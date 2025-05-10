Грязные трубы и обвалившаяся штукатурка: жители Ярославской области пожаловались на состояние больницы

В Ярославской области пожаловались на состояние больницы Источник: Елена Веткина / Vk.com











В поселке Петровское в Ярославской области местные жители пожаловались на состояние больницы.

«Такое впечатление, что больница существует только за счет продажи бахил по 10 рублей», — написала пользовательница Елена Веткина под одним из постов губернатора Михаила Евраева во «ВКонтакте».

Елена похвалила работу местных врачей, но осталась недовольна состоянием больницы. На свой комментарий она получила ответ от регионального Министерства здравоохранения: «В настоящее время в здании больницы расположенной в пгт Петровское, выполняется поэтапно ремонт помещений для размещения палат дневного стационара. Ремонтные работы не ухудшают оказание медицинской помощи населению. Медицинская помощь осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи».

После этого Елена сообщила о другой проблеме. В больнице она сфотографировала объявление о закончившемся обезболивающем в кабинете стоматологии.

«Почему в стоматологическом кабинете нет обезболивания? Висит объявление, что надо приобретать в аптеке самостоятельно», — поинтересовалась Елена.

В Министерстве здравоохранения на это 7 мая ответили, что уточнят информацию. Мы также запросили комментарий по ситуации с обезболивающим в больнице.