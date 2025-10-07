Российские школьники подсели на китайские конфеты из интернета. Врач объяснила, чем это опасно

В соцсетях стали жаловаться на понос от трендовых китайских конфет. Врач рассказала, почему происходит расстройство кишечника Источник: читатель E1.RU

Российские школьники стали жаловаться в соцсетях на диарею от трендовых китайских освежающих конфет. Всё дело в сахарозаменителе сорбитоле, который есть в их составе. Блогеры рассказывают, что у этих конфет очень яркие вкусы, поэтому их хочется съесть много, но уже после 5–7 конфет начинаются побочки. В Екатеринбурге эти конфетки легко купить в любом киоске с китайскими продуктами либо в точках, где торгуют сухофруктами и пастилой. Стоят они недорого — несколько сотен рублей за килограмм.

Вместе с гастроэнтерологом Юлией Алексеевой журналист E1.RU разбиралась, почему такое происходит и можно ли вообще есть такие диетические сладости.

Многие блогеры снимают обзоры на модные конфетки Источник: nebloger98 / Instagram.com*

Дело в том, что расстройство кишечника может случиться не только от китайских конфет, а от любых сладостей с сахарозаменителями. Они вызывают вздутие живота, урчание, газы и диарею.

«Сахарозаменители, например сорбит, ксилит, маннит, мальтит, изомальт, эритрит, стевия и другие, не перевариваются в тонком кишечнике так, как обычный сахар. Они попадают в толстый кишечник в неизменном виде, там их берут на переработку бактерии. Во время этой переработки выделяются газы, отсюда вздутие и урчание», — объяснила врач.

Гастроэнтеролог объяснила: так как сахзамы не всасываются и не расщепляются, как обычный сахар, когда их концентрация в кишечнике становится повышенной, организм перенаправляет воду из других тканей, чтобы снизить их концентрацию. Из-за этого воды становится больше, кал разжижается и перистальтика усиливается, возникает диарея.

Перистальтика — это волнообразные сокращения мышц стенок пищевода, желудка и кишечника, которые помогают проталкивать пищу, воду и другие вещества по пищеварительному тракту к выходным отверстиям организма.

Сколько нужно съесть, чтобы начало слабить?

Часто маркетологи называют сладости с сахарозаменителями диетическими, хотя по калорийности они могут быть точно такими же, как обычные шоколадки. В одной упаковке таких «диетических» конфет или жевательных резинок без сахара может быть 5–10 граммов сахарозаменителя и больше. Этого достаточно, чтобы привести к срыву стула. Обращайте внимание на состав, а также имейте в виду, что точной «дозировки» не существует, у каждого человека своя «норма» сахарозаменителя, которую он может принять без последствий.

На некоторых товарах прописывают содержание сахарозаменителя в одной единице — жвачке, конфете, шоколадке Источник: читатель E1.RU

«У некоторых людей даже одна конфетка с ксилитом вызовет урчание, другие могут съесть 3–4 конфеты и ничего не почувствовать. Но если съесть горсть „диетических“ конфет за раз, особенно на голодный желудок, шансы на вздутие и понос резко возрастают. Особенно осторожным нужно быть с жевательными резинками без сахара, „диетическими“ шоколадками, леденцами и мармеладками с надписью „без сахара“», — рассказала Юлия Алексеева.

Как избежать побочек

Читайте состав. Если в нем сорбит, ксилит, маннит, мальтит, изомальт, эритрит, то чем их больше в списке, тем выше риск. Не есть такие сладости пачками, даже если они «без сахара» и «для диабетиков». Если уже началось вздутие или диарея, перестать есть эти продукты на 1–2 дня. При частых проблемах лучше вообще ограничить такие заменители или выбрать те, что реже вызывают побочный эффект (например, стевия или сукралоза реже слабят).

Сладости с сахаром безопаснее?

Гастроэнтеролог рассказала, что в умеренных количествах сахар почти никогда не вызывает побочных эффектов. Он полностью переваривается в тонком кишечнике: расщепляется на глюкозу и фруктозу, которые спокойно всасываются в кровь. Поэтому у здорового человека даже несколько ложек сахара в чае или кусочек торта не вызовут ни вздутия, ни диареи.

Но в некоторых случаях сахар также может навредить. Врач перечислила такие ситуации.

1. Если съесть много сладкого за раз, возможны:

брожение из-за перегрузки кишечника углеводами, после чего возникает вздутие, газообразование;

как следствие — ускорение перистальтики, которое ведет к мягкому стулу или диарее, особенно у детей или людей с чувствительным ЖКТ;

дисбаланс микрофлоры, при регулярном переедании это уже хроническая проблема.

2. Непереносимость фруктозы. У некоторых людей нарушено ее усвоение (врожденное или приобретенное). Тогда даже обычный сахар может вызывать вздутие, урчание, диарею.

3. Сахар в сочетании с другими ингредиентами:

молоко в конфетах при непереносимости лактозы вызовет побочные эффекты;

жиры в шоколаде усиливают желчегонный эффект;

красители, эмульгаторы, консерванты вызывают раздражение кишечника.

