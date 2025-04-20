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Здоровье «Докторская» — не всегда полезная? 4 признака качественной колбасы

«Докторская» — не всегда полезная? 4 признака качественной колбасы

При выборе этого продукта многие смотрят только на цену или бренд, забывая о том, как важен состав

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4 комментария
Ассортимент колбас велик! Глаза разбегаются | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUАссортимент колбас велик! Глаза разбегаются | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ассортимент колбас велик! Глаза разбегаются

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Колбаса делится на два вида: качественную, а, значит, полезную, и ту, в которой огромное количество заменителей и других сомнительных ингредиентов. Понятно, что лучше выбирать первую, но как это сделать, если визуально колбасы на полках одинаково хороши? На что обращать внимание при выборе продукта, какие компоненты в нем должны быть? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил руководитель технологического направления R&D (RTE) группы «Черкизово» Михаил Рукавец.

Михаил Рукавец — руководитель технологического направления R&D (RTE) группы «Черкизово»

Значит, лечит?

Колбасные изделия — это не только любимый многими продукт, но и тема для горячих дискуссий. Как при огромном разнообразии выбрать действительно хорошую и качественную продукцию? Давайте выясним, на что необходимо обращать внимание при покупке, какие ингредиенты в колбасе должны быть, а какие — нежелательны.

Широко известен факт, почему колбаса «Докторская» получила такое название и народную любовь: она была рекомендована в качестве лечебного питания для людей с подорванным здоровьем. На этом вопрос о том, может ли колбаса быть полезной, можно закрывать.

А если серьезно, то, конечно, всё зависит от состава продукта. Качественные колбасные изделия богаты белком, витаминами группы B и микроэлементами. Однако важно помнить, что колбаса — это не основной продукт питания, а дополнение к рациону. Употреблять ее стоит в умеренных количествах, выбирая только качественные изделия.

Что должно быть в составе колбасы?

Мясо — главный ингредиент. В составе должно быть указано, какое именно мясо использовалось — свинина, говядина или курица. На этикетке также можно увидеть присвоенную продукции категорию, которая говорит о содержании мяса. Наивысшей является категория А. Например, вареные колбасные изделия категории А должны содержать свыше 60% мяса, категории B — не менее 40%.

  • Специи и пряности: натуральные специи (перец, чеснок, кориандр) придают колбасе вкус и аромат. Их наличие в составе — это плюс.

  • Нитрит натрия (Е250) — консервант, который предотвращает развитие бактерий и сохраняет цвет продукта. В малых дозах, разрешенных законодательством, он безопасен.

  • Аскорбиновая кислота (Е300): это витамин C, который используется как антиоксидант. Он безопасен и даже полезен.

  • Молоко и яичный меланж. Используются для формирования консистенции продукта.

Многие покупатели опасаются добавок, начинающихся на букву «Е». Но на самом маркировка «Е» не всегда означает вред: многие добавки — это природные или синтезированные вещества, одобренные для пищевой промышленности. Направление их применения и дозировки строго регламентируются государством.

Чего не должно быть в составе колбасы?

  • Искусственные красители. Смотрим внимательно. В соответствии с ТР ТС 022/2011, при применении таких компонентов в составе продукта требуется вынесение дополнительной маркировки «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

  • Избыток соли и сахара. Высокое содержание соли и сахара делает колбасу менее полезной. Старайтесь выбирать продукты с умеренным содержанием этих ингредиентов.

  • Аллергены. В маркировке пищевых продуктов обязательно должна быть информация о содержащихся в составе аллергенах. Следует обращать внимание на это с учетом индивидуальных особенностей.

Признаки качественной колбасы

  1. Читайте состав: основной ингредиент — мясо — должен стоять на первом месте.

  2. Оцените внешний вид: оболочка должна быть сухой, без трещин или плесени (кроме некоторых видов сыровяленых колбас в благородной плесени, таких, как, например, «Фуэт»).

  3. Цвет колбасы: равномерный, от розового до красно-коричневого (зависит от типа мяса). Серый оттенок, зеленые пятна — признаки порчи.

  4. Срез: однородный, без крупных пустот, желеобразных включений или излишней влаги.

Проверяйте срок годности

Срок годности колбасы зависит от ее вида. Например, сырокопченая колбаса может храниться от 30 до 180 дней, а вареная — всего несколько дней. Убедитесь, что колбаса хранилась в соответствии с требованиями на этикетке.

Вместе с колбасной тарелкой на стол подают, как правило, и сырную.

Сыр хотя и калорийный, но полезный продукт. И под запретом он не должен быть, даже если вы ограничиваете калории, считают опытные диетологи. Во-первых, он обеспечивает нас важнейшим нутриентом — белком, во-вторых — максимально нужным организму кальцием. А еще сыр помогает пищеварению и повышает иммунитет. Есть исследование о том, что любителям сыра в меньшей степени угрожают диабет и гипертония и продолжительность жизни у таких людей выше.

Ранее мы рассказывали о том, какие его сорта — самые полезные.

Чеддер

Он легче, чем другие сыры, усваивается и поэтому отлично подходит для ежедневного употребления и подачи на праздничный стол (например, новогодний) в формате сырной тарелки. Чеддер богат кальцием, витамином B12, селеном, цинком, витамином A, белком и аминокислотами, такими как лейцин, который, как доказано, способствует росту и восстановлению мышц.

Пармезан

Этот твердый сыр с острым солоноватым вкусом хорош и сам по себе, и в составе различных блюд. Например, при подаче овощей можно натереть его поверх блюда или использовать в составе заправки для салатов.

В пармезане много белка и кальция (в 30 г — 25% суточной нормы), он богат минералами, селеном например, и витамином В12. Но важно помнить, что в пармезане много соли и злоупотреблять им не стоит.

Козий сыр

В нем много белка, он не содержит углеводов — идеально для тех, кто придерживается кетодиеты. В козьем сыре кальция меньше, чем в том, что сделан из коровьего молока, но в нем есть медь и рибофлавин. Он улучшает обмен веществ, полезен для нервной системы.

О других сортах полезного сыра читайте тут.

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Елена Мишина
Колбаса Мясо Пищевая аллергия Сыр Докторская Добавки
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Комментарии
4
Живой Свет
1 час
Уже давно признано, что колбасы/сосиски - это канцероген!
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