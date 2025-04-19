«Дурачки, бегите скорее делать ставки». Кто должен остановить безумие, из-за которого 15-летняя девочка убила отца

Такие конторы в нашей стране на каждом шагу: рассчитано на то, чтобы наивные люди не проходили мимо Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Игромания — истинная причина трагедии, которая потрясла всю страну: 15-летняя девочка на Юго-Западе Москвы зарезала родного отца. Что на самом деле произошло в обычной московской квартире, следствию еще предстоит выяснить. Но понятно одно: отец страдал тяжелой зависимостью.

Убитый работал охранником на автостоянке и в ресторане. Был судим за распространение и хранение наркотиков, а также за применение насилия в отношении представителей власти. В 2012 году ему был назначен условный срок — два года с трехлетним испытательным сроком.

И, ко всему прочему, он был хроническим игроманом. Он часто проигрывал крупные суммы на ставках, из-за чего в семье постоянно были конфликты. В последние месяцы он стал просить свою старшую дочь оформить на себя заем в размере 1,4 миллиона рублей, чтобы закрыть свои долги. Возможно, конфликт между отцом и дочерьми и возник из-за денег. Читатель МСК1.RU пишет в комментарии:

— Читается между строк главная причина, которая привела к трагедии уже не одну семью. Совсем недавно в новостях была еще одна жутчайшая трагедия, связана с таким же самым случаем. Начнем с того, что в России уже давно развит преступный игорный бизнес: казино, лото, ставки и разные розыгрыши лотерей с тотализаторами, где идет самый откровенный мошеннический отъем средств у населения путем вовлечения самым действенным способом и навязыванием. Причем реклама идет кругом начиная от рекламы по ТВ и заканчивая различными телеграм-каналами. Нужно немедленно запретить любую рекламу и обезопасить людей от преступников. В России нет ни одного надзора, который мог бы контролировать эти мошеннические кухни.

Действительно, сколько других семей в России разрушились из-за игромании?! Сколько людей были убиты или покончили жизнь самоубийством из-за игры на ставках? Не зря ВОЗ игроманию, пристрастие к азартным играм внесла в число серьезных психических расстройств. Люди с таким диагнозом нуждаются в серьезном лечении, потому что сами уже не могут справиться с проблемой, а их продолжают заманивать в лиги ставок и другие дела, вместо того чтобы отправляться к специалистам. К наркологам и психиатрам.

MSK1.RU говорит об этой страшной проблеме с известным врачом-наркологом Василием Шуровым.

Василий Шуров — главный врач Клиники Шурова, врач-нарколог, психиатр, психотерапевт, один из самых опытных и известных психиатров-наркологов в Москве и России. Более 15 лет занимается реабилитацией наркоманов и алкоголиков, проводит диагностику и лечение психических расстройств.

— Проблема игромании для России очень тяжелая и сейчас актуальна как никогда. Все эти ставки ушли в интернет, — говорит Шуров. — Человек за две минуты получает кредитные деньги, а за три минуты их сливает. Если вы посмотрите статистику, через эти игровые конторы прогоняются многие миллиарды. Причем это всё активно рекламируется на центральных телеканалах. Развешаны плакаты по всей Москве: дурачки, бегите скорее делать ставки.

Игромания часто сочетается с криминалом: это мошенничество, любые обманы, суициды. Дело в том, что в игре есть несколько стадий. Есть стадия выигрыша, когда человек воодушевлен, он играет на свои. Есть стадия проигрышей, когда он играет на заемные. А есть уже стадия безумия, когда он должен любой ценой достать деньги и отыграться.

— А вот, на ваш взгляд как специалиста, что должно делать с игроманией государство?

— Государство должно хотя бы не поощрять эти ставки. Чтобы я в прайм-тайм по центральным каналам не видел эту рекламу букмекерских контор. У нас вроде бы в России пять игорных зон, но куча всяких обходных маневров, чтобы любой человек в любое время суток мог поиграть. Если вы обратите внимание, около каждой станции метро в Москве самое красивое отдельно стоящее здание будет связано с игровой деятельностью. И оно работает круглосуточно. То есть государство каким-то образом чудесным это вообще никак не ограничивает.

Даже однорукие бандиты также по Москве везде стоят, ничего нигде не убрали. У меня периодически в клинике запойные кассиры лежат из таких контор. Ну мы взрослые люди, что мы будем тень на плетень наводить. Нет никаких проблем поиграть в том или ином виде. Всё это так же существует.

— Что, если государству пойти по пути не тотального запрета, а, напротив, легализации этого бизнеса? Как, например, в Великобритании, где ставки на спорт — чуть ли не национальная традиция уже несколько столетий.

— Можно, конечно, Лас-Вегас открыть в центре Москвы, пусть эти несчастные люди разоряются, а какие-то 10 человек станут баснословно богатыми. Но поощрять пороки — это такой же порочный путь. И в других странах тоже! Я и из Америки лечу людей разной степени игровой зависимости. Из Израиля был пациент. Понимаете, есть люди безумно азартные, которые в это дело влетают, и всё, они не могут вылезти. И это не специфика России.

Люди в большинстве своем хотят быстрых денег. А то нужно на работу ходить пять дней в неделю, трудиться, специальность получать. Вон сделал ставочку, и всё. Чего нет-то? Хочу быстрых денег, не хочу напрягаться. Я самый умный, я систему обыграю. Ну да, конечно. Она же для этого создана, чтобы ты, дурачок, проиграл.

— Кстати, то, что вы говорите про букмекерские конторы и тотализаторы, очень похоже на криптовалютные биржи. Туда ведь тоже все бросились за легкими деньгами.

— Всё верно, это просто разновидности этой зависимости. Криптотрейдеры — это в чистом виде мошенники, которые разводят людей, а потом им объясняют, что, извини, не сработало.

— С криптотрейдерами-мошенниками хоть борются силовики…

— Так борются прекрасно, что периодически они вылезают в Дубае с миллионами и прекрасно себя чувствует. Борются обычно задним числом, когда уже сотни пострадавших, а мошенника уже и след простыл. Вот заранее почему-то не борется никто, когда он бабло собирает.

— Мы все говорим про то, что делать должно государство. А могут хотя бы родственники игромана как-то ограничить его пристрастие?

— Моя рекомендация родственникам игроманов: первый же кредит не платить. Потому что следом их будет 10. Родственники идут по кривому пути, они думают: мы сейчас кредит закроем, человек всё осознает. Но если игроман дошел до кредитов, он уже безумен. Абсолютно не управляем. Его надо закрывать в реабилитационный центр. Нужно бежать к врачам и лечить этого человека, иначе — трагедия!

— Игромания в России остается очень серьезной социальной проблемой, — говорит опытный (клинический стаж — 25 лет) нарколог Екатерина Вашукова. — Минздрав в 2023 году приводил цифры: около 2–3% взрослого населения страдают от игровой зависимости. Среди подростков цифры выше — до 5–7% из-за увлечения онлайн-играми. Каждый пятый игроман имеет долги, превышающие его годовой доход (это исследование ФОМ). 70% игроманов берут кредиты, закладывают имущество. Часто игровой зависимости сопутствуют психические расстройства: депрессия, тревожность, суицидальные мысли (до 15% случаев).

Вашукова говорит, что без помощи извне (квалифицированного специалиста, структурированной терапии и устойчивой системы поддержки) выйти из этого замкнутого круга крайне трудно.