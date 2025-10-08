«Вируса Коксаки сейчас много»: врачи — о том, как им болеют дети

Обычно заболевание начинается с непонятной температуры, ребенок становится капризным, потом жалуется на боль в горле Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В октябре в России зафиксировали рост заболеваемости вирусом Коксаки. Об этом журналисту NGS.RU рассказали эксперты.

Как передается вирус

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО» Андрей Поздняков объяснил, что Коксаки — это энтеровирусная инфекция, передающаяся контактным, фекально-оральным и иногда воздушно-капельным путем. Индекс заразности не такой большой, как у кори и коронавируса, но всё равно достаточный.

Врач говорит, что у заболевания есть сезонность — лето и осень.

«Поэтому у нас сейчас сезонный подъём. Действительно, вспышки заболевания возможны, тем более что дети вернулись и уже месяц учатся по сути, ходят в детские сады. Проблема в том, что это заболевание иногда имеет достаточно длительный инкубационный период — больше двух недель».

Даже во время инкубационного периода заболевший может заразить окружающих.

«Вируса Коксаки сейчас много, и скорее всего, это связано с теплой погодой в сентябре. Чаще подвержены заболеваниям дети от рождения до 10 лет. Взрослые, как правило, заражаются реже и болеют чуть более легко, хотя бывает, что иногда и взрослые переносят достаточно серьезно», — говорит врач-педиатр, детский гастроэнтеролог клиники «Смитра» Мария Карасенко.

Энтеровирусы достаточно долго могут жить в воде и сохраняться на предметах и поверхностях. Они не погибают от спирта, от замораживания, сохраняются в желудочном соке, к кислотам достаточно устойчивы.

На какие симптомы обратить внимание

Обычно всё начинается с непонятной температуры, ребенок становится капризным, потом жалуется на боль в горле.

«При осмотре полости рта мы можем увидеть красные точки, пузырьки или язвочки в горлышке, особенно на язычке, на нёбных дужках. Ребенок отказывается от еды, плохо кушает, может повыситься температура. И через некоторое время или одномоментно у ребенка появляется сыпь на руках и ногах», — поясняет врач.

Становится не очень приятно ходить, сыпь может чесаться. Иногда энтеровирус может давать изменения со стороны кишечника: рвота, диарея, боль в животе.

Мария Карасенко отмечает, что, как правило, вирус Коксаки проходит легко, без осложнений. Некоторые дети могут вообще не температурить, некоторые могут лихорадить сутки или трое. Всё индивидуально.

«Иногда у ребенка могут отходить, сползать ногти. Выглядит пугающе, на самом деле это не опасно, они обновятся», — уточняет она.

Когда ситуация ухудшается

Педиатр акцентирует внимание, что родителей должно насторожить, если ребенок вдруг стал слишком вялым, лежит, играть не хочет, мультики смотреть не хочет, не открывает глаза, невозможно разбудить.

Если он не пьет, мочеиспускание происходит реже, чем через 6−8 часов. Или внезапно начинается сильная головная боль без температуры, которая толком не снимается нурофеном, начинается светобоязнь, рвота, которая не облегчает состояние ребенка.

В таких случаях нужно вызвать скорую помощь и, как правило, съездить в инфекционный стационар.

«Если вдруг начинаются судороги, многократная рвота, когда невозможно остановить этот поток, диарея, которые не останавливаются сутки, двое, трое при лечении дома, то необходимо срочно вызвать скорую помощь и обратиться в стационар», — предупреждает Мария Карасенко.

Между тем в Роспотребнадзоре в ответ на наш запрос заявили, что в настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная и находится под контролем.

«В целях предупреждения заноса инфекции в организованные детские коллективы действуют утренние фильтры, усилен дезинфекционный режим и проводится профилактическая санитарно-просветительская работа с населением», — добавили в Роспотребнадзоре, напомнив о профилактике.

«В целях профилактики необходимо тщательно мыть руки после посещения общественных мест, после туалета и перед приемом пищи; использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Мыть фрукты и овощи бутилированной или кипяченой водой. Избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторных или кишечных инфекций.