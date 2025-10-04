Японские ученые пообещали к 2030 году выпустить таблетку для выращивания зубов. Такое возможно?

К стоматологам можно будет не ходить? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Съел таблетку — и на месте дырки во рту вырастает новый зуб. Мечта. Ее обещают осуществить японские ученые. «Фонтанка» спросила у Эмиля Агаджаняна, известного стоматолога-ортопеда, генерального директора «Медицинского центра Добрых Стоматологов», когда он наконец лишится работы.

Таблетка от беззубости

В 2024 году японский ученый Кацу Такахаси из Киотского университета со своей командой начал клинические исследования (КИ), чтобы показать: человеку можно помочь восстановить зубы, не прибегая к имплантации.

Кацу Такахаси работал над выращиванием зубов сначала у мышей. На платформе Springer Nature Link доступны статьи о его исследованиях, начавшихся еще в 2000-х годах. Он долго искал возможности применения генной терапии для регенерации утраченных зубов. Изучал людей всех возрастов, даже 80-летних, у которых вдруг начинал расти зуб там, где постоянный давно выпал. Да, чаще всего он вырастал неказистым. Но вырастал же.

В 2021 году были опубликованы результаты исследования на животных. Ученые пришли к выводу, что есть «третий зубной ряд» и этим объясняются аномалии, при которых на одном и том же месте за жизнь могут вырасти не два, а три зуба. В своей статье, опубликованной в научном журнале, Кацу Такахаси пишет: «Время появления третьего зубного ряда, по-видимому, — после рождения, значит, у нас есть шанс получить доступ к его образованию непосредственно во рту». Но чтобы он образовался, следует подавить ген USAG-1, который ограничивает естественный рост зубов.

В 2024 году ученые Киотского университета объявили о начале клинических испытаний препарата для регенерации зубов, блокирующего белок, синтезируемый геном USAG-1. Было заявлено, что в исследовательском центре больницы Китано в КУ примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет (у мужчин, к слову, «сверхкомплектные» третьи зубы обнаруживаются чаще, чем у женщин).

Клинические испытания, а это 1-я фаза, должны были завершиться через год. Но научных публикаций по их результатам обнаружить не удалось.

Зато на сайте больницы Китано есть объявление о наборе на следующий этап клинического исследования препарата для регенерационной терапии зубов для взрослых и детей, у которых не выпали к 15 годам молочные зубы, и для детей, у которых молочные зубы выпали, а постоянные не выросли.

Похоже, теперь препарат будет испытываться на людях с «врожденной адентией», то есть беззубостью. И задача его — стимулировать клетки роста зубов того самого «третьего ряда», которые должны сохраняться в зачаточном состоянии. Испытуемый препарат называют таргетным, то есть воздействующим на конкретную цель.

Японские ученые обещают к 2030 году не только завершить испытания своего препарата, подавляющего выработку белка USAG-1, но и начать его производство для медицинского применения.

Впрочем, способы выращивания утраченного зуба — через привнесение стволовых клеток извне или стимулирование собственных «спящих» клеток «из третьего ряда» —обсуждаются далеко не первый год. Звучит заманчиво: укол в месте отсутствующего зуба, а в случае с лекарством от Кацу Такахаси — внутривенное введение или пероральный прием препарата. И никаких тебе операций, долгого ожидания приживления имплантата, примерок протезов у ортопеда.

Но у практикующих стоматологов перспективная технология пока вызывает много вопросов.

Что выросло, то выросло?

Известный петербургский ортопед Эмиль Агаджанян, автор популярной книги «Записки доброго стоматолога», на вопрос, сложно ли вырастить зуб, отвечает утвердительно. «За два десятка лет успехов в этой области нет. А я слежу за исследованиями с самых первых сообщений о выращенных „настоящих“ зубах, — говорит он. — Ученые, достигшие результатов в выращивании, умалчивают о важных вещах, видимо, потому что иначе все их научные исследования и гранты закончатся».

Всё дело в том, что человеку не нужен произвольно выросший любой зуб — нужен конкретный и в конкретном месте. «Представьте, если у вас в области переднего зуба вдруг вырастет „восьмерка“. Ладно, не „восьмерка“ — резец. Какого он фасона? Какого цвета, формы, размера? А зуб ли это вообще? Он ведь состоит не из одной какой-то ткани, в нем есть сосуды, нервы, дентин, эмаль, цемент и т. д.», — объясняет Агаджанян.

Кроме того, что у этого зуба должен быть корень, крепко удерживающийся внутри, и свой — важный для занимаемого во рту места — микрорельеф. «Зуб на самом деле сложный орган, вырастить его ненамного проще, чем всего человека», — подчеркивает стоматолог.

То есть пока ученые даже не нашли ответа на вопрос, как вырастить этот самый настоящий зуб. У одних выросли какие-то конкретные ткани зуба, у других выросла коронка, но не вырос корень, у третьих — вырос твердый ком, весьма отдаленно похожий на зуб. Что выросло у японских мышей и у испытуемых, нам пока не показали.

А что если да?

Если что-то из этого добра действительно будет когда-то способно крепко и долговечно держаться во рту, у стоматологов-ортопедов (протезистов) есть простой способ превратить это в нормальный зуб — обточить и поставить красивую коронку. Или стоматолог-терапевт создаст с помощью бора и композита нужные цвет и форму. Вопрос — есть ли в этом смысл?

«Клеточные технологии при любых раскладах стоят дороже установки имплантата. Не говоря уже о генно-инженерной терапии или терапии с применением моноклональных антител, про теоретические (пока) возможности которой японские ученые объявили миру недавно», — комментирует Агаджанян. Но если в любом случае потребуется надевать на выращенный зуб коронку или делать композитное восстановление, зачем тогда его выращивать, если есть имплантат? «Времени на его приживление меньше, чем на выращивание зуба, а срок жизни — до 40 лет, дальше наблюдений еще нет», — подчеркивает специалист.

При этом стоимость зуба на имплантате, даже премиум-класса, будет в разы дешевле выращенного из чужих стволовых клеток или из собственных — спящих в третьем ряду. «Клеточные технологии в медицине самые дорогие. И никто еще понятия не имеет, сколько всё это продержится». Да и вообще, если конечный результат один и тот же для всего — коронка, какая разница, на чем она стоит?» — задает риторический вопрос стоматолог.

Эмиль Агаджанян на своем форуме в самом начале 2000-х годов разместил 1 апреля новость: «Британские ученые уже выращивают зубы в пробирке и совсем скоро, буквально через пару лет после получения всех необходимых сертификатов, можно будет в кресле у стоматолога вырастить себе новый красивый зуб». Сейчас он вспоминает, как СМИ перепечатывали эту новость и обращались за комментариями. «Одно дело, когда новости от британских ученых появлялись в районной газете, другое — в специализированном издании, — говорит стоматолог. — Глупая была шутка, но врачи посмеялись». А пациенты писали, что стоматологи, мол, не хотят признавать эти научные достижения, потому что лишатся работы.