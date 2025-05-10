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Город Грязные трубы и обвалившаяся штукатурка: жители Ярославской области пожаловались на состояние больницы

Грязные трубы и обвалившаяся штукатурка: жители Ярославской области пожаловались на состояние больницы

Рассказываем, что не устраивает местных жителей

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5 комментариев
В Ярославской области пожаловались на состояние больницы | Источник: Елена Веткина / Vk.comВ Ярославской области пожаловались на состояние больницы | Источник: Елена Веткина / Vk.com

В Ярославской области пожаловались на состояние больницы

Источник:

Елена Веткина / Vk.com

В поселке Петровское в Ярославской области местные жители пожаловались на состояние больницы.

«Такое впечатление, что больница существует только за счет продажи бахил по 10 рублей», — написала пользовательница Елена Веткина под одним из постов губернатора Михаила Евраева во «ВКонтакте».

Светлана поделилась кадрами из больницы | Источник: Елена Веткина / «ВКонтакте»Светлана поделилась кадрами из больницы | Источник: Елена Веткина / «ВКонтакте»
В коридорах стоят голые трубы | Источник: Елена Веткина / «ВКонтакте»В коридорах стоят голые трубы | Источник: Елена Веткина / «ВКонтакте»
В некоторых местах нет даже краски | Источник: Елена Веткина / «ВКонтакте»В некоторых местах нет даже краски | Источник: Елена Веткина / «ВКонтакте»

Елена похвалила работу местных врачей, но осталась недовольна состоянием больницы. На свой комментарий она получила ответ от регионального Министерства здравоохранения: «В настоящее время в здании больницы расположенной в пгт Петровское, выполняется поэтапно ремонт помещений для размещения палат дневного стационара. Ремонтные работы не ухудшают оказание медицинской помощи населению. Медицинская помощь осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи».

После этого Елена сообщила о другой проблеме. В больнице она сфотографировала объявление о закончившемся обезболивающем в кабинете стоматологии.

«Почему в стоматологическом кабинете нет обезболивания? Висит объявление, что надо приобретать в аптеке самостоятельно», — поинтересовалась Елена.

В Министерстве здравоохранения на это 7 мая ответили, что уточнят информацию. Мы также запросили комментарий по ситуации с обезболивающим в больнице.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал срок открытия нового корпуса детской больницы в Ярославле на Тутаевском шоссе.

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корреспондент
Больница
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Комментарии
5
Гость
39 минут
Больнички у нас страшные. То, что на фото, не соответствует санитарно- гигиеническим нормам.
Гость
30 минут
Бахилы должны выдавать бесплатно,значит идет нарушение
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