Эти 10 безобидных привычек убивают вас каждый день — сколько из них вы насчитаете у себя?

Частенько залипаете в гаджетах? Распечатывайте этот текст и читайте его с листа Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Все знают, что алкоголь ведет прямиком в глубокую синюю яму, ну а о вреде сигарет так и вовсе кричит каждая пачка. Но что, если главная опасность для здоровья таится не в них? Пока вы читаете этот текст, вы почти наверняка совершаете одно из «безобидных» действий, которое медленно, но верно разрушает ваше здоровье. Но таких привычек как минимум 10, и они — главные враги вашего долголетия. Вы будете удивлены, обнаружив среди них то, что делаете очень часто.

Недостаток физической активности

По мнению медиков, это одна из главных причин ухудшения здоровья. Сидячий образ жизни негативно влияет на осанку и работу внутренних органов, а также снижает общую устойчивость организма к болезням.

— Современные люди проводят много времени в сидячем положении, что ведет к проблемам с сердечно-сосудистой системой и ожирению, — отмечает врач общей практики, терапевт Елена Павлова.

Даже регулярные тренировки не всегда могут полностью компенсировать вред от многочасового сидения.

Недостаток сна

Этот тихий убийца — на втором месте по безжалостности. Исследования показывают, что хроническое недосыпание может привести к различным заболеваниям, включая диабет и сердечно-сосудистые болезни. Здесь же — и недостаток времени на отдых. Вместе с хроническим недосыпом это лишает тело возможности восстановиться, что приводит к ослаблению иммунной системы.

— Постоянная занятость и отсутствие времени на релаксацию влияют на физическое и психическое состояние, увеличивая риск выгорания, — говорит терапевт, кардиолог Светлана Иванова.

Нерегулярное питание

Еще одна опасная привычка, которая медленно разрушает организм изнутри, — это нерегулярное и некачественное питание.

— Пропуская приемы пищи или потребляя нездоровую еду, мы подвергаем себя риску развития заболеваний, связанных с обменом веществ, — предупреждает Елена Павлова.

Нехватка воды

Про то, что нужно выпивать два литра воды в сутки, сейчас не слышал, пожалуй, только ленивый. И вот почему нужно это делать:

— Употребление недостаточного количества жидкости приводит к обезвоживанию, ухудшению обмена веществ и проблемам с кожей, — добавляет Светлана Иванова.

Вредные перекусы

Еще одна привычка, которая медленно убивает, — злоупотребление сладостями и газированными напитками. Высокое содержание сахара отрицательно сказывается на зубах и приводит к лишним кило на талии.

— Частое употребление чипсов, сладостей и газировки ухудшает общее состояние здоровья, — подчеркивает Светлана Иванова.

Стресс

Хронический стресс запускает в организме непрерывный режим «боевой готовности», что истощает ресурсы нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем. Это тихий убийца, который медленно, но необратимо подрывает здоровье.

— Не стоит игнорировать непрекращающийся стресс, потому что он вместе с профессиональным выгоранием может вызвать различные психосоматические расстройства, — предупреждает Светлана Иванова.

Игнорирование медицинских обследований

Тут врачи единогласны: отказ от регулярных проверок здоровья может привести к позднему диагностированию заболеваний. Вспомните старую добрую фразу: болезнь лучше предупредить, чем лечить. Да и к тому же еще дешевле.

Чрезмерное использование гаджетов

Эта вредная привычка считается социально одобряемой. Однако долгое время, проведенное за экранами, может приводить к ухудшению зрения, проблемам с осанкой и бессоннице. И не только.

— Постоянное использование социальных сетей, частое сравнение себя с идеализированными образами людей в интернете может привести к низкой самооценке и тревожности, — рассказывает психолог Марина Соловьева.

Перфекционизм и прокрастинация

Прокрастинация, или откладывание дел на потом, — это тихий убийца вашего ментального здоровья и продуктивности. Такая привычка приводит к чувству вины, что отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии.

— Перфекционизм неплох, но стремление к идеалу может приводить к хроническому стрессу и чувству неполноценности при несоответствии установленным стандартам, — подчеркивает Марина Соловьева. — Также постоянное сосредоточение на негативных аспектах жизни может привести к депрессии и тревожным расстройствам.

Изоляция

Добровольная социальная изоляция — еще один коварный враг вашего здоровья, который может маскироваться под комфорт.

— Отказ от общения с друзьями и близкими может усугубить чувство одиночества и депрессии, и здесь речь не про интровертность, — отмечает Марина Соловьева.

Особенно эта привычка опасна для удаленщиков и любителей хоум-офиса: без внешнего контроля она превращается в норму, незаметно подрывая психическое здоровье и лишая человека жизненных сил.