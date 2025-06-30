Когда здоровый образ жизни вам вредит: эксперт назвала 6 признаков

Стремление к совершенству тела и духа, безусловно, похвально, но где грань между заботой о себе и опасным, порой разрушительным перфекционизмом? Как определить, не превратилась ли ваша забота о здоровье в проблему, нашим коллегам из «Доктора Питера» рассказала Татьяна Шалявина, тренер RC Club, тренер по ОФП юниорской сборной России по настольному теннису, сертифицированный специалист с 10-летним опытом.
— Как фитнес-тренер с многолетним опытом я часто сталкиваюсь с темной стороной ЗОЖ. Особенно среди молодых людей, которые еще не научились правильно относиться к своему телу, — говорит эксперт.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это символ осознанности, любви к себе и стремления к лучшей версии себя. Мы выбираем полезные продукты, двигаемся, следим за режимом сна, отказываемся от вредных привычек. Но что, если стремление к здоровью превращается в навязчивую идею, источник тревоги и даже вреда? Вот шесть признаков.
1. Нездоровое стремление к «идеальному» питанию
Орторексия — навязчивое желание есть только «правильную» еду — становится всё более распространенной проблемой. Постоянный контроль, отказ от целых групп продуктов без медицинских показаний приводят к серьезным проблемам:
дефициту питательных веществ (нехватка жиров, углеводов, витаминов);
пищевым расстройствам (булимия, анорексия, компульсивное переедание);
социальной изоляции (страх есть вне дома, отказ от встреч с друзьями).
Здоровое питание должно быть гибким, а не превращаться в навязчивую идею.
2. Перетренированность: когда спорт во вред
Многие думают, что чем больше тренируешься, тем лучше результат. Но организм не машина, ему нужно восстановление. Признаки перетренированности:
хроническая усталость (даже после сна);
снижение иммунитета (частые простуды);
повышенный кортизол (гормон стресса, который мешает похудению);
травмы и гормональные сбои (особенно у женщин — аменорея, нарушения цикла).
Если тренировки превращаются в насилие над собой, пора пересмотреть подход.
3. ЗОЖ из чувства вины, а не из любви к себе
Фразы вроде «Я сегодня съел пиццу — завтра два часа в зале» или «Надо отработать праздничный ужин» — тревожный сигнал. Когда спорт и диеты становятся наказанием, это ведет к серьезным последствиям:
моральному выгоранию (потеря мотивации, ненависть к тренировкам);
психологическому стрессу (постоянное чувство вины);
срывам и перееданию (жесткие ограничения, далее срыв, а потом еще большее чувство вины).
ЗОЖ должен приносить радость, а не быть мучением.
4. Навязчивое сравнение себя с «идеалом» из соцсетей
Ленты социальных сетей пестрят подтянутыми телами, идеальными завтраками и мантрами о дисциплине. Но за этим часто скрываются:
фотошоп и ракурсы (даже фитнес-модели не выглядят так 24/7);
расстройства пищевого поведения (РПП) у блогеров;
выгорание и тревожность (постоянное стремление к недостижимому).
Сравнение убивает контакт с собой. Важно помнить: ваше тело уникально, и его потребности индивидуальны.
5. Подмена профессиональной помощи псевдосоветами
Опасная тенденция — самолечение БАДами, детоксами и «марафонами здоровья» без консультации врача. Риски:
необоснованный прием добавок (гипервитаминоз, проблемы с печенью);
игнорирование реальных болезней (например, попытки «почистить» печень вместо лечения гепатита);
доверие к инфлюэнсерам вместо специалистов (не все советы в интернете безопасны).
ЗОЖ — не замена медицине!
6. Слишком «чистая» жизнь — без адаптации к стрессу
Жесткие режимы (никакого сахара, алкоголя, спонтанных ужинов) могут ослаблять адаптацию организма. Последствия:
повышенная тревожность (страх нарушить правила);
невозможность расслабиться (даже на отдыхе — контроль калорий и тренировки);
снижение иммунитета (стерильные условия — слабая сопротивляемость вирусам).
Гибкость — ключ к устойчивому здоровью. Иногда бокал вина или кусок торта не убьют вас, а сделают жизнь приятнее.
— Здоровый образ жизни — это не только правильное питание и физическая активность, но и умение слушать свой организм, соблюдать баланс и не забывать о психологическом комфорте. Перед началом новых программ по улучшению здоровья рекомендуется проконсультироваться со специалистами и избегать крайностей. Помните, что здоровье — это ценность, требующая бережного отношения и разумного подхода, — резюмирует эксперт.
Ранее профессор, врач-гастроэнтеролог, гепатолог разобрал ошибки худеющих и рассказал, сколько времени необходимо, чтобы сбросить 5 кг. Он рассказал, что стремительное похудение — это стресс для организма. Когда резко ограничиваются калории, тело переходит в режим экономии энергии, замедляя метаболизм. Это означает, что сжигается меньшее количество калорий даже при обычной активности.
Здоровое похудение — это постепенный процесс, основанный на балансе питания и физической нагрузке. Целью должна быть не быстрая потеря веса, а изменение образа жизни в целом.
— Для похудения на 5 кг за разумный срок — это 1–2 месяца, — резюмирует профессор. — И это реальная цель, которой можно достичь при правильном подходе. Главное — терпение, последовательность и любовь к себе. Не гонитесь за быстрыми результатами, сосредоточьтесь на изменении образа жизни в целом, и вы достигнете своей цели и сохраните результат надолго.