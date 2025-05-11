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Здоровье Подробности Вес может измениться? Гинекологи прокомментировали популярные мифы о противозачаточных таблетках

Вес может измениться? Гинекологи прокомментировали популярные мифы о противозачаточных таблетках

Врачи назвали побочные действия КОК

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1 комментарий
Гинеколог назвала побочные эффекты при приеме КОК | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаГинеколог назвала побочные эффекты при приеме КОК | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Гинеколог назвала побочные эффекты при приеме КОК

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Вокруг противозачаточных таблеток до сих пор много мифов. Одни считают, что из-за препаратов появится лишний вес, станет хуже кожа, а перед началом приема потребуется сдать много анализов. При этом многие женщины предпочитают именно этот метод контрацепции. Гинекологи ответили NGS.RU на популярные вопросы о комбинированных оральных контрацептивах.

Состав противозачаточных таблеток

Иногда трудно решиться на прием КОК | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаИногда трудно решиться на прием КОК | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Иногда трудно решиться на прием КОК

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Комбинированные оральные контрацептивы, как правило, состоят из двух гормональных компонентов: эстрогенов и прогестинов. Хотя есть препараты, в составе которых есть только прогестины, — их обычно назначают женщинам во время лактации или при непереносимости препаратов с эстрогенами.

— В двухфазных препаратах эстрогены бывают натуральными или синтетическими. Сейчас предпочтение отдают натуральным эстрогенам, поскольку они более безопасны, и организм к ним легче и быстрее адаптируется, — рассказывает врач Алина Чаплоуцкая.

Алина Чаплоуцкая — акушер-гинеколог, заведующая амбулаторным гинекологическим отделением клиники.

Гинеколог отмечает, что прогестины в гормональных контрацептивах тоже бывают разными. Некоторые обладают более выраженным антиандрогенным эффектом, то есть снижают действие мужских половых гормонов. Другие обладают более выраженным антипролиферативным действием (то есть уменьшают процесс разрастания тканей) — такие препараты назначают женщинам с обильными менструациями.

Когда назначают оральные контрацептивы

Иногда КОК выписывают при болезненных и обильных менструациях. Но следует помнить, что такие лекарства нужны для снятия неприятных симптомов, а не для лечения | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаИногда КОК выписывают при болезненных и обильных менструациях. Но следует помнить, что такие лекарства нужны для снятия неприятных симптомов, а не для лечения | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Иногда КОК выписывают при болезненных и обильных менструациях. Но следует помнить, что такие лекарства нужны для снятия неприятных симптомов, а не для лечения

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Перед началом приема комбинированных оральных контрацептивов нужно проконсультироваться с врачом. Гинеколог Екатерина Мангазеева говорит, что на приеме задает вопрос, готовы ли пациентки к использованию гормональных препаратов. И спрашивает клиенток, насколько сильно им нужна контрацепция по шкале от 1 до 5, где 5 — показатель того, что в случае беременности женщина ее прервет.

Екатерина Мангазеева — акушер-гинеколог Центра семейной медицины, младший научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории Новосибирского государственного медуниверситета (ЦНИЛ НГМУ).

— Женщина должна понимать, что прерывание беременности сегодня, когда существует столько методов защиты, категорически недопустимо. И если на первый вопрос она отвечает: «5» — очевидно, что распространенный метод прерванного полового акта тут не пойдет, — подчеркивает врач.

Существуют и строгие показания для предохранения от беременности: например, прием некоторых препаратов. Девушки, которые получают терапию системными ретиноидами из-за акне, нуждаются, как правило, в двойном методе контрацепции: презерватив плюс КОК, подчеркивает врач.

— При выборе метода мы ориентируемся на степень эффективности, которую можно оценить по индексу Перля, — это процент женщин, забеременевших в течение года использования того или иного метода защиты, — объясняет Екатерина Мангазеева. — И здесь, безусловно, гормональные методы гораздо надежнее.

Иногда КОК выписывают и для того, чтобы помочь женщине справиться с неприятными симптомами во время цикла. По словам Алины Чаплоуцкой, гормональные контрацептивы назначают для коррекции обильных менструаций, особенно если они сопровождаются анемией. Также препараты выписывают девочкам-подросткам для коррекции дисфункциональных маточных кровотечений, которые возникают до 18 лет, когда менструальный цикл еще не наладился, и болезненных менструаций.

КОК также могут назначать для профилактики кист в яичниках или рекомендовать женщинам 35–40 лет для коррекции цикла и предотвращения опухолей в матке и придатках.

— Выбор препарата зависит от возраста пациентки, ее фенотипа, то есть внешнего вида, конституциональных особенностей, — подчеркивает врач.

Есть и косметические показания для приема: например, акне средней или тяжелой степени. В таком случае врач может назначить препараты с антиандрогенным эффектом, которые подавляют действие мужских гормонов.

Обследование перед началом приема оральных контрацептивов

В большинстве случаев перед началом приема противозачаточных таблеток не требуется сдавать множество анализов и проходить обследования. Но кое-что сделать все-таки нужно.

— Укоренившийся миф в головах наших девушек и женщин — что перед подбором КОК необходимо какое-то фундаментальное обследование. На самом деле это не так, — уверяет Алина Чаплоуцкая. — Достаточно прийти на прием к доктору, пройти обычное обследование, чекап: мазок на флору, ПАП-тест или мазок на цитологию и, желательно, УЗИ малого таза и молочных желез.

Если такое обследование уже делали в течение года, то повторять его перед приемом КОК не нужно.

Более основательное обследование необходимо пациенткам, у которых есть повышенный риск тромбозов. К ним относятся женщины, чьи родственники перенесли инфаркты, инсульты или эмболии в возрасте до 50 лет. При наличии такой наследственности потребуется сдать анализ на генетические мутации в системе гемостаза.

Противопоказания и побочные эффекты

КОК нельзя принимать женщинам, у которых в настоящем или в прошлом были сердечно-сосудистые проблемы: инфаркты, инсульты, тромбозы, эмболии, подчеркивает Алина Чаплоуцкая. Женщинам, которые страдают мигренями, особенно мигренями с аурой, тоже нужно отказаться от таких препаратов. Еще одно абсолютное противопоказание — опухоли, особенно женской половой сферы, артериальная гипертония, сахарный диабет.

— КОК должен назначать врач. Если подруга Маша рассказала подруге Даше, что пьет таблетки и у нее всё хорошо, то это не говорит о том, что и Даша может попробовать, — настаивает Екатерина Мангазеева. — Прежде всего на приеме врач проводит подробный опрос, направленный на выявление противопоказаний к применению. Существуют критерии приемлемости контрацепции, где все состояния и заболевания разделены на четыре категории. В зависимости от категории доктор понимает, можно ли вообще разговаривать об этой группе препаратов или сразу предложить другой вариант.

На рынке есть противозачаточные препараты с разными действующими веществами | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаНа рынке есть противозачаточные препараты с разными действующими веществами | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

На рынке есть противозачаточные препараты с разными действующими веществами

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Один из распространенных мифов о КОК — набор веса. Иногда пациентки действительно могут замечать усиление аппетита во время приема препаратов.

— Многие из этих средств даже способствуют снижению веса, особенно в первые два-три месяца приема, на пару килограммов. Если после этого женщина замечает какую-то немотивированную прибавку веса, нужно сходить к доктору, разобраться с питанием и образом жизни, — рекомендует Алина Чаплоуцкая.

Современные контрацептивы с небольшим количеством действующего вещества обычно не приводят к значимым колебаниям веса. Екатерина Мангазеева подчеркивает, что от самих препаратов килограммы не появляются, только при профиците энергии, с которым помогут справиться спорт и правильное питание.

— А вот история с тромбозами действительно имеет место. Но сильно бояться не стоит: статистически роды и послеродовой период повышают риски тромбозов в разы сильнее, чем КОК. И если нет противопоказаний к приему, можно использовать противозачаточные препараты, — добавляет она.

Алина Чаплоуцкая также обращает внимание на то, что период адаптации к любому контрацептиву длится два-три месяца. В это время возможны мажущие кровянистые выделения, болезненное набухание молочных желез, перепады настроения. При длительном приеме возможно снижение либидо, сухость в интимной зоне и снижение настроения.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЕвстафьеваЕкатерина Евстафьева
Екатерина Евстафьева
Редактор
Противозачаточные таблетки Контрацептивы Планирование беременности Набор веса Либидо
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Комментарии
1
Гость
25 минут
"Женщина должна понимать, что прерывание беременности сегодня, когда существует столько методов защиты, категорически недопустимо", - хватит врать. Нет в этом ничего недопустимого.
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