Кожа обвиснет, а ногти начнут ломаться: от каких продуктов зависят ваши красота и молодость

Болят суставы и ломаются ногти? Возможно, вам не хватает одного очень важного для организма белка. Терапевт ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгения Жарикова рассказала о том, что такое коллаген и в чем проявляется его дефицит.
— Коллаген — это белок, который составляет основу соединительных тканей в организме, таких как кожа, кости, хрящи и сухожилия. Он поддерживает структуру кожи, обеспечивает ее упругость и эластичность, улучшает здоровье суставов, — объяснила специалист.
Виды коллагена
По словам врача, существует более 28 видов коллагена, основные — I, II и III типы.
Тип I коллаген. Этот вид наиболее распространённый в организме, содержится в коже, сухожилиях и костях. Ему приписывают поддержку упругости кожи и здоровье суставов.
Тип II коллаген содержится в хрящах. Он полезен для поддержки здоровья суставов, улучшает их подвижность и уменьшает боль.
Тип III коллаген входит в состав сосудов и кожи, помогает улучшать эластичность и объем.
Помимо этих основных типов, часто встречаются морской и гидролизованный коллаген.
Морской коллаген. Содержится в рыбе, чаще всего в ее коже и чешуе. Такой коллаген легко усваивается в организме и эффективен для кожи, суставов и волос.
Гидролизованный коллаген. Это белок, который обработан для улучшения усвояемости. Он разделен на более мелкие пептиды, что способствует быстрому проникновению в кровь и повышает его биодоступность (способность усваиваться в организме).
Полезные свойства белка
укрепление волос и ногтей;
улучшение состояния кожи;
способность к заживлению ран.
Как понять, что коллагена не хватает?
Как утверждает врач, в организме взрослого человека должно быть 25-30 граммов коллагена. Уровень можно проверить с помощью анализов или оценить состояние кожи и суставов.
Дефицит белка, по словам специалиста, проявляется в ряде признаков:
сухость кожи;
морщины;
боли в суставах;
ломкость ногтей.
В каких продуктах содержится коллаген
бульоны на костях;
рыба;
курица;
яйца;
орехи.
— Косметические средства с коллагеном могут увлажнять, но достаточно ли местного воздействия — вопрос спорный. Лучше комбинировать с внутренним потреблением, — объяснила Евгения Жарикова.