«Домой я заползала»: история сотрудницы ювелирного салона, которая из-за экстремально большого веса 2 года не выходила из дома

Евгении Смирновой из Тюмени 35 лет, и она два года не выходила из квартиры. Когда-то была яркой, веселой, целеустремленной и с большими планами на жизнь, а стала затворницей. Это случилось, когда вес Евгении перевалил за 190 килограммов и подъем по лестнице на пятый этаж стал непреодолимым испытанием. Корреспондент 72.RU познакомился с Евгенией, пришел к ней в гости и выслушал ее непростую историю.
Каждая вылазка из дома оборачивалась для Евгении страданиями. Она долго не могла отдышаться. Раздевалась сразу у порога и еще минут 15 просто сидела, чтобы прийти в себя. Так постепенно Евгения теряла связь с внешним миром. Сначала перестала ходить в магазины за продуктами и всё чаще заказывала доставку еды, потом и работу пришлось бросить. А затем и общение с друзьями сошло на нет.
Так Евгения осталась со своей проблемой наедине.
— Я не могла подняться к себе на пятый этаж, потому что дом без лифта. Уже между первым и вторым этажами становилось плохо. Я останавливалась, облокачивалась об перила, потому что нужно было выгнуться, отдышаться, постоять и пойти дальше. Еще пару пролетов, и опять та же схема. Домой заползала, скидывала с себя всю одежду. Я не могла отдышаться, — казалось, умру от нехватки воздуха, — рассказывает Евгения о каждом выходе из дома.
Как стройная блондинка набрала такой большой вес
Но так было не всегда. Еще десять лет назад Евгения была стройной, окруженной вниманием. Она наряжалась, ярко красилась, украшала тело татуировками. Работала в ювелирном салоне, играла на скрипке и много гуляла с друзьями.
Вес начал расти, когда врачи обнаружили у нашей героини проблемы со здоровьем.
— Я жила обычной жизнью. Всегда была душой компании, заводилой. Дома меня вообще невозможно было застать. Я куда-то ездила, где-то отдыхала. Потом начались гинекологические проблемы. Были многочисленные оперативные вмешательства, после чего меня посадили на гормоны, причем на огромную дозировку. И вес начал расти… За 13 лет с 50 килограммов он дошел до 195, — рассказывает Евгения.
Изменения в фигуре Евгения замечала, но думала, что справится сама. Она подбирала разные диеты, но они не помогали. Обращалась к врачам, но и их советы не уменьшали вес.
— Не было никаких результатов. Так я дошла до бариатрических хирургов (врачи, специализирующиеся на лечении ожирения путем оперативного вмешательства на желудочно-кишечном тракте. — Прим. ред.). Но мне отказали в операции. Сказали прямо, что в моем случае есть много рисков. Кроме того, если проблема гормональная, то вес и после операции может вернуться, — рассказывает Евгения.
Евгения потеряла последнюю надежду. Она понимала, что, пока не решит проблемы с женским здоровьем, бороться с лишним весом бесполезно.
— Я потихоньку закрывалась. То есть Женя сейчас, и та, что была раньше, — это два абсолютно разных человека. Я ушла в себя, закрылась от людей. Я вроде бы хочу видеть людей, хочу общения, но мне тяжело. Я не стала никуда выходить. Я в принципе перестала общаться с людьми офлайн. Ходить куда-то в гости, прогуливаться, еще что-то. Только вот онлайн-общение в Сети, — откровенничает она. — Мне некомфортно, потому что устала от того, что люди громко, открыто смеются в спину, тычут пальцами, обсуждают.
Ей кажется, что знакомым было стыдно с ней гулять
Наша героиня чувствовала и то, как знакомым было стыдно с ней появляться в обществе. И она всё реже решалась позвонить кому-то и пригласить в гости или на встречу.
— Проблемой было даже просто пойти в караоке. Мало того, что все на меня смотрели, так еще и сами заведения оказались не приспособлены для больших людей. Каждый раз я думала: «Ой, а вдруг мне будет тесно между диваном и столиком. А вдруг я кому-то буду мешать…» Проще вообще никуда не идти, — говорит Евгения.
Неудобства она чувствовала и в самолетах, когда ей требовалось улететь на лечение в Москву. Она говорит, что кресла для ее габаритов слишком маленькие. И приходилось каждый полет планировать задолго, чтобы успеть выкупить места в определенной авиакомпании.
— Позволить себе бизнес-класс я не могу. Покупать два кресла тоже накладно. И я, допустим, последнее время, когда летала в Москву в больницу, брала билеты у «Аэрофлота», он дороже остальных, но только на его рейсах я помещалась в кресла. Покупаю всегда самые последние места, обязательно у окна, чтобы вжаться туда и никому не мешать. А вот в кресла «Ютэйр» не помещалась, — признаётся героиня.
На перелете испытания Евгении обычно не заканчивались. Пройти по аэропорту пешком она тоже была не в состоянии.
— Я заказывала помощь, чтобы меня встречали у такси с креслом-каталкой. И вот на кресле меня до самолета сопровождали, потому что в Москве очень большие аэропорты и я сама не могу пройти эти расстояния.
Для того чтобы заработать на лечение и базовые потребности, такие как питание, оплата коммунальных услуг и прочее, Евгения решила заняться рукоделием.
— Я варила свечи, рисовала нейрографику на заказ. То есть какие-то мелкие вот такие подработки были. Еще здорово помогал младший брат, он служит по контракту, — рассказывает Евгения.
За полтора месяца скинула 20 килограммов
Не так давно Евгения пережила сложнейшую операцию, после которой врачи отменили гормональную терапию. Теперь она мечтает вернуть себе здоровое, красивое и стройное тело.
— Я перепробовала уколы, таблетки, терапию — в общем, всё, что прописывали медики, но все-таки пришла к простому, но такому сложному [решению]. Однажды я встретила знакомую, которая рассказала, что в Тюмени запускают фитнес-проект для людей с большим весом. Я, конечно, пошла в отказ, меня это пугало. Но потом поняла, что другого выхода нет. Иначе скоро закончу в одиночестве, в четырех стенах [свое существование], потому что не смогу встать, обеспечить, обслужить себя, — рассказывает Евгения.
Так Евгения узнала о необычном проекте, который запустили энтузиасты — обычные фитнес-тренеры. Они как раз начинали искать людей, страдающих от экстремально большого веса.
Евгения ничего не платила, но согласилась вести блог, где будет делиться успехами.
— Вся эта публичность, съемки — не для меня. Я не хочу, чтобы в меня тыкали пальцем, обсуждали еще больше. Но в итоге сама написала ребятам. И буквально в тот же вечер созвонились, встретились. Они понимали, что могу слиться… — вспоминает Евгения.
Нашей героине из-за большого веса пока нельзя делать тяжелые упражнения, поэтому тренер Павел Сомов прописал ей на начальном этапе ходьбу. На первых тренировках Евгения очень много ходила по стадиону и следила за питанием.
— Первые дни было очень тяжело. Представьте, я раньше вообще мало шевелилась, не двигалась, все передвижения были по дому — от кресла до туалета, до кухни и обратно в кресло. А здесь тренировки, да и еще сразу две за день! — признаётся Евгения.
Она вспоминает, что после первого дня проекта ей было плохо.
— У меня забились ноги, я ничего не могла сделать. Проходила 10 шагов и стояла, дышала-дышала… В первые дни не могла пройти даже полкруга. Было очень тяжело, — рассказывает Евгения. — У меня была борьба с самой собой. Ребята надо мной постоянно смеялись, что я что-то бухчу, сопротивляюсь, что всё не так. Вот вроде поворчала и сама с собой иду ругаюсь. Ну а что делать, надо, Жень! И вот уже легче вроде.
Непросто было Евгении перейти и на новую систему питания. Ей нужно есть пять раз в день: три основных приема пищи и два перекуса. Но при этом суточная норма не должна превышать 1200 калорий. За этим строго следит тренер.
— Питание мне предоставляют, чтобы всё точно было сбалансировано и не превышало лимит по калоражу. И удивительно то, что мне сложно было начинать есть. Из прошлого опыта в попытках похудеть в голове отложилось, что много есть нельзя. А тут, наоборот, нужно есть часто.
Первые результаты в борьбе с лишним весом не заставили себя ждать. Евгения начала терять килограммы в первые же недели. С каждой новой тренировкой она чувствовала, что ей даются задания тренера легче, да и вообще она перестала так сильно уставать, страдать от одышки.
— Гораздо легче стало ходить, легче себя ощущаешь. Вроде бы и незаметно, но в какие-то моменты ловишь себя на мысли о том, что часы застегнулись уже в другую дырочку, то есть поменьше стал размер руки, где-то кофта стала болтаться. И такие моменты очень радуют. Настроение стало хорошим, — говорит Евгения.
Она не поставила себе конечную цель по весу. Лишь мечтает о том, чтобы вернуть себе прежнюю жизнь.
— Я стремлюсь вернуть ту Женю, того человека. Чисто психологически, морально, чтобы я выходила в люди, занималась, путешествовала, что-то делала. Но, естественно, если у меня будет минус 90 килограммов, то это очень хорошо. Но мне кажется, что минус 100 килограммов будет обязательно, — улыбается и мечтает Евгения.
Евгения уже скинула 20 килограммов. Она больше не стесняется рассказывать свою историю и с юмором рассказывает о том, как худеет, в блоге.