Кожа обвиснет, а ногти начнут ломаться: от каких продуктов зависят ваши красота и молодость

Поможет ли крем восполнить недостаток коллагена? Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Болят суставы и ломаются ногти? Возможно, вам не хватает одного очень важного для организма белка. Терапевт ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгения Жарикова рассказала о том, что такое коллаген и в чем проявляется его дефицит.

— Коллаген — это белок, который составляет основу соединительных тканей в организме, таких как кожа, кости, хрящи и сухожилия. Он поддерживает структуру кожи, обеспечивает ее упругость и эластичность, улучшает здоровье суставов, — объяснила специалист.

Виды коллагена

По словам врача, существует более 28 видов коллагена, основные — I, II и III типы.

Тип I коллаген. Этот вид наиболее распространённый в организме, содержится в коже, сухожилиях и костях. Ему приписывают поддержку упругости кожи и здоровье суставов.

Тип II коллаген содержится в хрящах. Он полезен для поддержки здоровья суставов, улучшает их подвижность и уменьшает боль.

Тип III коллаген входит в состав сосудов и кожи, помогает улучшать эластичность и объем.

Помимо этих основных типов, часто встречаются морской и гидролизованный коллаген.

Морской коллаген. Содержится в рыбе, чаще всего в ее коже и чешуе. Такой коллаген легко усваивается в организме и эффективен для кожи, суставов и волос.

Гидролизованный коллаген. Это белок, который обработан для улучшения усвояемости. Он разделен на более мелкие пептиды, что способствует быстрому проникновению в кровь и повышает его биодоступность (способность усваиваться в организме).

Полезные свойства белка

укрепление волос и ногтей;

улучшение состояния кожи;

способность к заживлению ран.

Как понять, что коллагена не хватает?

Как утверждает врач, в организме взрослого человека должно быть 25-30 граммов коллагена. Уровень можно проверить с помощью анализов или оценить состояние кожи и суставов.

Дефицит белка, по словам специалиста, проявляется в ряде признаков:

сухость кожи;

морщины;

боли в суставах;

ломкость ногтей.

В каких продуктах содержится коллаген

бульоны на костях;

рыба;

курица;

яйца;

орехи.