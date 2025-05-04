Кожа обвиснет, а ногти начнут ломаться: от каких продуктов зависят ваши красота и молодость

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Разбираемся вместе с врачом

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2 комментария
Поможет ли крем восполнить недостаток коллагена? | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU Поможет ли крем восполнить недостаток коллагена? | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Поможет ли крем восполнить недостаток коллагена?

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Болят суставы и ломаются ногти? Возможно, вам не хватает одного очень важного для организма белка. Терапевт ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгения Жарикова рассказала о том, что такое коллаген и в чем проявляется его дефицит.

— Коллаген — это белок, который составляет основу соединительных тканей в организме, таких как кожа, кости, хрящи и сухожилия. Он поддерживает структуру кожи, обеспечивает ее упругость и эластичность, улучшает здоровье суставов, — объяснила специалист.

Виды коллагена

По словам врача, существует более 28 видов коллагена, основные — I, II и III типы.

Тип I коллаген. Этот вид наиболее распространённый в организме, содержится в коже, сухожилиях и костях. Ему приписывают поддержку упругости кожи и здоровье суставов.

Тип II коллаген содержится в хрящах. Он полезен для поддержки здоровья суставов, улучшает их подвижность и уменьшает боль.

Тип III коллаген входит в состав сосудов и кожи, помогает улучшать эластичность и объем.

Помимо этих основных типов, часто встречаются морской и гидролизованный коллаген.

  • Морской коллаген. Содержится в рыбе, чаще всего в ее коже и чешуе. Такой коллаген легко усваивается в организме и эффективен для кожи, суставов и волос.

  • Гидролизованный коллаген. Это белок, который обработан для улучшения усвояемости. Он разделен на более мелкие пептиды, что способствует быстрому проникновению в кровь и повышает его биодоступность (способность усваиваться в организме).

Полезные свойства белка

  • укрепление волос и ногтей;

  • улучшение состояния кожи;

  • способность к заживлению ран.

Как понять, что коллагена не хватает?

Как утверждает врач, в организме взрослого человека должно быть 25-30 граммов коллагена. Уровень можно проверить с помощью анализов или оценить состояние кожи и суставов.

Дефицит белка, по словам специалиста, проявляется в ряде признаков:

  • сухость кожи;

  • морщины;

  • боли в суставах;

  • ломкость ногтей.

В каких продуктах содержится коллаген

  • бульоны на костях;

  • рыба;

  • курица;

  • яйца;

  • орехи.

— Косметические средства с коллагеном могут увлажнять, но достаточно ли местного воздействия — вопрос спорный. Лучше комбинировать с внутренним потреблением, — объяснила Евгения Жарикова.

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Комментарии
2
Гость
5 мая, 10:11
Выпадут зубы и волосы .)
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