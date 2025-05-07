НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 751мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Салют в Ярославле
Цены на путевки в лагеря
От БПЛА пострадал экс-прокурор
День Победы: трансляция
Ярославцы — участники ВОВ
Не работают терминалы
Семья застряла в аэропорту
Ярославцы — на ТВ
Афиша выходных
Здоровье Ярославский врач рассказал, как жить долго и не стареть

Ярославский врач рассказал, как жить долго и не стареть

Публикуем советы гериатра Павла Тихонова

3 558
16 комментариев
Ярославский врач рассказал, что нужно сделать, чтобы долго жить | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЯрославский врач рассказал, что нужно сделать, чтобы долго жить | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ярославский врач рассказал, что нужно сделать, чтобы долго жить

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Ярославский врач, главный внештатный гериатр регионального Министерства здравоохранения Павел Тихонов рассказал, как жить долго и не стареть. По его словам в Ярославской области нарастает «глубина старения». По данным на май 2025 года, в области проживает более 310 тысяч жителей старше трудоспособного возраста, из них более 151 тысячи — ярославцы за 70.

«Главные правила — здоровый образ жизни и позитивный настрой. Прививать правильные привычки лучше с самого юного возраста. Однако, к сожалению, их придерживаются далеко не все. Но лучше поздно, чем никогда. По исследовательским данным, если начать следовать принципам ЗОЖ хотя бы к 40 годам, то продолжительность жизни увеличится в среднем на 4,5 года. Любое заболевание гораздо легче поддаётся лечению, если выявлено на ранней стадии. Поэтому возьмите за правило проходить диспансеризацию», — объяснил Павел Тихонов.

Гериатр — это врач, который специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний у пожилых людей.

Пять секретов долголетия:

  1. оставайтесь активными и подвижными;

  2. питайтесь правильно;

  3. высыпайтесь;

  4. откажитесь или минимизируйте вредные привычки;

  5. общайтесь с друзьями.

Зачем соблюдать режим питания и сна

По словам гериатра, возраст — не повод отказываться от прогулок на свежем воздухе. Питание, в частности диеты, способствуют восстановлению после перенесенных заболеваний или операций. Важно не забывать и про питьевой режим.

«Правильное питание помогает предотвратить столь распространенную проблему запоров. Статистика показывает, что от этой проблемы страдает 20-30% людей в возрасте старше 40 лет. В рационе пожилых людей обязательно должны быть продукты с большим содержанием клетчатки. Она стимулирует работу кишечника, снижает риск возникновения диабета, помогает контролировать вес. Необходимо есть больше овощей и фруктов, в которых много витаминов, антиоксидантов и минералов», — отметил специалист.

В рационе у пенсионеров также должна быть нежирная белковая пища, растительные жиры, в том числе растительные масла.

У многих ярославцев с возрастом ухудшается сон, поскольку сдвигаются внутренние циркадные ритмы организма. Норма сна в пожилом возрасте — семь-восемь часов в сутки. При чем «добирать» часы сна в дневное время не стоит, это будет лишь сбивать график.

«Многие пожилые люди переживают эту фазу, часто уставая в дневное время и испытывая потребность в дневном сне к обеду. Утверждение о том, что пожилым людям требуется меньше сна, чем молодым, — миф. Дневной сон хорошо влияет на здоровье и производительность пожилого человека. <…> Качественный ночной сон он не заменит», — обратил внимание врач.

Дневной сон не должен превышать 45-60 минут.

Павел Тихонов обращает внимание, что в пожилом возрасте крайне важно поддерживать позитивный настрой и интерес к жизни, быть в компании друзей.

«Стоит оглядеться вокруг, чтобы увидеть, что понятие „старость“ — это во многом отношение к возрасту. Вам наверняка доводилось встречать 70-летних, которые ведут себя как 35-летние, и 40-летних, которые живут так, будто им уже 80», — заключил врач.

Ранее мы публиковали советы травницы о том, какие дикоросы позволяют омолодиться.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Долголетие Пенсионер Возраст Советы врача
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
7 мая, 19:53
Ни один из советов этого доктора не имеет ничего общего с жизнью типичного обывателя.
Гость
7 мая, 19:53
Из статьи я понял одно, что долголетие мне не грозит.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Про наши «пестюны». Автожурналист — о диком и первобытном китайском маркетинге
Артем Краснов
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Белый налет на языке и жжение во рту». Стоматолог рассказала, опасны ли электронные сигареты для зубов
Ольга Альбова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление