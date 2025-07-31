Виноваты мигранты? Кому положена вакцина от менингококка и почему инфекция сейчас на подъеме

Эксперты говорят, что сейчас идет эпидемиологический подъем заболеваемости и это связано в том числе с тем, что инфекцию привозят мигранты Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Эксперты говорят об увеличениях случаев заболевания менингококковой инфекцией в стране: если раньше вспышки были чаще среди детей, то сейчас болеют и взрослые. Некоторые предполагают, что инфекция распространяется в том числе благодаря мигрантам. Журналист NGS.RU узнала у специалистов, так ли это, чем опасен менингококк и как от него защититься.

Почему заболеваемость возросла в 2025 году

В Роспотребнадзоре РФ объяснили, что менингококковая инфекция характеризуется зимне-весенней сезонностью и периодичностью. А циклические подъемы заболеваемости в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет.

Очередной прогнозируемый подъем отмечается с 2022 года — тогда начал циркулировать менингококк серогруппы W. При этом заболеваемость в 2022–2024 годах оставалась ниже среднемноголетних значений.

В 2025 году сменилась доминирующая серогруппа менингококка (с W на А), с чем связан циклический рост заболеваемости в стране. Среди заболевших менингококковой инфекцией сейчас 75% — взрослые.

«Групповые очаги в основном регистрировались среди трудовых мигрантов, но благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию, не допущено крупных очагов и широкого распространения инфекции», — отмечают в Роспотребнадзоре РФ.

В ведомстве уверяют, что ситуация в стране стабильная: в 80 регионах либо нет распространения инфекции, либо встречаются единичные случаи.

Наиболее подвержены заболеванию дети раннего возраста, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Что говорят врачи

Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов отмечает, что, хоть Роспотребнадзор и писал о мигрантах как об источнике инфекции, в этих данных нет конкретики, в каких регионах и кто именно болеет: пожилые, молодые и из каких категорий.

«Конечно, число заболевших несравнимо, например, с теми, кто болеет гриппом, или теми, кто болеет коронавирусом. Те цифры намного больше: в сотни раз. Но всё-таки тысяча с лишним случаев при 15−30% смертности — это много», — уверен вирусолог, который опирается на данные ВОЗ.

Терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко замечает, что у менингита есть цикличность, поэтому он вспыхивает каждые пять лет:

«У нас как раз пять лет назад была вспышка. Я на приеме взрослых не наблюдаю, возможно, они есть у инфекционистов, но у детей заболеваемость сейчас есть, поэтому лучше обратиться к педиатрам».

Педиатр «Медсанчасти 168» Игорь Ковалев отмечает, что сейчас началась неизбежная вспышка заболеваемости особо опасными инфекциями, такими как корь, краснуха, полиомиелит, менингит, гепатит и так далее, которые были побеждены из-за глобальной иммунизации. Теперь снова нужно, чтобы у населения повысился уровень иммунной защиты.

Чем опасен менингит и как защититься

Менингококковая инфекция вызывается менингококком. Это бактерия, которая передается воздушно-капельным путем, но возможность заразиться ею всё же невысока. Половина заболевших переносит ее бессимптомно.

Но, как объясняет врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО» Андрей Поздняков, менингококк опасен прежде всего тем, что наряду с локальными формами и бессимптомным носительством он может давать тяжелые генерализованные формы, которые характеризуются поражением менингеальных оболочек (менингит), может поражать вещество головного мозга (менингоэнцефалит).

Может вызывать генерализованную инфекцию, которая проявляется как поражение различных органов и систем, а также инфекционно-токсическим шоком и — в самых тяжелых случаях — даже кровоизлиянием в разные органы и системы.

Форма генерализации характеризуется выраженной сыпью, которую, увидев один раз, ни с чем не перепутаешь. Обильные элементы сыпи на коже могут привести к тому, что могут на их месте возникнуть некрозы, которые иногда требуют даже ампутации конечностей.

При заболевании могут происходить кровоизлияния, самым опасным считается кровоизлияние в надпочечнике. Андрей Поздняков поясняет, что это состояние называется синдромом Уотерхауса-Фридериксена и оно почти всегда приводит к летальному исходу.

Поражение центральной нервной системы, оболочек мозга, менингиты, энцефалит тоже бесследно ни у кого не проходят.

Симптомы зависят от возбудителя: заболевание может также протекать и бессимптомно Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Надежной защитой является вакцинация, но важно также соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, не переохлаждаться, проветривать помещения, использовать маски для защиты органов дыхания и избегать людей с симптомами респираторных инфекций.

Сергей Нетёсов пояснил, что от менингококка есть вакцины импортные, есть отечественные: первые защищают от 4–5 серогрупп, вторые — только от групп А, В и С.

Вирусолог уверен, что, для того чтобы ситуация оставалась стабильной, нужно, во-первых, вакцинировать прибывающих мигрантов, во-вторых, пожилых, потому что это группа риска повышенной смертности. И стратегическая цель — полноценно ввести мультитиповую вакцину в национальный календарь прививок.