Ярославский врач рассказал, как жить долго и не стареть

Ярославский врач рассказал, что нужно сделать, чтобы долго жить Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Ярославский врач, главный внештатный гериатр регионального Министерства здравоохранения Павел Тихонов рассказал, как жить долго и не стареть. По его словам в Ярославской области нарастает «глубина старения». По данным на май 2025 года, в области проживает более 310 тысяч жителей старше трудоспособного возраста, из них более 151 тысячи — ярославцы за 70.

«Главные правила — здоровый образ жизни и позитивный настрой. Прививать правильные привычки лучше с самого юного возраста. Однако, к сожалению, их придерживаются далеко не все. Но лучше поздно, чем никогда. По исследовательским данным, если начать следовать принципам ЗОЖ хотя бы к 40 годам, то продолжительность жизни увеличится в среднем на 4,5 года. Любое заболевание гораздо легче поддаётся лечению, если выявлено на ранней стадии. Поэтому возьмите за правило проходить диспансеризацию», — объяснил Павел Тихонов.

Гериатр — это врач, который специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний у пожилых людей.

Пять секретов долголетия:

оставайтесь активными и подвижными; питайтесь правильно; высыпайтесь; откажитесь или минимизируйте вредные привычки; общайтесь с друзьями.

Зачем соблюдать режим питания и сна

По словам гериатра, возраст — не повод отказываться от прогулок на свежем воздухе. Питание, в частности диеты, способствуют восстановлению после перенесенных заболеваний или операций. Важно не забывать и про питьевой режим.

«Правильное питание помогает предотвратить столь распространенную проблему запоров. Статистика показывает, что от этой проблемы страдает 20-30% людей в возрасте старше 40 лет. В рационе пожилых людей обязательно должны быть продукты с большим содержанием клетчатки. Она стимулирует работу кишечника, снижает риск возникновения диабета, помогает контролировать вес. Необходимо есть больше овощей и фруктов, в которых много витаминов, антиоксидантов и минералов», — отметил специалист.

В рационе у пенсионеров также должна быть нежирная белковая пища, растительные жиры, в том числе растительные масла.

У многих ярославцев с возрастом ухудшается сон, поскольку сдвигаются внутренние циркадные ритмы организма. Норма сна в пожилом возрасте — семь-восемь часов в сутки. При чем «добирать» часы сна в дневное время не стоит, это будет лишь сбивать график.

«Многие пожилые люди переживают эту фазу, часто уставая в дневное время и испытывая потребность в дневном сне к обеду. Утверждение о том, что пожилым людям требуется меньше сна, чем молодым, — миф. Дневной сон хорошо влияет на здоровье и производительность пожилого человека. <…> Качественный ночной сон он не заменит», — обратил внимание врач.

Дневной сон не должен превышать 45-60 минут.

Павел Тихонов обращает внимание, что в пожилом возрасте крайне важно поддерживать позитивный настрой и интерес к жизни, быть в компании друзей.

«Стоит оглядеться вокруг, чтобы увидеть, что понятие „старость“ — это во многом отношение к возрасту. Вам наверняка доводилось встречать 70-летних, которые ведут себя как 35-летние, и 40-летних, которые живут так, будто им уже 80», — заключил врач.