Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы

Сергей Тетюшкин в прекрасной форме и всем того же советует Источник: Сергей Тетюшкин / Vk.com

Тренировки до седьмого пота, подсчет каждого съеденного огурца, голодание, «голливудские», «кремлевские» и прочие диеты — для многих процесс сброса веса превратился в путь к неврозу, а не к стройности. А что если проблема не в ограничениях, а в самом подходе?

Главный врач больницы в Тольятти и культурист предлагает сойти с протоптанной дорожки, посмотреть на организм не как на врага, которого нужно усмирить, а как на союзника, язык которого вы просто забыли.

Медик рассказал всю правду о процессе жиросжигания с точки зрения молекул, гормонов и прочей биохимии и раскрыл, при каких обстоятельствах жировая ткань начинает уменьшаться. Далее — от первого лица в колонке врача и спортсмена на портале TOLYATTY.RU.

Как сгорает жир в организме и можно ли ускорить этот процесс

Жир в организме хранится в виде больших запасов, состоящих из молекул, которые называются триглицериды. Чтобы использовать этот жир как энергию, тело проходит несколько этапов.

1. Сигнал к использованию жира

Когда организм нуждается в энергии (например, при выполнении физической работы или когда мало еды), специальные гормоны, например адреналин, дают команду жировым клеткам «открыться» и начать расщеплять жир.

2. Расщепление жира

Триглицериды в жировых клетках распадаются на две части: глицерин и жирные кислоты. Это как если бы большая молекула разделилась на маленькие части, чтобы их можно было использовать.

3. Транспортировка

Жирные кислоты выходят в кровь и путешествуют к мышцам и другим органам, которым нужна энергия.

4. Окисление — превращение в энергию

В мышцах жирные кислоты сгорают похожим образом, как топливо в моторе — с помощью кислорода они превращаются в энергию (АТФ), которая поддерживает работу клеток и движение. При этом образуются углекислый газ и вода.

5. Выделение продуктов

Углекислый газ мы выдыхаем, а вода выводится через кожу и почки. Таким образом, жир превращается в энергию, воду и углекислый газ, а тело теряет накопленный жир. Ускорить этот процесс можно через питание, упражнения и образ жизни.

Питание

Когда вы едите меньше калорий, чем тратите, организм получает сигнал увеличить выработку гормонов (адреналин, норадреналин), которые активируют жиросжигание. Особенно важен белок: он помогает сохранить мышцы и стимулирует процесс преобразования жира в энергию. Уменьшение простых углеводов снижает выброс инсулина — гормона, который заставляет организм откладывать жир.

Упражнения

Физическая активность увеличивает потребность организма в энергии, заставляя делать расщепление жира активнее. Кардиотренировки повышают уровень кислорода в мышцах, что помогает сжигать жирные кислоты через процесс окисления. Силовые тренировки увеличивают мышечную массу, а мышцы потребляют больше энергии даже в покое — это ускоряет обмен веществ и способствует большему жировому сгоранию.

Образ жизни

Сон: недостаток сна повышает уровень кортизола — гормона стресса, который замедляет жировой обмен и увеличивает аппетит. Стресс: высокие уровни кортизола сигнализируют организму накапливать жир, особенно в области живота. Вода: хорошая гидратация поддерживает обмен веществ и помогает клеткам эффективно использовать жирные кислоты.

В итоге правильное питание, активность и здоровый образ жизни создадут условия, при которых биохимический процесс сжигания жира будет максимально эффективным, а килограммы начнут таять на глазах.

Сергей Тетюшкин Главный врач городской больницы № 4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук Главный врач городской больницы № 4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук Сергей Тетюшкин / Vk.com