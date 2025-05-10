В Ярославской области пожаловались на отсутствие обезболивающего в больнице: подробности

Ранее местные жители сообщили, что в поселке Петровское в Ярославской области закончилось обезболивающие в кабинете стоматологии. Они рассказали об этом в комментариях под постом губернатора Ярославской области Михаила Евраева. 76.RU выяснил подробности.
«Почему в стоматологическом кабинете нет обезболивания? Висит объявление, что надо приобретать в аптеке самостоятельно», — интересовалась Елена.
Судя по фотографии очевидца, на двери зубного врача висит объявление, в котором говорится о том, что анестезии нет. Ниже посоветовали приобрести необходимое в аптеке.
Мы запросили комментарий в министерстве и получили ответ.
«Министерство здравоохранения взяло на контроль ситуацию, запрошены объяснительные у руководства отделения в Петровске. Лидокаин в наличии есть, перебоев с его поставкой в учреждение нет», — сообщили 76.RU в Министерстве здравоохранения по Ярославской области.
В Ярославской области грядет модернизация здравоохранения. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.