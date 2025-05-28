«Ноготочки» подвели. 90 тысяч медиков ушли наводить красоту, оставив больницы без специалистов?

Врачи теперь на вес золота Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Россия сталкивается с серьезной нехваткой медицинских работников. Заходишь в любую поликлинику (не говоря уже про сельские амбулатории), и почти на половине профильных кабинетов будут пустые таблички. Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии федерального Минздрава, заявила: в стране не хватает около 90 тысяч медиков.

По данным статистики, только 75% выпускников медицинских вузов и лишь 56% выпускников медицинских колледжей продолжают работать по специальности. Выходит, молодые специалисты ищут более выгодные условия труда, которые зачастую предлагает частный сектор.

Одной из причин этого кадрового кризиса Голикова назвала… массовый переход врачей и медицинских сестер в частные клиники и бьюти-индустрию.

— Мы видим, что врачи уходят из государственной медицины в частные клиники, а средний медицинский персонал — в фитнес-клубы и косметические салоны, — пожаловалась вице-премьер.

Зарплаты решают не всё

В правительстве подчеркивают, что к 2030 году стране потребуется дополнительно почти полмиллиона медработников со средним специальным и высшим образованием.

— Медицина по итогам первых месяцев этого года входит в десятку сфер — источников вакансий, — говорит в беседе с MSK1.RU генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева. — Из этой отрасли идет 3% всех предложений о работе. Всего за 2025 год работодатели опубликовали более 6 млн вакансий. И Голикова права: самые высокооплачиваемые врачи трудятся в частных клиниках.

Правительство решает, что же делать для решения кадровой проблемы в здравоохранении. Однако, как констатируют опрошенные MSK1.RU аналитики, только лишь повышением зарплат эту проблему решить невозможно.

— Думаю, одним из решений могла бы стать самозанятость для врачей, но сейчас это невозможно из-за запрета на лицензирование для самозанятых. Если убрать это ограничение, можно ожидать не ухода врачей в самозанятость, а совмещение ими работы в госучреждениях с частным приемом, — предлагает член центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

Чем меньше врачей, тем больше салонов красоты

— Люди ведь уходят не из-за «сияющих витрин» косметологии, а потому что в государственной системе всё чаще невыносимо работать, — комментирует заявление Голиковой врач-косметолог и сооснователь сети клиник Анастасия Волкова, — Сказываются не только низкие ставки (30–60 тысяч рублей), но и перегрузки (прием по 30–40 человек в день), отсутствие ресурсов для качественной работы, бюрократия и постоянная отчетность. И в конечном итоге эмоциональное выгорание. Именно поэтому многие молодые специалисты либо уходят из профессии, либо ищут альтернативу — от частной практики до смежных сфер. Я сама через это прошла, работая сначала в детском стационаре, а затем сменив и специализацию, и государственную медицину — на частную.

— В том числе в салоны красоты и фитнес-центры, как говорит Голикова?

— Ну мы же все видим, что количество салонов красоты возрастает. За последний год оно выросло на 15%. При этом у них имеется потребность в том числе в квалифицированном медицинском персонале. Однако зарплатные предложения при условиях одинаковых требований работодателя к компетенциям у большинства салонов незначительно выше, чем в государственных учреждениях, говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

— То есть фитнес-и бьюти-индустрия всё же не составляет большой конкуренции официальной медицине?

— Да, бьюти-индустрия привлекательна. Но не стоит путать ее с полноценной медициной. Косметологи без медобразования (так называемые «мастера по лазеру»), массажисты, специалисты по уходам — это не врачи. И в большинстве случаев такие специалисты не могут полноценно заменить врача-дерматолога или трихолога.

Миграция врачей в коммерческий сектор связана не с желанием зарабатывать «на уколах», а с попыткой найти баланс между качеством жизни, профессиональной реализацией и доходом. И если в частной практике можно выстроить свои условия и дать пациенту больше чем 7 минут на приеме, это часто перевешивает стабильную, но изматывающую работу в системе.