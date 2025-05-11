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Здоровье Назови свой любимый цвет, и я скажу, низкий ли у тебя IQ

Назови свой любимый цвет, и я скажу, низкий ли у тебя IQ

Шутка ли, но оказывается, цвет платья или брюк может рассказать о нашем уровне интеллекта

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1 комментарий
Может быть, выбрать красный цвет? | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUМожет быть, выбрать красный цвет? | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Может быть, выбрать красный цвет?

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Помните детский стишок «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»? С его помощью многие из нас учили в детстве цвета радуги. Во взрослой жизни мы выбираем те или иные из них. Кому-то нравятся все оттенки красного, кто-то выбирает оранжевый или зеленый. Казалось бы, дело вкуса, но корейские ученые обнаружили, что выбор цвета зависит от уровня IQ. Подробности об их открытии рассказывает «Доктор Питер».

Необычное исследование провели психологи из Университета Ханьян в Сеуле. Они обнаружили, что люди с высоким уровнем интеллекта, в том числе эмоционального, чаще тянутся к нюансированным цветам, а люди с низким IQ обычно предпочитают что-то более яркое и насыщенное.

Цвета, которые выбирают люди с разным IQ

По данным корейских исследователей, люди с невысоким уровнем интеллекта выбирают яркие, даже кричащие цвета. Чаще всего эти три:

  • алый или фуксия;

  • флуоресцентный желтый;

  • лаймово-зеленый.

— Эта склонность к смелым цветам, скорее всего, связана с поиском немедленной стимуляции, инстинктивного удовольствия, — поясняют исследователи Жюльетт Джуэ и Чон Хи Ха из Университета Ханьян в Сеуле.

В свою очередь, люди с более высоким уровнем интеллекта и когнитивным профилем предпочитают более мягкие, сложные или тонкие оттенки.

— Например, более вдумчивые люди предпочитают сине-серые, пастельные тона, оттенки которых ненасыщенные, — говорят ученые.

Всё не так однозначно

Психологи подчеркивают: любимый цвет может отражать то, как конкретный человек видит мир — с фильтрами или без них. И признают: цветовые предпочтения не настолько в лоб говорят об интеллекте, так что относиться к этому без определенной доли скепсиса не стоит.

По их словам, на то, какой у вас любимый цвет, может влиять множество факторов: это и личный опыт, и тип темперамента, и черты характера, и даже бессознательное.

Как известно, на выбор того или иного цвета в моменте влияет и конкретное психологическое состояние человека, его нервно-психическая устойчивость. На этом основан, например, известный цветовой тест Люшера.

Так, согласно его трактовке, черный цвет выбирают интроверты — люди, поглощенные собой и своими переживаниями, а белый — их противоположности, экстраверты, красный — агрессивные личности, голубой — более миролюбивые.

Мы выбираем одежду определенных цветов, как правило, для того, чтобы нравиться не только себе, но и окружающим.

И вот, когда мы уже нашли вещи, которые наденем, на помощь спешит знание языка тела. Ранее мы рассказывали о том, как повысить «коэффициент привлекательности» с первых же минут общения.

— Исследования в области невербального общения выявили ряд сигналов, которые приводят к появлению у «оппонента» большей симпатии и влечения, особенно при первых встречах, — говорит психолог Рональд Риджио. — Их называют сигналами непосредственности, вызывающими мгновенную симпатию.

Рональд Э. Риджио — американский психолог, доктор философии, автор более 150 книг и исследовательских статей.

Зрительный контакт

— Смотреть в глаза другому — признак непосредственности, проявление интереса и внимания, — объясняет психолог.

Наклон вперед и физическая дистанция

— Ориентация тела на другого человека с легким наклоном вперед и поддержание некоторой (но ни в коем случае не слишком сильной) физической близости, — продолжает Рональд Риджио.

Улыбка

— Приятное лицо с легкой улыбкой всегда оценивается другими более положительно, чем хмурое, — говорит эксперт.

О других способах понравиться собеседнику читайте тут.

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Анна Майская
Улыбка Психология Уровень IQ Цвет
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Комментарии
1
Гость
42 минуты
Персинг в носу. Вот лучший показатель интеллекта. Широкие грязные штаны грязного цвета дополняют этот показатель.
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