Когда здоровый образ жизни вам вредит: эксперт назвала 6 признаков

Иногда желание есть только правильную еду становится настоящей проблемой Источник: Лина Саитова / 116.RU

Стремление к совершенству тела и духа, безусловно, похвально, но где грань между заботой о себе и опасным, порой разрушительным перфекционизмом? Как определить, не превратилась ли ваша забота о здоровье в проблему, нашим коллегам из «Доктора Питера» рассказала Татьяна Шалявина, тренер RC Club, тренер по ОФП юниорской сборной России по настольному теннису, сертифицированный специалист с 10-летним опытом.

— Как фитнес-тренер с многолетним опытом я часто сталкиваюсь с темной стороной ЗОЖ. Особенно среди молодых людей, которые еще не научились правильно относиться к своему телу, — говорит эксперт.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это символ осознанности, любви к себе и стремления к лучшей версии себя. Мы выбираем полезные продукты, двигаемся, следим за режимом сна, отказываемся от вредных привычек. Но что, если стремление к здоровью превращается в навязчивую идею, источник тревоги и даже вреда? Вот шесть признаков.

1. Нездоровое стремление к «идеальному» питанию

Орторексия — навязчивое желание есть только «правильную» еду — становится всё более распространенной проблемой. Постоянный контроль, отказ от целых групп продуктов без медицинских показаний приводят к серьезным проблемам:

дефициту питательных веществ (нехватка жиров, углеводов, витаминов);

пищевым расстройствам (булимия, анорексия, компульсивное переедание);

социальной изоляции (страх есть вне дома, отказ от встреч с друзьями).

Здоровое питание должно быть гибким, а не превращаться в навязчивую идею.

2. Перетренированность: когда спорт во вред

Многие думают, что чем больше тренируешься, тем лучше результат. Но организм не машина, ему нужно восстановление. Признаки перетренированности:

хроническая усталость (даже после сна);

снижение иммунитета (частые простуды);

повышенный кортизол (гормон стресса, который мешает похудению);

травмы и гормональные сбои (особенно у женщин — аменорея, нарушения цикла).

Если тренировки превращаются в насилие над собой, пора пересмотреть подход.

3. ЗОЖ из чувства вины, а не из любви к себе

Фразы вроде «Я сегодня съел пиццу — завтра два часа в зале» или «Надо отработать праздничный ужин» — тревожный сигнал. Когда спорт и диеты становятся наказанием, это ведет к серьезным последствиям:

моральному выгоранию (потеря мотивации, ненависть к тренировкам);

психологическому стрессу (постоянное чувство вины);

срывам и перееданию (жесткие ограничения, далее срыв, а потом еще большее чувство вины).

ЗОЖ должен приносить радость, а не быть мучением.

Сравнивать себя с недостижимыми идеалами из соцсетей — плохая идея Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

4. Навязчивое сравнение себя с «идеалом» из соцсетей

Ленты социальных сетей пестрят подтянутыми телами, идеальными завтраками и мантрами о дисциплине. Но за этим часто скрываются:

фотошоп и ракурсы (даже фитнес-модели не выглядят так 24/7);

расстройства пищевого поведения (РПП) у блогеров;

выгорание и тревожность (постоянное стремление к недостижимому).

Сравнение убивает контакт с собой. Важно помнить: ваше тело уникально, и его потребности индивидуальны.

5. Подмена профессиональной помощи псевдосоветами

Опасная тенденция — самолечение БАДами, детоксами и «марафонами здоровья» без консультации врача. Риски:

необоснованный прием добавок (гипервитаминоз, проблемы с печенью);

игнорирование реальных болезней (например, попытки «почистить» печень вместо лечения гепатита);

доверие к инфлюэнсерам вместо специалистов (не все советы в интернете безопасны).

ЗОЖ — не замена медицине!

6. Слишком «чистая» жизнь — без адаптации к стрессу

Жесткие режимы (никакого сахара, алкоголя, спонтанных ужинов) могут ослаблять адаптацию организма. Последствия:

повышенная тревожность (страх нарушить правила);

невозможность расслабиться (даже на отдыхе — контроль калорий и тренировки);

снижение иммунитета (стерильные условия — слабая сопротивляемость вирусам).

Гибкость — ключ к устойчивому здоровью. Иногда бокал вина или кусок торта не убьют вас, а сделают жизнь приятнее.

— Здоровый образ жизни — это не только правильное питание и физическая активность, но и умение слушать свой организм, соблюдать баланс и не забывать о психологическом комфорте. Перед началом новых программ по улучшению здоровья рекомендуется проконсультироваться со специалистами и избегать крайностей. Помните, что здоровье — это ценность, требующая бережного отношения и разумного подхода, — резюмирует эксперт.

Ранее профессор, врач-гастроэнтеролог, гепатолог разобрал ошибки худеющих и рассказал, сколько времени необходимо, чтобы сбросить 5 кг. Он рассказал, что стремительное похудение — это стресс для организма. Когда резко ограничиваются калории, тело переходит в режим экономии энергии, замедляя метаболизм. Это означает, что сжигается меньшее количество калорий даже при обычной активности.

Здоровое похудение — это постепенный процесс, основанный на балансе питания и физической нагрузке. Целью должна быть не быстрая потеря веса, а изменение образа жизни в целом.