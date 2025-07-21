Почти два триллиона заработано на чужих слезах? Почему в стране не могут победить зло, которое страшнее наркотиков

Эти конторы на каждом шагу в каждом городе Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Теперь уже совсем очевидно, что бороться со злом игромании никто не желает. Ограничиваются косметическими ограничениями. Госдума разрешит (пока законопроект готов только в первом чтении) людям вводить самозапрет на то, чтобы спускать деньги в букмекерских конторах и тотализаторах. А кабмин одобрил законопроект, согласно которому реклама букмекерских контор и азартных игр в России будет помечаться специальной отметкой: предупреждать будут о рисках проигрыша, потери денежных средств и здоровья. Все опрошенные MSK1.RU эксперты уверены: подобные меры победить зло игромании не могут.

И понятно, почему это социальное зло, которое ВОЗ признано тяжелым заболеванием, никто не хочет решительно искоренить. По данным публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр», общая выручка организаторов азартных игр за 2024 год превысила 1,7 триллиона рублей. Можно представить, насколько обогатились владельцы игорного бизнеса в России! Оборот от азартных игр (и это, заметим, только легальный!) больше, чем выручка российских производителей одежды и обуви.

Акцизы от алкогольного бизнеса в России в прошлом году превысили полтриллиона рублей. А игорный бизнес заплатил менее 40 млрд рублей. В том числе целевые отчисления букмекеров составили 35,3 млрд рублей, сообщили в «Едином регуляторе азартных игр», а игорные зоны (их в стране четыре) — 1,8 млрд рублей налога на игорный бизнес. При том, что несут намного большее социальное зло. Владельцы обогащаются, а государство никак их не прикручивает.

Предложения зарегулировать рекламу букмекеров — как мертвому припарки. У букмекерских контор и тотализаторов появится обязанность публиковать на своих официальных сайтах баннеры с ссылкой, которая будет вести на данные о возможности вложений свободных денег. Подробности — в материале MSK1.RU.

Курильщиков же не останавливает надпись «Курение убивает!»

— Маркировка о риске потери денег и проблем со здоровьем послужит предупреждением для тех людей, которые еще не впали в зависимость от азартных игр и букмекерских контор. Те, кто начинает играть, еще не задумываются о финансовых последствиях и о том, как будут страдать они и их близкие. Что же касается людей, уже имеющих зависимость, то для них предупреждение будет просто слоганом, подобно тому, как заядлых курильщиков не останавливает надпись «Курение убивает!», — говорит член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре Минздрава России Надежда Соловьева.

Эффект от таких маркировок сведется к минимуму

— Уязвимые группы (подростки, люди в состоянии стресса, игроки с уже начавшейся лудоманией) слабо поддаются воздействию подобных предупреждений, — говорит психолог Екатерина Вашукова. — Для них маркировка — это как табличка «осторожно, скользко» на горке, с которой они уже летят вниз. Кроме того, существует риск, что такие предупреждения будут формальными: мелким шрифтом, внизу экрана, без яркого визуального сопровождения. Тогда эффект от них сведется к минимуму. А если они станут частью общей шумной рекламной картинки, могут и вовсе восприниматься как часть маркетингового шоу, а не как предостережение.

Для игроманов маркировка останется «белым шумом»

— Для человека, страдающего игроманией, у кого уже начала развиваться эта зависимость, маркировка может остаться «белым шумом», на который зависимые уже не обращают внимание. Они это миллион раз слышали от своих близких, — согласна с коллегами психолог Валерия Побрус. — Игроман находится во власти распространенного когнитивного искажения: он видит только положительные результаты.

Игра будет продолжаться бесконечно, пока дают займы

— Мировой опыт маркировки рекламы азартных игр говорит: это не приводит к устойчивому снижению азартной активности, — объясняет клинический психолог Олеся Иневская. — Даже мощные «средства устрашения» не влияют на поведение игроков, но меняют в целом отношение к играм на деньги как к чему-то опасному. В США при тестировании рекламы букмекерских контор с предупреждениями оказалось, что проблемные игроки практически не замечают вставки о рисках азартных игр. Их мозг полностью сосредотачивается на обещаниях выигрыша. Человек получает удовольствие не от реального выигрыша, а от возможного. Поэтому игра может продолжаться бесконечно, пока не закончатся все возможные деньги и займы.

Нужно ограничение агрессивной рекламы и доступа к игровым платформам!

— Маркировка рекламы, предупреждающая о рисках потери денег и негативных последствиях для психического здоровья, безусловно, не решает проблему лудомании, — говорит практический психолог Татьяна Голдман. — Зависимость от азартных игр — серьезное расстройство, заболевание, требующее комплексной терапии с участием психиатров, психологов и, зачастую, социальной поддержки. Маркировка обязательно должна дополняться системными мерами: развитием центров помощи зависимым, просвещением населения, регулированием доступа к игровым платформам и ограничением агрессивной рекламы.

От себя добавим то, что боятся вслух сказать психологи: нужно жесткое ограничение работы букмекерских контор, которые уже превратились в абсолютное социальное зло, разрушающее Россию изнутри. А вот насколько далеко готовы пойти в этих ограничениях — зависит, увы, не от количества заболевших игроманией, а от наглости лоббистов этого бизнеса.