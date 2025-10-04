Маскируется под усталость: 5 признаков, которые помогут понять, что вы перенесли «тихий» инсульт

15 минут слабости, которые могут стоить жизни, ведь микроинсульт не бьет по организму громко, а шепчет о неполадках. Услышьте его вовремя Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Головокружение, которое прошло за минуту. Легкое онемение в пальцах, списанное на неудобную позу во сне. Мимолетное затмение в глазах. Вы можете списать всё на усталость и стресс, а потом годами гадать, почему «с памятью что-то не то». Знакомо? Это могут быть симптомы «тихого» инсульта — состояния, которое часто остается незамеченным, не оставляя следов в виде паралича или невнятной речи, но наносит сокрушительный удар по организму. Спросили у врачей, как распознать коварного врага вашего здоровья, и вот 5 признаков, которые нельзя игнорировать.

Что такое «тихий» инсульт

Термины «тихий» инсульт или микроинсульт не являются официальным медицинским диагнозом. В неврологии это состояние называется транзиторная ишемическая атака (ТИА) — кратковременное проявление симптомов, схожих с симптомами инсульта. Пока вы списываете минутное головокружение на усталость, а внезапное онемение руки — на неудобную позу, в мозге уже могут происходить необратимые изменения.

— Ключевое отличие ТИА от полноценного инсульта в том, что кровоснабжение восстанавливается в течение 24 часов, чаще всего — в течение первого часа, — объясняет терапевт Ирина Налимова. — Клетки мозга не успевают погибнуть окончательно, и все функции возвращаются в норму. Именно поэтому симптомы проходят бесследно, создавая ложное ощущение, что всё обошлось.

К тому же транзиторная ишемическая атака не оставляет видимых неврологических повреждений на стандартных снимках МРТ. Однако для человека это важный сигнал о том, что его может настигнуть инсульт.

— У человека, перенесшего ТИА, риск развития полноценного, разрушительного инсульта крайне высок в течение ближайших 48 часов, недель и месяцев, — предупреждает кардиохирург Дмитрий Огнерубов. — Примерно у каждого третьего человека, перенесшего транзиторную ишемическую атаку, случается инсульт, причем примерно у половины из них инсульт происходит в течение года.

Причины «тихого» инсульта

Транзиторная ишемическая атака возникает, когда в сосудах, питающих головной мозг, образуются холестериновые бляшки. Этот процесс, известный как атеросклероз, может затрагивать даже мелкие артериальные ответвления, которые снабжают мозг кислородом и питательными веществами.

— Представьте, что в сосуде, питающем ваш головной мозг, ненадолго образуется «пробка» — тромб, атеросклеротическая бляшка, спазм. Кровоток нарушается, и участок мозга перестает получать кислород и питательные вещества, — объясняет Ирина Налимова.

Дмитрий Огнерубов добавляет, что тромб, который перемещается из другой части тела, например из сердца, в артерию, снабжающую кровью мозг, также может вызвать «тихий» инсульт.

Как понять, что у вас микроинсульт

Врачи призывают обращать внимание, если у вас или человека рядом с вами появились вот эти тревожные симптомы:

внезапное головокружение, потеря равновесия, нарушение координации;

резкая, сильная головная боль без видимой причины, которой раньше не было;

онемение одной половины тела или лица, руки, ноги;

внезапное нарушение зрения на один или оба глаза — помутнение, двоение, выпадение полей зрения;

потеря ориентации, спутанность сознания, невозможность понять обращенную речь.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Чтобы распознать «тихий» или полноценный инсульт, существует тест «У.Д.А.Р.» Попросите человека улыбнуться. При инсульте один уголок рта будет опущен вниз, улыбка получится кривой, несимметричной. Попросите поднять и держать обе руки прямо перед собой. Одна рука будет опускаться, или человек вообще не сможет ее поднять.

Попросите произнести простую фразу (например, «Сегодня солнечная погода»). Речь будет невнятной, заплетающейся или полностью отсутствовать. Если вы обнаружили любой из этих признаков, немедленно вызывайте скорую, сказав ключевую фразу: «Подозрение на инсульт».

— Микроинсульт можно без последствий ликвидировать. Этот период называется «терапевтическое окно» и составляет не более 4,5 часа, — объясняет Ирина Налимова. — Соглашайтесь на предложенную госпитализацию. В стационаре проведут экстренное обследование (МРТ или КТ головного мозга, УЗИ сосудов шеи, анализы крови) для подтверждения диагноза и выявления причины. Это единственный способ предотвратить катастрофу.

Что делать при инсульте

Медики предупреждают, что при таких симптомах не стоит поддаваться на уговоры «отлежаться» или думать, что «само пройдет». Если у вас случился «тихий» или полноценный инсульт, каждая минута на счету. В ожидании помощи:

Примите горизонтальное положение. Нужно лечь на спину, слегка приподняв голову и плечи (на 25–30 градусов) с помощью подушек. Обеспечьте приток свежего воздуха — расстегните воротник, ослабьте ремень, откройте окно. Сохраняйте спокойствие — паника усугубляет состояние. Измерьте артериальное давление, если есть возможность. Не принимайте никаких лекарств, особенно сосудорасширяющих. Запомните, что самостоятельно снижать давление таблетками категорически запрещено, это может ухудшить ситуацию. Не пейте и не ешьте, ведь в случае нарушения глотания это может привести к попаданию пищи или воды в дыхательные пути. Если есть рвота, поверните голову набок, чтобы не задохнуться.

Микроинсульт — это не повод для облегчения, а серьезный повод для немедленного и тщательного обследования у невролога и кардиолога.

— Многократные «тихие» микроинсульты, оставленные без внимания, могут незаметно подорвать работу мозга. Это проявляется ухудшением памяти, скорости мышления, концентрации внимания и в конечном итоге может привести к сосудистой деменции, — подчеркивает терапевт. — ТИА указывает на наличие тяжелого атеросклероза, мерцательной аритмии, неконтролируемой гипертонии.

Кто в группе риска

Инсульт, будь он «тихим» или полноценным, — заболевание, которое хочется как минимум отсрочить, а еще лучше не сталкиваться с ним вовсе. Но понимание рисков помогает осознать, как и где «постелить соломку», когда речь заходит о вашем здоровье.

Семейный анамнез. Риск может быть выше, если у кого-то из членов вашей семьи была ТИА или инсульт. Возраст. Риск инсульта увеличивается особенно после 55 лет. Пол. У мужчин несколько выше вероятность возникновения ТИА и инсульта. Но с возрастом риск инсульта у женщин повышается. Перенесенный ранее транзиторный ишемический приступ. Если у вас был один или несколько приступов, вероятность инсульта гораздо выше. Серповидноклеточная анемия. Инсульт — частое осложнение серповидноклеточной анемии, также известной как серповидноклеточная болезнь. Серповидные эритроциты переносят меньше кислорода и могут застревать в стенках артерий, нарушая приток крови к мозгу. Но при правильном лечении серповидноклеточной анемии можно снизить риск инсульта.

Кардиохирург Дмитрий Огнерубов развеивает главный миф: инсульт — не приговор судьбы, а следствие образа жизни. Да, возраст и генетику не выбирают. Но настоящие враги — те, что поддаются контролю, и ваша бдительность сегодня может предотвратить катастрофу завтра.

Артериальное давление — если показатели 140/90 мм рт. ст. и выше. Высокий уровень холестерина. Сердечно-сосудистые заболевания — сердечная недостаточность, порок сердца, сердечная инфекция или нарушение сердечного ритма. Болезнь сонных артерий, когда закупориваются кровеносные сосуды в области шеи, ведущие к головному мозгу. Заболевание периферических артерий — приводит к закупорке кровеносных сосудов, по которым кровь поступает к рукам и ногам. Диабет — ускоряет и усугубляет процесс сужения артерий из-за накопления жировых отложений, известного как атеросклероз. Высокий уровень аминокислоты — гомоцистеина может привести к утолщению и рубцеванию стенок артерий. Это делает их более восприимчивыми к образованию тромбов. Избыточный вес и ожирение, особенно в области живота. COVID-19.