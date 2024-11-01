Рождаемость падает, а рожать негде. Почему в России один за другим закрываются роддома

Власти часто объясняют закрытие родильного дома «нерентабельностью» и снижением количества родов Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Пока власти пытаются предотвратить демографическую катастрофу и предлагают самые разные идеи по повышению рождаемости, в России появилась новая беда: в разных регионах страны закрываются роддома. Какие-то присоединяют к более крупным перинатальным центрам, другие ликвидируют, а на их месте открывают госпитали для ветеранов войн.

Жалобы на закрытие роддомов поступают как из Москвы, так и из Кемеровской, Новосибирской, Курганской областей и даже с Чукотки. Из-за сложившейся ситуации беременные женщины вынуждены лететь в соседние города за несколько недель до родов и рожать в одиночку.

MSK1.RU собрал последние сообщения о закрытии родильных домов и составил карту регионов, которых коснулась эта проблема. Разбираемся, почему ликвидируют роддома и что делать, если вы столкнулись с такой оптимизацией.

В каких регионах пропадают роддома

Москва

На закрытие родильных отделений пожаловались жители разных районов Москвы. В Тушино пациенток перестал принимать роддом № 1 . С 2013 года он входил в состав больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, а в 2022 году закрылся из-за открытия нового большого Перинатального центра.

В Лосиноостровском районе в этом году перестал работать роддом № 5 . Он переехал в обновленный корпус больницы имени А. К. Ерамишанцева на Ленской улице. Незадолго до закрытия в отделении провели капремонт. На его месте, по словам местных жителей, открыли хирургическое отделение.

— Причина такая: все роддома теперь должны быть при больнице, — рассказала MSK1.RU жительница района Екатерина.

Такая же участь ждала роддом № 11 в Бибирево. Его перевели в структуру больницы имени А. К. Ерамишанцева, а в здании открыли кожно-венерологический диспансер, говорят горожане.

А в московском районе Марьина Роща недавно снесли здание бывшего роддома, который был построен в 1938 году. На его месте построят новый деловой центр.

Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде в этом году ликвидировали единственный роддом при Центральной районной больнице. Сначала его перепрофилировали под ковид-госпиталь, а в 2021-м закрыли на ремонт. После открытия здесь вновь должны были принимать будущих мам, но вместо этого там расположили лежачих больных.

В Протвино роддом еще не закрыли, но жительниц города уже возят рожать в другие города, а врачей сокращают.

— А роддом прекрасный у нас был: палаты на двух человек с душем и туалетом, всё чисто и красиво. Это просто вредительство! Медики потеряли работу, а женщины — возможность рожать в своем городе! — рассказала местная жительница Юлия.

Источник: Мария Романова / Городские порталы

Не принимает пациенток и роддом при центральной больнице подмосковного Егорьевска. Во времена пандемии там сделали ковидное отделение, а после так и не открыли. На картах указано, что отделение не работает временно.

Между тем в Егорьевск перенаправляли рожениц из Коломны, где роддом закрылся еще в 2017 году.

— В Коломне живет моя сестра, успевшая родить в том роддоме троих детей, а ее свекровь работала там акушеркой. Роддом и городскую больницу просто закрыли. А город большой, да еще и огромный городской округ. До ближайшей больницы или поликлиники ехать три дня на оленях, — рассказала MSK1.RU жительница Коломны Александра.

Курганская область

Недавно большой скандал разгорелся на фоне закрытия родильного отделения в городе Катайске. На это обратил внимание депутат Госдумы Сергей Миронов и указал на проблему губернатору Курганской области Вадиму Шумкову.

— Вот только в городе Катайске той же Курганской области в сентябре закрыли родильное отделение в местной больнице. Теперь беременные должны ездить на консультацию в другой город, а роженицы — за 200 верст с гаком в областной центр. То же планируют сделать и в чукотском Билибино — закрыть роддом, женщинам придется летать на роды за 1200 км в Магадан. А это не сатанизм?! — задавался вопросом депутат.

Правительство Курганской области ответило, что прием всех беременных женщин в поликлинике обеспечен «привлеченным врачом-гинекологом». Затруднения были вызваны декретным отпуском и выходом на пенсию одного из специалистов.

Чукотский АО

Чукотский департамент здравоохранения выпустил приказ, по которому все беременные, состоящие на учете в больнице Билибино, направляются на роды в Анадырь. Он находится в 1051 км от города. Меру назвали вынужденной и объяснили отсутствием в штате в больнице врача-неонатолога.

Женщинам приходится ехать в Анадырь за несколько недель до родов и жить в больнице, а некоторым — брать с собой старших детей. Поползли слухи, что скоро больницу в Билибино закроют. Однако затем правительство региона опровергло эту информацию и объяснило, что беременным с высокой степенью риска следует рожать в многопрофильных больницах за пределами населенного пункта.

Свердловская область

Единственный роддом закрыли в городе Ревде Свердловской области. Теперь им приходится ехать в перинатальные центры Екатеринбурга (расстояние — почти 50 километров) и Первоуральска (расстояние — 13 километров).

Закрытие медучреждения объяснили «тенденцией снижения количества родов в Ревдинской городской больнице» в 2022 и 2023 годах.

— При повышении количества родов на территории работа акушерского отделения Ревдинской ГБ будет возобновлена, — пообещали в областном Минздраве.

Также в Екатеринбурге планируют построить гигантский родильный дом. На строительство хотят потратить 10,2 миллиарда рублей, 4,5 миллиона из которых зарезервированы в областном бюджете на 2024–2026 годы.

Новосибирская область

В 2022 году в Новосибирске из-за «нерентабельности» закрылся роддом № 25. Учреждение готовили к реформированию несколько месяцев, освободившийся корпус заняли хирурги городской больницы № 25.

Объявляя о закрытии, главврач учреждения пообещал устроить всех медиков и персонал на новые места. Однако, по словам одного из врачей роддома, не все сотрудники медицинского учреждения смогли найти работу. Без трудоустройства остались как молодой медицинский персонал, так и специалисты с большим опытом.

Кемеровская область

Весной этого года в Новокузнецке закрыли здание родильного дома № 3. По словам администрации учреждения, женщины стали реже рожать, поэтому хватает двух других больниц.

— На сегодняшний день на фоне снижения количества родов как в области, так и в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе (2020 год — 6940, 2021 год — 6543, 2022 год — 6006) два действующих акушерских стационара № 1 и 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 полностью справляются с оказанием медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным, — пишет ведомство.

При этом горожанки утверждают, что из-за сложившейся ситуации «условий для комфортных родов в городе нет», в том числе потому что в других территориях подобных учреждений нет, так как их закрыли за последние два года.

Весной прошлого года Минздрав Кузбасса объяснял закрытие роддомов в Новокузнецке нехваткой медиков. Та же проблема была и в Гурьевске. Тогда же стало известно, что из Тайги рожениц отправляют в Кемерово, Юргу и Анжеро-Судженск.

В феврале 2023 года стало известно, что кемеровский роддом № 1 с конца января из-за уборки помещений перестал принимать женщин. Ожидалось, что медучреждение возобновит работу с 6 февраля, но этого не произошло из-за выявленных нарушений.

Омская область

В 2022 году в Омске ликвидировали роддом № 5. Его присоединили к медико-санитарной части.

Позднее стало известно, что здание перепрофилируют в филиал Госпиталя для ветеранов войн. Полностью готовый и оснащенный филиал обойдется почти в миллиард рублей, из них почти половина уйдет на оборудование.

Ростовская область

Весной этого года в Ростове вместо рожениц в палатах бывшего роддома № 5 начали принимать раненых военнослужащих. Лежавших там пациенток срочно выписали в конце февраля, распределив по другим учреждениям.

По словам медиков, в феврале в корпусе начали появляться люди в военной форме и осматривать здание. График работы на март в отделении якобы не стали составлять.

Другие медики говорили, что госпиталь начал работать в начале марта — одновременно с женской консультацией и лабораторией в новом корпусе. При этом родильное отделение полноценно заработает после мойки.

Почему закрывают роддома: три сценария

Власти часто объясняют закрытие родильного дома «нерентабельностью» и снижением количества родов , как это было в Ревде и Новокузнецке. По словам эксперта в области общественного здравоохранения Николая Прохоренко, это происходит совершенно объективно: в стране сильно упала рождаемость.

— Вы знаете, что у нас рождаемость сейчас в 1,5 раза ниже, чем было считаные годы назад. Если у нас рождалось 1,6–1,8 миллиона [детей] в год, сейчас — 1,2 миллиона. Понятно, что столько роддомов, в общем-то, и не нужно, — объяснил MSK1.RU Прохоренко.

По данным Минэкономразвития, сейчас суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) в России составляет 1,42. Он рекордно низок: по данным Росстата, для простого воспроизводства населения он должен быть выше и составлять 2,15.

Если роддом принимает менее 500 родов в год, то работающий там персонал деквалифицируется (то есть утрачивает навыки работы в профессии. — Прим. ред.), говорит эксперт. В итоге роженицам с осложнениями просто не смогут оказать качественную медицинскую помощь.

— Роддом может стоять со штатом, оборудованный более-менее, но патологические ситуации могут не встречаться год, а на следующий год встретятся. Итоги родов будут постепенно сползать, они будут всё хуже. Будет увеличиваться младенческая смертность, будут осложнения мамы, и, соответственно, кому это надо? — считает Прохоренко.

Это является клинической необходимостью — сохранять меньшее количество роддомов, но лучшего качества, пусть и в удалении от мест проживания людей. Николай Прохоренко эксперт в области общественного здравоохранения

В других случаях роддома присоединяют к крупным больницам, делая их новым отделением медучреждения . Особенно часто такая схема встречается в Москве. На такое решение чаще всего влияет количество коек для рожениц, предполагает Прохоренко.

— Роддом был на определенное количество коек, его просто укрупнили. Добавили к нему более мелкие — число коек взросло. Нужно смотреть не только по количеству роддомов, но и по количеству коек для рожениц, — отметил в разговоре с MSK1.RU эксперт.

По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, эта проблема не нова: подобное объединение роддомов было массовым в 2014–2015 годах.

— Как раз там был рассвет переводов в трехуровневую систему по Москве. Вся эта история была в Московской области особенно. Мы даже писали образец для жалобы по этому поводу, иногда это помогало, — рассказал MSK1.RU Саверский.

Встречаются ситуации, когда родильные дома перепрофилируют под другие узкоспециализированные организации . Например, под госпиталь ветеранов войн, как сделали в Ростове и Омске, или геронтологическое отделение, как в Павловском Посаде.

— Вероятно, количество людей, которые покалечены на СВО, увеличивается, и поэтому актуальность этого вырастает. Но статистикой я не обладаю в этом плане, — отметил в разговоре с MSK1.RU Николай Прохоренко.

Построят где угодно, но врачей не привезут

Закрытие роддомов в маленьких городах, как в Билибино, численность населения которого составляет около 5000 человек, — нерешаемая на сегодняшний день проблема, говорит Александр Саверский. Из-за небольшого числа родов в них пропадает технологичность, и гарантировать высокое качество родов власти не могут.

— Тогда власть выбирает либо сталкиваться с постоянным недовольством людей, что они вынуждены мотаться к черту на рога, либо кто-то из них умрет и будет жуткий скандал, что рожать тут нельзя. Поэтому это очень сложная проблема, которую так по щелчку не решить, — объяснил MSK1.RU президент Лиги защитников пациентов.

Конечно, населенный пункт без акушерской помощи — это смерть. Александр Саверский президент Лиги защитников пациентов

Построить родильный дом можно где угодно, а потом обеспечить персонал очень сложно, подчеркнул эксперт. Особенно учитывая сложившийся дефицит акушеров-гинекологов.

В 2023 году в России уменьшилась численность врачей, окончивших ординатуру по акушерству и гинекологии, неврологии, терапии и ортопедической стоматологии. Численность акушеров-гинекологов упала с 1,6 до 1,4 тысячи, писал «Медвестник». В государственных медучреждениях сейчас не хватает 5,3 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов, заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов. С учетом акушерок кадровый дефицит оценивается от 8,5 до 11,5 тысячи специалистов.

Саверский уточнил, что жители города, в котором закрыли роддом, а ехать до ближайшего слишком далеко, могут составить коллективное заявление о нарушении доступности медицинской помощи и обратиться с ним в прокуратуру.