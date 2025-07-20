Если друг оказался вдруг: с кем лучше разорвать отношения? Объясняет психолог

Лучше, чтобы дружба, как и любовь, была взаимной Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В жизни каждого, наверное, был или есть такой «друг», который только берет и ничего не отдает. Даришь ему любовь, заботу, помощь, а в ответ — ничего. После общения с таким человеком возникает ощущение, что тебя использовали. Еще и примешиваются сомнения: так ли это, не грешу ли я на друга? Психоэмоциональное состояние ухудшается, возрастает чувство тревоги. «Доктор Питер» узнал у психолога, как выстраивать отношения с таким «другом», и стоит ли вообще с ним общаться.

В исследовании 2022 года доказано, что токсичные дружеские отношения оказывают негативное влияние на уровень психологического благополучия среди студентов. Привычка поддерживать такие отношения приводит к повышению чувства тревоги.

— Люди, находящиеся в токсичных дружеских отношениях, испытывают сложности в создании поддерживающих и взаимных связей, — подчеркивает психолог Ника Болзан.

Ника Болзан — практикующий психолог, эксперт-практик, исследователь, автор собственных методик по работе с психологическими травмами, новатор.

Она выделяет несколько признаков, указывающих на одностороннюю дружбу

1. Забота только с одной стороны и отсутствие эмоционального отклика

В таких отношениях вы всегда стараетесь быть рядом, выслушиваете, поддерживаете, но не получаете ничего взамен. А псевдодруг не заинтересован в вашем психоэмоциональном состоянии и не проявляет искреннего интереса к вашим переживаниям. Он может легко игнорировать ваши нужды или не замечать ваши эмоции. Это не только нарушает эмоциональный баланс, но и способствует потере психологической устойчивости.

В исследовании 2016 года доказано, что манипуляции могут существенно изменять функции дружбы, особенно среди женщин. Исчезает взаимная поддержка, начинаются проблемы с эмоциональной честностью, а манипуляции становятся основным способом взаимодействия. Это приводит к тому, что одна сторона начинает чувствовать себя истощенной, в то время как другая — уверенной и безнаказанной.

2. Постоянные манипуляции

Если ваш «друг» постоянно заставляет вас чувствовать вину, это серьезный сигнал. Манипуляции могут проявляться в виде эмоционального давления, попыток вызвать чувство вины за ваш отказ. Такие паттерны поведения не только приводят к эмоциональному выгоранию, но и могут формировать у вас негативное восприятие себя.

3. Критика и отсутствие поддержки

Отношения с человеком, который вас критикует, оказывают разрушительное воздействие, негативно влияющее на вашу самооценку. Важно помнить, что настоящие друзья не только поддерживают нас в сложные моменты, но и дают конструктивные советы.

Если критика становится навязчивой, а похвала или даже простое признание достижений отсутствуют, это повод задуматься. Человек, который постоянно принижает ваши успехи, скорее всего, не является искренним другом и действует из чувства зависти. Это поведение может быть следствием детской травмы, если ребенок не получал достаточной поддержки и любви.

Рекомендации по выходу из токсичных отношений

Признайтесь себе, что отношения между вами нездоровые. Это первый шаг к восстановлению внутренней гармонии. Принятие этой реальности — ключ к освобождению.

Установите границы. Начните говорить «нет» и проявляйте заботу о собственных потребностях. Установление четких личных границ важно не только для предотвращения манипуляций, но и для повышения уровня психологического благополучия.

Обратитесь за помощью. Иногда самостоятельное преодоление таких отношений может быть сложным. Помощь психолога поможет вам выстроить здоровые границы и научиться распознавать скрытые манипуляции.

— Разрыв токсичных дружеских связей — это непростой процесс, особенно когда вы долго знаете этого человека. Однако важно помнить, что высокий уровень психологического благополучия невозможен без искренних и поддерживающих отношений. Важно окружать себя людьми, которые ценят вас и готовы разделять с вами радости и трудности, а не только забирать ваше время и энергию, — убеждена Ника Болзан.

Если же удалось поговорить с другом и он решил исправиться и общаться на равных, не только забирать любовь и заботу, но и отдавать их, то советуем узнать, как выстраивать отношения так, чтобы они были гармоничными и приносили радость. Ранее мы рассказывали о привычках, от которых в этом случае стоит избавиться.

Их выявила психолог Юлия Харитонова. Правда, речь шла об отношениях в паре. Но эти же привычки могут мешать и дружбе.

Юлия Харитонова — клинический и телесный психолог, карьерный коуч.

Чаще всего постепенное подтачивание отношений происходит из-за намеренно или неосознанно брошенных фраз, особенно когда они повторяются регулярно. И речь не только о прямых оскорблениях вроде «Почему ты такой тупой идиот? Я тебе сотню раз говорила, как правильно делать». Проблемы создают и более нейтральные фразы и конструкции.

«Да, но…» — один партнер соглашается с идеей другого и сразу же приводит контраргумент. Например, он предлагает на выходных поехать за город. И получает в ответ: «Давай, но у меня, вообще-то, были планы». Другой человек чувствует, что его отвергают.

«Ты всегда…» и «Ты никогда…» — конструкции, которые жестко обесценивают действия человека. Например, «Ты всегда сбрасываешь домашние дела на меня».

Поза о многом говорит

Ухудшать отношения можно и без лишних слов — жестами, позами и взглядами. Большую проблему создает ситуация, когда один человек языком тела дистанцируется от партнера. Это может происходить через: