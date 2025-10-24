«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов

Дело даже не во внешности, а в том — как ты себя чувствуешь Источник: Людмила Антонова

Куриная грудка, марафоны и тренировки — всё это на пути к стройному телу порой не помогает, а только еще больше демотивирует. Это поняла жительница Архангельска Людмила Антонова, которая нашла другой путь и сбросила 27 килограммов. Теперь она уверена — тело похудеет, если навести порядок в голове. Миссис Архангельск — 2025 рассказала, как без диет и запретов пришла к комфортному весу. Теперь она рассказывает, как перестать воевать с телом и наконец почувствовать легкость. Ее опыт может многих вдохновить. Подробности — в ее колонке для 29.RU.

Сначала голова, потом тело

Я начала худеть в августе прошлого года. За девять месяцев — к февралю 2025-го — я похудела на 27 килограммов.

До этого у меня был опыт похудения. После первой беременности я просто пошла в зал, больше гуляла с коляской и за полгода без всяких диет вернулась в форму. Вес ушел сам собой, без надрывов.

Семь лет назад я родила второго ребенка. Беременность была тяжелой: три месяца я лежала на сохранении, почти не двигалась. К тому же плод был крупный, добавился диастаз. В итоге накопилось множество проблем со здоровьем. Когда я пыталась вернуться к спорту, мышцы пресса не держали нагрузку, болела спина — всё шло по цепочке.

Я проходила «сушки», марафоны похудения, считала калории, таскала везде контейнеры с куриной грудкой — смотреть на нее уже не могла. Позже обратилась к архангельскому диетологу, заплатила немалые деньги за частное сопровождение. Каждый день нужно было присылать фото завтрака, обеда и ужина. Диетолог разбирала, где ошибки, где всё правильно. Тогда казалось, что это помогает, но позже я поняла: именно такие строгие рамки лишь усугубили расстройство пищевого поведения. Постоянные ограничения, срывы, зажоры и снова чувство вины.

Переломным моментом стало одно видео. Мы поехали отдыхать всей семьей, снимали, как я с детьми бегаю через фонтан, который то включается, то выключается. В голове картинка: я легкая, веселая, почти как лань. А потом смотрю запись и понимаю: на экране бежит совсем другая женщина, мощная такая. Я даже не сразу поверила, что это я. Тогда я решила: всё, хватит, нужно что-то менять.

Так я попала на тренинг к блогеру. И, видимо, не случайно — там я выиграла индивидуальное сопровождение на три месяца и работу с психологом. Мы начали с главного — с головы. Я училась понимать свое тело, разбираться в питании, лечить расстройство пищевого поведения.

Людмила пришла к той форме, в которой ей самой комфортно Источник: Людмила Антонова

Как я сейчас питаюсь

Сейчас я ем просто и осознанно, исключив продукты с высоким гликемическим индексом.

На самом деле всё давно известно: не есть сладкое, не есть мучное. Крупы я тоже не ем — они вызывают скачки инсулина, из-за чего быстро возвращается чувство голода.

В моем рационе — овощи, мясо, рыба. Вот и весь секрет. Я не голодаю и не таскаюсь с контейнерами. Просто навела порядок в голове — и вместе с этим в питании.

Когда с коллегами иду в кафе и начинаю говорить «это не ем, то не ем», они смеются: «Ты что, воздухом питаешься?».

Есть еще одна важная вещь — так называемое «общество пустых тарелок». Нам с детства внушали: пока не доешь — из-за стола не выйдешь. Но ведь ребенок изначально чувствует вкус и сытость естественно. Маленькие дети спокойно едят фрукты, овощи, наедаются малыми порциями. Если ребенок сказал, что сыт — значит, сыт. Не нужно заставлять его есть по часам.

Так я воспитываю и своих детей. У нас дома фрукты всегда лежат на виду. Я поняла, почему многие дети не едят фрукты и овощи: родители либо считают, что это дорого, либо думают, что ребенок всё равно не будет. Но ведь часто дело просто в удобстве. Конфету взял — и готово. А с яблоком нужно помыть, почистить, убрать семечки. Поэтому я просто подготавливаю всё заранее: очищенные фрукты на красивой тарелке сметают за минуту.

Когда я отказалась от сладкого и даже сухофруктов, полностью перешла на свежие фрукты. Нарезаю красиво, раскладываю на тарелке. Сначала делала только для себя — ведь это был мой выбор. Но потом муж и дети стали подтягиваться: «Мама, а нам тоже сделай». И постепенно сладости просто перестали быть нужны. Печенье и конфеты так и лежат нетронутыми.

Оказывается, если дать организму и детям нормальную альтернативу, тяга к сахару уходит сама.

Нужно обязательно любить себя Источник: Людмила Антонова

Ошибки в похудении, которые я исправила

Так как вес уходил постепенно, особой легкости я поначалу не почувствовала. Но однажды я решила посчитать, сколько это — 27 килограммов. У меня дома много цветов, и для них всегда стоит отстоянная вода в пятилитровках. Я поставила рядом пять таких баклажек — примерно столько я сбросила. Подняла их и сказала себе: «Ничего себе! Я всё это таскала на себе?» Это же дико много. Удалось скинуть лишний балласт с помощью исправления ошибок.

Главная ошибка — ожидания. Мы ждем быстрого чуда: купили абонемент, ходим в зал по три раза в день и через месяц спрашиваем, где результат. Его не будет: за месяц организм лишь начинает привыкать к новому. Похудение работает только как система и как долгосрочное решение. Если стартуешь, нужно понимать: это надолго. Распределяй ресурс так, чтобы не перегореть в первый же месяц.

Если есть возможность, полезно взять сопровождение. И лучше у профессионального психолога: он поможет распознавать стресс. Чаще всего именно стресс мы «заедаем». Нужно обучиться приемам, которые помогают отличать эмоциональный голод от физического. Сегодня это сложно: вокруг перекусы, кофе, и чувство голода «замыливается». Я не призываю запретить перекусы, я сама перекусываю. Но если я действительно хочу есть, могу взять яблоко, а не автоматически что-нибудь.

Еще одна ошибка — верить совету из интернета. Любую информацию стоит проверять критически: кто советует и почему? У блогеров разный опыт, но «я сама так похудела — делайте как я» не работает. Организмы, запасы витаминов и минералов, режимы, нагрузки у всех разные. То, что подошло одному, другому может навредить. Поэтому ориентир — польза для организма, прежде всего для кишечника и пищеварения: от этого зависит и самочувствие, и метаболизм.

Важно не заниматься самообманом. Сейчас у всех есть фотошоп, удачные ракурсы, фильтры. Я умею красиво встать, знаю свои «рабочие» позы. Поэтому, когда у меня попросили фото «до» и «после», я рассмеялась: «Плохих „до“ у меня нет». Я не фотографировалась в большом весе так, чтобы это было видно. Все снимки — хорошие, и до, и после.

Похудение начинается со здоровья и уважительного отношения к себе: сон, движение, режим дня, бережность к телу. Себя нужно любить, уважать и ценить — мы у себя одни. Как мы обращаемся со своим телом, так и живем: это напрямую влияет и на качество, и на продолжительность жизни.

Поворотным моментом стало, когда я… отпустила тему похудения. Это как совет врачей: если не получается забеременеть, перестаньте зацикливаться — займитесь чем-то другим. Я подала заявку на конкурс красоты и перестала думать о весе вообще. В голове появились другие заботы — подготовка, репетиции, наряды, туфли. О еде уже не думаешь, и — как ни странно — вес стал уходить дальше.

Универсального совета нет, но одно правило точно верное: себя нужно любить.

Людмила Антонова Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025