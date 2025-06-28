«Домой я заползала»: история сотрудницы ювелирного салона, которая из-за экстремально большого веса 2 года не выходила из дома

Источник: Ирина Шарова / 72.ru

Евгении Смирновой из Тюмени 35 лет, и она два года не выходила из квартиры. Когда-то была яркой, веселой, целеустремленной и с большими планами на жизнь, а стала затворницей. Это случилось, когда вес Евгении перевалил за 190 килограммов и подъем по лестнице на пятый этаж стал непреодолимым испытанием. Корреспондент 72.RU познакомился с Евгенией, пришел к ней в гости и выслушал ее непростую историю.

Каждая вылазка из дома оборачивалась для Евгении страданиями. Она долго не могла отдышаться. Раздевалась сразу у порога и еще минут 15 просто сидела, чтобы прийти в себя. Так постепенно Евгения теряла связь с внешним миром. Сначала перестала ходить в магазины за продуктами и всё чаще заказывала доставку еды, потом и работу пришлось бросить. А затем и общение с друзьями сошло на нет.

Так Евгения осталась со своей проблемой наедине.

Источник: 72.RU

— Я не могла подняться к себе на пятый этаж, потому что дом без лифта. Уже между первым и вторым этажами становилось плохо. Я останавливалась, облокачивалась об перила, потому что нужно было выгнуться, отдышаться, постоять и пойти дальше. Еще пару пролетов, и опять та же схема. Домой заползала, скидывала с себя всю одежду. Я не могла отдышаться, — казалось, умру от нехватки воздуха, — рассказывает Евгения о каждом выходе из дома.

Как стройная блондинка набрала такой большой вес

Евгении тяжело далась и вылазка на интервью. Съемка проходила на втором этаже одного из фитнес-центров Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Но так было не всегда. Еще десять лет назад Евгения была стройной, окруженной вниманием. Она наряжалась, ярко красилась, украшала тело татуировками. Работала в ювелирном салоне, играла на скрипке и много гуляла с друзьями.

Вес начал расти, когда врачи обнаружили у нашей героини проблемы со здоровьем.

— Я жила обычной жизнью. Всегда была душой компании, заводилой. Дома меня вообще невозможно было застать. Я куда-то ездила, где-то отдыхала. Потом начались гинекологические проблемы. Были многочисленные оперативные вмешательства, после чего меня посадили на гормоны, причем на огромную дозировку. И вес начал расти… За 13 лет с 50 килограммов он дошел до 195, — рассказывает Евгения.

Евгения — в голубом купальнике. На фото ей 15 лет Источник: Евгения Смирнова

Изменения в фигуре Евгения замечала, но думала, что справится сама. Она подбирала разные диеты, но они не помогали. Обращалась к врачам, но и их советы не уменьшали вес.

Здесь нашей героине уже 20 лет, она начинает замечать первые изменения в фигуре Источник: Евгения Смирнова

— Не было никаких результатов. Так я дошла до бариатрических хирургов (врачи, специализирующиеся на лечении ожирения путем оперативного вмешательства на желудочно-кишечном тракте. — Прим. ред.). Но мне отказали в операции. Сказали прямо, что в моем случае есть много рисков. Кроме того, если проблема гормональная, то вес и после операции может вернуться, — рассказывает Евгения.

Евгения потеряла последнюю надежду. Она понимала, что, пока не решит проблемы с женским здоровьем, бороться с лишним весом бесполезно.

— Я потихоньку закрывалась. То есть Женя сейчас, и та, что была раньше, — это два абсолютно разных человека. Я ушла в себя, закрылась от людей. Я вроде бы хочу видеть людей, хочу общения, но мне тяжело. Я не стала никуда выходить. Я в принципе перестала общаться с людьми офлайн. Ходить куда-то в гости, прогуливаться, еще что-то. Только вот онлайн-общение в Сети, — откровенничает она. — Мне некомфортно, потому что устала от того, что люди громко, открыто смеются в спину, тычут пальцами, обсуждают.

Евгения хоть и закрылась, но природное обаяние берет свое: она шутит, улыбается, носит креативные стрижки и мечтает вернуть прежнюю себя Источник: Ирина Шарова / 72.ru

Ей кажется, что знакомым было стыдно с ней гулять

Наша героиня чувствовала и то, как знакомым было стыдно с ней появляться в обществе. И она всё реже решалась позвонить кому-то и пригласить в гости или на встречу.

— Проблемой было даже просто пойти в караоке. Мало того, что все на меня смотрели, так еще и сами заведения оказались не приспособлены для больших людей. Каждый раз я думала: «Ой, а вдруг мне будет тесно между диваном и столиком. А вдруг я кому-то буду мешать…» Проще вообще никуда не идти, — говорит Евгения.

Неудобства она чувствовала и в самолетах, когда ей требовалось улететь на лечение в Москву. Она говорит, что кресла для ее габаритов слишком маленькие. И приходилось каждый полет планировать задолго, чтобы успеть выкупить места в определенной авиакомпании.

— Позволить себе бизнес-класс я не могу. Покупать два кресла тоже накладно. И я, допустим, последнее время, когда летала в Москву в больницу, брала билеты у «Аэрофлота», он дороже остальных, но только на его рейсах я помещалась в кресла. Покупаю всегда самые последние места, обязательно у окна, чтобы вжаться туда и никому не мешать. А вот в кресла «Ютэйр» не помещалась, — признаётся героиня.

На перелете испытания Евгении обычно не заканчивались. Пройти по аэропорту пешком она тоже была не в состоянии.

— Я заказывала помощь, чтобы меня встречали у такси с креслом-каталкой. И вот на кресле меня до самолета сопровождали, потому что в Москве очень большие аэропорты и я сама не могу пройти эти расстояния.

Для того чтобы заработать на лечение и базовые потребности, такие как питание, оплата коммунальных услуг и прочее, Евгения решила заняться рукоделием.

— Я варила свечи, рисовала нейрографику на заказ. То есть какие-то мелкие вот такие подработки были. Еще здорово помогал младший брат, он служит по контракту, — рассказывает Евгения.

Евгения варила свечи с мотивирующими фразами Источник: Евгения Смирнова

За полтора месяца скинула 20 килограммов

Не так давно Евгения пережила сложнейшую операцию, после которой врачи отменили гормональную терапию. Теперь она мечтает вернуть себе здоровое, красивое и стройное тело.

— Я перепробовала уколы, таблетки, терапию — в общем, всё, что прописывали медики, но все-таки пришла к простому, но такому сложному [решению]. Однажды я встретила знакомую, которая рассказала, что в Тюмени запускают фитнес-проект для людей с большим весом. Я, конечно, пошла в отказ, меня это пугало. Но потом поняла, что другого выхода нет. Иначе скоро закончу в одиночестве, в четырех стенах [свое существование], потому что не смогу встать, обеспечить, обслужить себя, — рассказывает Евгения.

Евгения решилась заново начать худеть Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Так Евгения узнала о необычном проекте, который запустили энтузиасты — обычные фитнес-тренеры. Они как раз начинали искать людей, страдающих от экстремально большого веса.

Евгения ничего не платила, но согласилась вести блог, где будет делиться успехами.

— Вся эта публичность, съемки — не для меня. Я не хочу, чтобы в меня тыкали пальцем, обсуждали еще больше. Но в итоге сама написала ребятам. И буквально в тот же вечер созвонились, встретились. Они понимали, что могу слиться… — вспоминает Евгения.

Нашей героине из-за большого веса пока нельзя делать тяжелые упражнения, поэтому тренер Павел Сомов прописал ей на начальном этапе ходьбу. На первых тренировках Евгения очень много ходила по стадиону и следила за питанием.

— Первые дни было очень тяжело. Представьте, я раньше вообще мало шевелилась, не двигалась, все передвижения были по дому — от кресла до туалета, до кухни и обратно в кресло. А здесь тренировки, да и еще сразу две за день! — признаётся Евгения.

Она вспоминает, что после первого дня проекта ей было плохо.

— У меня забились ноги, я ничего не могла сделать. Проходила 10 шагов и стояла, дышала-дышала… В первые дни не могла пройти даже полкруга. Было очень тяжело, — рассказывает Евгения. — У меня была борьба с самой собой. Ребята надо мной постоянно смеялись, что я что-то бухчу, сопротивляюсь, что всё не так. Вот вроде поворчала и сама с собой иду ругаюсь. Ну а что делать, надо, Жень! И вот уже легче вроде.

Непросто было Евгении перейти и на новую систему питания. Ей нужно есть пять раз в день: три основных приема пищи и два перекуса. Но при этом суточная норма не должна превышать 1200 калорий. За этим строго следит тренер.

— Питание мне предоставляют, чтобы всё точно было сбалансировано и не превышало лимит по калоражу. И удивительно то, что мне сложно было начинать есть. Из прошлого опыта в попытках похудеть в голове отложилось, что много есть нельзя. А тут, наоборот, нужно есть часто.

Евгения раньше и представить не могла, что сможет тренироваться в спортзале Источник: Евгения Смирнова

Первые результаты в борьбе с лишним весом не заставили себя ждать. Евгения начала терять килограммы в первые же недели. С каждой новой тренировкой она чувствовала, что ей даются задания тренера легче, да и вообще она перестала так сильно уставать, страдать от одышки.

— Гораздо легче стало ходить, легче себя ощущаешь. Вроде бы и незаметно, но в какие-то моменты ловишь себя на мысли о том, что часы застегнулись уже в другую дырочку, то есть поменьше стал размер руки, где-то кофта стала болтаться. И такие моменты очень радуют. Настроение стало хорошим, — говорит Евгения.

Она не поставила себе конечную цель по весу. Лишь мечтает о том, чтобы вернуть себе прежнюю жизнь.

— Я стремлюсь вернуть ту Женю, того человека. Чисто психологически, морально, чтобы я выходила в люди, занималась, путешествовала, что-то делала. Но, естественно, если у меня будет минус 90 килограммов, то это очень хорошо. Но мне кажется, что минус 100 килограммов будет обязательно, — улыбается и мечтает Евгения.