В ярославских школах из-за вспышки ОРВИ закрыли на карантин больше 10 классов

Классы в Ярославской области закрыли на карантин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области больше 10 классов закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Групп детских садов, закрытых на карантин по ОРВИ, не зарегистрировано», — уточнили специалисты.

При этом случаев заболеваемости гриппом в регионе не зарегистрировано.

«С приходом осени и похолодания начался подъём заболеваемости ОРВИ, но среди заболевших циркулируют вирусы негриппозной этиологии», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Специалисты напомнили, что избежать гриппа можно, сделав профилактическую прививку.

Руководитель ярославского управления Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач региона Александр Звягин напомнил, что после посещения улицы или общественного транспорта нужно мыть руки или обрабатывать их антисептиком.

«Не забывайте обрабатывать гаджеты антисептиком. Чаще проводите влажные уборки дома и проветривание помещений. Эти простые правила до сих пор помогают защитить себя от вирусов в сезон заболеваемости», — рассказал Александр Звягин.

При наличии симптомов заболевания специалисты рекомендуют остаться дома и обратиться к врачу.