольца из других областей для проведения процедуры.
Отказ от абортов
В 2024 году в десятках регионов России ввели административную ответственность за склонение беременных женщин к аборту. Вместе с тем, например, в 2025 году в Вологодской области губернатор Георгий Филимонов предложил медучреждениям добровольно отказаться от лицензии на проведение операции в обмен на компенсацию в 1 млн рублей. Также он пригласил женщин из других регионов рожать в Вологодской области, пообещав за каждого новорожденного по 50 000 рублей.
С начала 2025 года вологжанки стали жаловаться в соцсетях, что в государственных и частных больницах им отказывают в проведении абортов. Они стали обращаться к местным депутатам. По одному из случаев удалось дойти до суда и оштрафовать главврача больницы, где отказались делать аборт многодетной маме.
Параллельно обсуждениям запрета абортов в России год от года снижается их количество. «Росстат» публикует данные о снижении количества прерываний беременностей, это же подтверждает статистика федерального Минздрава.
Как уточнили 76.RU в ярославском Министерстве здравоохранения, подобная тенденция наблюдается и в Ярославской области. По данным за 2014–2024 годы, общее количество абортов сократилась с 7,5 до 1,9 тысячи.
Разрешены ли в регионе аборты
В Ярославской области процедура по прерыванию беременности проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая по акушерству и гинекологии. Об этом 76.RU уточнили в Минздраве.
Когда можно прервать беременность
Аборт по желанию женщины проводится до 12 недель беременности. Это закреплено в статье 56 «Искусственное прерывание беременности» ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Процедуру можно сделать по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).
После трех месяцев беременности аборт может быть опасен для здоровья матери. До 12 недель плод еще мал, а его прикрепление к матке слабое, поэтому процедуру можно выполнить относительно щадящими методами с минимальными рисками для женщины.
Также раннее выявление нежелательной беременности и принятие решения о ее прерывании связано с меньшими социальными и психологическими последствиями для женщины.
Кроме того, учитывается этический аспект: на более поздних сроках плод обладает развитыми признаками жизни — сердцебиением, движением и реакцией на внешние раздражители, что может вызывать вопросы о правах плода. Таким образом, ограничение проведения аборта до 12 недель отражает баланс между правами женщины и правами плода.
«Искусственное прерывание беременности в зависимости от срока беременности может быть проведено с использованием медикаментозного или хирургического метода на основе информированного добровольного согласия женщины», — пояснили в Минздраве.
Но чтобы сделать аборт в государственной больнице, жительнице Ярославля нужно получить направление у акушера-гинеколога. Тот обязан направить ее на обследование и доабортное консультирование у психолога. На этом же этапе беременные проходят анкетирование, где информируют о мерах поддержки матерям на региональном и федеральном уровнях.
Обо всех мерах поддержки, от юридической до психологической, можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-200-04-92.
Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится:
при сроке 4–7 недель или 11–12 недель — не раньше чем через 48 часов после обращения в медучреждение, но не позже конца 12-й недели;
при сроке 8–10 недель — не раньше чем через 7 дней после обращения.
В частных клиниках Ярославля стоимость аборта зависит от метода и срока беременности. Медикаментозное прерывание стоит от 2700 до 10 600 рублей, вакуумное — делают на более поздних сроках — от 4200 до 17 200 рублей. Цена также определяется выбранной клиникой и услугами, включёнными в стоимость процедуры.
Для абортов приезжают из других регионов?
Многодетная жительница Вологды, 40-летняя Анна Минина, в феврале 2025 года была вынуждена приехать в Ярославль, чтобы сделать аборт. В родном городе ей отказались проводить процедуру.
«Врачи в грубой форме отказались мне проводить прерывание беременности, ссылаясь на устный приказ министерства здравоохранения. И якобы по христианским соображениям медперсонал отказывается делать аборт», — рассказала в беседе с 76.RU Анна.
У вологжанки четверо детей и уже есть внучка. Анна Минина отмечает, что сейчас хочет сфокусироваться на воспитании младших детей, здоровье и карьере. По этой причине, когда забеременела в пятый раз, решила сделать аборт.
«Мне предлагали оставить плод и обещали помощь специальных органов, а также деньги в размере 70 000 рублей. Так же предлагали родить и оставить ребёнка», — рассказала она.
Показывали манекены плода, который находился у меня в животе. Оказывали психологическое и моральное давление.
Тогда Анна решила поехать в соседнюю Ярославскую область, чтобы провести процедуру:
«Клинику я нашла в интернете. В первую попавшуюся позвонила, и мне назначили процедуру».
В ярославской клинике проблем с медперсоналом не было. Анна отмечает, что к ней относились уважительно и бережно. Аборт обошелся в восемь тысяч рублей, плюс еще полторы тысячи пришлось потратить на проезд в обе стороны.
Нарушены права женщин. Мы теперь не можем сами решать вопрос о материнстве, как инкубаторы должны жить. Ведь ситуации разные бывают, и контрацепция не спасает на 100%, как в моем случае.
По словам Анны, в ее окружении есть женщины, живущие в Вологодской области, которые также ездили на аборт в Ярославль.
«Периодически посторонние женщины пишут и спрашивают в мессенджерах, что делать и куда идти, просят дать совет», — поделилась жительница Вологды.
«Запретом абортов демографическую ситуацию не решить»
Ограничения по абортам вводятся из-за демографического кризиса, объяснил депутат КПРФ законодательного собрания Вологодской области Александр Морозов. Рождаемость в стране падает, поэтому власти пытаются не только стимулировать людей заводить детей, но и сократить количество абортов. Однако вологодский депутат считает эти действия неэффективными.
«Чтобы люди рожали, они должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Чтобы зарплаты хватало на первого и второго ребенка», — отметил Александр Морозов.
Запретом абортов демографическую ситуацию не решить. Даже если абортов стало меньше, родов больше не стало.
По его мнению, чтобы изменить демографическую ситуацию и стимулировать рост рождаемости, нужно изменить идеологию людей.
«У нас уже 30 лет строят общество потребителя, а не созидателя. Потребитель просто рассчитывает деньги: если на одного человека одна сумма трат, при рождении ребенка — на каждого меньше средств. А второй ребенок — чаще всего край нищеты при нашем уровне зарплат. Это одна из главных причин, почему люди не хотят рожать».
Без идеологии созидания ничего не получится. В капиталистическом государстве ее сложно укоренить, потому что ее должны проводить властные институты, а у них другие подходы.
По данным Александра Морозова, в Вологодской области с начала 2025 года по май–июнь было возбуждено около 10 дел по отказу в местных больницах проводить аборты без медицинских показаний.
Как относитесь к идее отказа от абортов?