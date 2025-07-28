НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 753мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,55
EUR 93,35
Перерасчет зарплат
Куда поехать на электричке
Сбой в работе «Аэрофлота»
Упала в недострое
Последствия обмеления Волги
Один в аварийном доме
Строительство домов по эскроу-счетам
Летние предложения медцентров Ярославля
Тренер добавит пикантности на турнире
Круиз на четырехпалубном теплоходе
Здоровье Обзор Опасен даже легкий контакт: как правильно лечить ожоги от борщевика

Опасен даже легкий контакт: как правильно лечить ожоги от борщевика

Эта инструкция спасет вас от тяжелых последствий

2 118
2 комментария
Если у вас не получилось держаться подальше от борщевика, узнайте, как бороться с последствиями этой встречи | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUЕсли у вас не получилось держаться подальше от борщевика, узнайте, как бороться с последствиями этой встречи | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Если у вас не получилось держаться подальше от борщевика, узнайте, как бороться с последствиями этой встречи

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Каждое лето садовые участки, зеленые зоны в городских парках и луга в России превращаются в поле боя с участием главного антагониста — борщевика. Врага можно сразу узнать — у него огромные зонтики, рост под два метра и яд, который активируется на солнце и даже ночью. Это растение-мутант не просто гигантский сорняк, а реально угрожает нашему здоровью. Врачи рассказали, почему борщевик — главный сельхоз-террорист в России, и объяснили, как не стать его жертвой этим летом.

Что такое борщевик

Борщевик — это растение семейства зонтичных, которое насчитывает около 150 подвидов. Опасным считается борщевик Сосновского — гигантское зонтичное растение, которое завезли в СССР в середине прошлого века как кормовую культуру для коров. Изначально идея была хорошая: борщевик растет быстро, неприхотлив и дает много зеленой массы. Он и выглядит внушительно: двухметровый стебель, гигантские листья и белые зонтики на макушке.

Вот так террорист-борщевик завоевывает наши земли

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Но всё пошло не по плану — молоко от коров, которых кормили такой травой, оказалось горьким и непригодным в пищу, а сами гигантские зонтики стали агрессивными захватчиками, которые вытесняют местную флору и представляют реальную опасность для человека. И это неспроста: борщевик прирастает за год на 10% своей площади.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

— Захватывая территорию, борщевик вытесняет другую растительность, даже самые живучие наши сорняки не могут дать ему отпор, — говорит активист общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова. — Через 10–15 лет после его вселения на территорию растения других видов там больше не растут. Сначала исчезают привычные растения, потом животным становится нечего есть и негде жить — и фауна тоже меняется.

Мария Попова — активист и основатель общественного движения «Антиборщевик» в Подмосковье.

Как бороться с борщевиком

С борщевиком можно бороться разными способами, но легкой победы не ждите. Один из вариантов — обработка химией: гербициды действуют эффективно, особенно весной, пока растение еще не набрало силу.

Второй путь — срезать цветущие зонтики до того, как дозреют семена. Главное — не дать им разлететься, иначе через год вся поляна будет снова в этих гигантах. Можно также косить борщевик каждые 2–3 недели, чтобы он не выбросил семена. Иначе не победите — через год этот вредитель опять полезет.

— Нужно выбирать правильный момент для покоса — когда растение заканчивает цвести, но семена еще не созрели, — говорит биолог Надежда Бобылева. — За несколько лет регулярного покоса борщевик бесследно исчезнет.

Надежда Бобылева — кандидат биологических наук.

Если растение только начинает захватывать территорию, лучше сразу выкапывать его с корнем. Идеальный инструмент — острая штыковая лопата.

Бороться с борщевиком надо как с коварным и заклятым врагом, не давая ему ни малейшего шанса

Источник:
Анастасия Харитонова / MSK1.RU

— Лучше обратиться к профессионалам, но если нет такой возможности, то нужно принять все меры, чтобы сок борщевика не попал на кожные покровы, — предупреждает токсиколог Анастасия Симонова. — Надо полностью закрыть тело, глаза, лицо, чтобы в ротовую полость тоже ничего не попало. Косить борщевик лучше в пасмурную погоду.

Анастасия Симонова — главный токсиколог ДЗМ, ведущий научный сотрудник токсикологии НИИ Склифосовского.

После того как борщевик скошен, важно аккуратно снять с себя всю одежду внешней стороной, чтобы сок растения не попал на кожные покровы. Затем необходимо принять теплый душ с мылом или с гелем и 48 часов защищаться от солнца.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Чем опасен борщевик

Борщевик, особенно борщевик Сосновского, — опасное растение, которое может причинить серьезный вред здоровью человека.

— Сок борщевика содержит фурокумарины. Эти вещества обладают фотосенсибилизирующими свойствами — это значит, что они делают кожу более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению, — объясняет врач общей практики Елена Павлова. — При контакте с кожей и последующем воздействии солнечного света человек может получить тяжелые ожоги, которые могут пузыриться и длительное время заживают.

Елена Павлова — врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр.

Борщевик может вызывать различные кожные реакции — от легких аллергий до тяжелых ожогов. Кроме того, врачи предупреждают: сок борщевика способен усугубить течение хронических заболеваний кожи, таких как экзема и псориаз.

К тому же безопасных частей растения не существует, отмечает Елена Павлова. Листья, стебли, цветы и корни борщевика потенциально опасны.

— Даже минимальный контакт с соком этого растения может вызвать серьезные последствия, — предупреждает гастроэнтеролог.

Как лечить ожоги от борщевика

Если сок ядовитого растения попал на кожу, нужно немедленно принять меры — тщательно промыть пораженное место большим количеством воды (не менее 15–20 минут), чтобы удалить остатки сока.

— После промывания следует использовать холодный компресс для снятия боли и уменьшения отека. В дальнейшем важно избегать солнечного света на поврежденной области минимум в течение нескольких недель, — рассказывает Елена Павлова. — Если ожог серьезный или наблюдаются признаки инфекции (покраснение, гной, сильная боль), обязательно нужно обратиться к врачу. В зависимости от тяжести ожога, специалист может порекомендовать использование увлажняющих кремов, противовоспалительных средств или назначить препараты для уменьшения боли и зуда.

Сохраните на самый крайний случай. Но мы советуем держаться от опасного растения как можно дальше | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаСохраните на самый крайний случай. Но мы советуем держаться от опасного растения как можно дальше | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Сохраните на самый крайний случай. Но мы советуем держаться от опасного растения как можно дальше

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Токсиколог Анастасия Симонова отмечает, что в этом году в НИИ Склифосовского увеличилось число обращений людей с ожогами, вызванными соком борщевика. Она призывает ни в коем случае не заниматься самолечением, а сразу ехать в неотложку.

— Обязательно нужно обращаться к медицинским специалистам, потому что может быть не только отек, жжение, покраснение и ожоги, но также повышение температуры, головная боль, головокружение и так далее, — отмечает токсиколог. — Надо провести комплексное лечение, обязательно детоксификационную терапию, так как всё зависит от тяжести поражения.

Врач предупреждает, что последствия для организма будут даже в том случае, если сок борщевика попал на кожу в темное время суток. Нужно также оказать себе первую помощь и в течение 48 часов не подвергать тело солнечному излучению, например, закрыть одеждой. Медики призывают не игнорировать эти правила, ведь ожоги от борщевика не проходят сами, особенно в жару.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Борщевик Вред борщевика Ядовитые растения Ожоги летом Ожоги тела НИИ имени Склифосовского Врачи Скорая помощь Сельское хозяйство Борщевик Сосновского Семена
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
11 июля, 10:14
Борьбу с борщевиком целиком и полностью должно проводить государство за свой счёт. Государство в середине 20 века в ходе неудачного опыта расплодило борщевик на огромные территории СССР. Теперь граждане должны это расхлёбывать. Не пора ли государству брать ответственность за результаты своих действий?
VanGoga
11 июля, 13:54
Также прекрасно помогает избавится насыпав соль в срез борщевика не менее полпачки, проверенно и неоднократно испытано
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
«Большая конкуренция за покупателя»: эксперт — о том, оживит ли рынок ипотеки снижение ключевой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление