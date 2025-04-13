«Дубайский кулич»: вред или польза? Разбираем рецепт

Кулич, похожий на торт! Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Пасха без кулича немыслима. В православной культуре это традиция. Рецепты пасхальной выпечки передают из поколения в поколение. Но у привычных воскресных хлебцев появились конкуренты зеленого цвета. И называют их, по аналогии с шоколадом, «дубайскими куличами». О гастрономическом тренде «Доктору Питеру» рассказали психотерапевт и нутрициолог.

Мягкий кулич с белой сахарной глазурью и сухофруктами — традиционное пасхальное угощение, которое символизирует радость и воскресение Христа. «Бабушкины» рецепты есть почти в каждой семье, по ним куличи пекут раз в год, и именно это создает особую атмосферу праздника. Угощение заранее освящают в церкви и едят за большим столом в Пасхальное воскресенье.

Традиционно в составе сдобного теста для кулича — сливочное масло, сахар, молоко, яйца, дрожжи, мука, изюм или цукаты. Но в этом году к этим простым ингредиентам стали добавлять новые — фисташковую начинку и зеленую глазурь, чтобы получить модный дубайский кулич.

Всё дело в эмоциях

— Модный дубайский кулич обычно представляет собой богатый сладкий хлеб с различными добавками, такими как орехи, сухофрукты, шоколад и пряности. Он стал популярным недавно — особенно среди туристов и людей, стремящихся к новым кулинарным экспериментам, — рассказывает психотерапевт Ирина Крашкина. — Попробовав дубайский кулич, вы открываете для себя культуру и традиции региона, расширяете кругозор. Современные пищевые декоративные украшения могут стать как кулинарным, так и визуальным произведением искусства, что делает кулич более привлекательным для праздника.

Ирина Крашкина — психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.

Польза от такого кулича в основном эмоциональная, уверена психолог. Как и любой другой десерт, кулич приносит удовольствие и позитивные эмоции, что важно для психологического комфорта. Но стоит понимать: не все готовы принять подобное изменение в привычных правилах.

— У тех, кто предпочитает классический кулич, использование необычных добавок может вызвать негативные ощущения и уменьшить общую ценность традиционного православного христианского праздника, — считает Ирина Крашкина.

Предайте огню

К слову, священнослужители не против изменения привычного рецепта: религиозных догм дубайский кулич не нарушает. Освятить в церкви его можно точно так же, как и обычный. Есть, правда, правило: если модный кулич не понравился, выбрасывать его нельзя. Освященные продукты следует предать огню — сжечь в печке, равно как и скорлупу от окрашенных к Пасхе яиц. Об этом рассказывал протоиерей Дмитрий Бабкин.

Умеренность во всём

Кулич на Пасху, каким бы ни был его рецепт, символизирует начало нового, в том числе и режима питания, если, конечно, Великий пост соблюдался по всем православным канонам. Верующие спустя долгое время позволяют себе мясные и молочные продукты, жирное и калорийное. И вот тут многих подстерегает опасность. Ну а модный дубайский кулич может и вовсе стать причиной плохого самочувствия на праздник.

Из чего делают дубайский кулич

— Дрожжевое тесто из белой муки само по себе не самая полезная еда, так еще и избыток сахара во всех видах добавляет калорий с избытком. Плюс цукаты, сладкая кремовая начинка с фисташками и не менее сладкая глазурь сверху, — объясняет нутрициолог Юлия Попова. — Богат такой кулич и жирами: в рецептуре сливочное масло, яйца, орехи. Всё это требует идеального расщепления с помощью желчи и липазы. Тесто катаифи, которое тоже иногда используют для дубайского кулича, также состоит из муки, крахмала, растительных жиров.

Юлия Попова — семейный нутрициолог, парафармацевт

В результате наша ферментативная система может просто не справиться, особенно если такую углеводную бомбу съест тот, кто придерживался поста.

— Поджелудочная и кишечник с непривычки могут ответить болью и вздутием, а то и приступом панкреатита. С учетом того, что в рацион возвращается еще и животный белок, ЖКТ будет нелегко, — предупреждает эксперт и советует выбирать более скромный и менее сладкий традиционный рецепт кулича.

Домашний рецепт

Имейте в виду, что домашний кулич точно будет более полезным и менее калорийным. В магазинном часто используют дешевые трансжиры, искусственные подсластители, эмульгаторы и ароматизаторы. Это делает блюдо еще более «убийственным» для нашего организма.

— Если вы хотите получить максимально полезное пасхальное сладкое блюдо, кладите в тесто для кулича поменьше сахара — используйте, например, эритрит. Вместо цукатов добавляйте измельченные сухофрукты, рафинированную муку замените цельнозерновой или миндальной, а альтернативой дрожжевому тесту используйте обычное с разрыхлителем, — рассказывает Юлия Попова.

Подробный рецепт «Дубайского кулича» можно узнать тут.

Кулич, конечно, будет королем на Пасху. Но какие еще блюда можно поставить на праздничный стол? Ранее мы рассказывали о 10 видах недорогой, но полезной рыбы. Она дает организму белок, жирные кислоты омега-3, витамины группы В и витамин D.

Отличным дополнением к празднику станет, например, хек. В этой белой рыбе мало жира, она богата витаминами С, Е, А, РР, группы В, а также ненасыщенными жирными кислотами. Хек полезен для сердечно-сосудистой системы, помогает поддерживать форму, его можно есть даже худеющим.

Кроме того, эта рыба богата протеином, помогает организму вырабатывать коллаген, следовательно, благоприятно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Килограмм хека можно купить за 400 рублей, есть фасовки и по 800 граммов, они стоят в районе 369 рублей.