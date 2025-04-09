Синдром инсульта в салоне красоты — это случилось с Эдуардом Хилем: можно ли умереть при мытье головы в парикмахерской

Можно умереть в парикмахерской во время мытья головы Источник: Мария Романова / Городские медиа











Простая процедура мытья головы в салоне красоты может превратиться в опасное дело. Представьте себе: вы расслабляетесь в уютном кресле, наслаждаясь пеной шампуня, как вдруг — инсульт. Именно при мытье головы в парикмахерской потерял сознание, впал в кому, а затем умер знаменитый советский и российский эстрадный певец Эдуард Хиль.

В 2012 году легендарный Мистер Трололо пришел в парикмахерскую и, запрокинув голову назад в раковине для мытья головы, впал в кому и скончался через 2 месяца.

Как говорили потом врачи, произошло смещение шейных позвонков певца, что вызвало полное пережатие позвоночных артерий. Как следствие — острое нарушение кровоснабжения ствола головного мозга с нарушением работы жизненно важных органов.

Врачи диагностировали у него стволовой инсульт. Несмотря на все усилия медиков, певец скончался в отделении анестезиологии и реанимации НИИ имени Поленова.

Оказывается, сидеть с запрокинутой головой у раковины — это не только неудобно, но и потенциально опасно для здоровья. Заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Ольга Курушина объяснила, почему это может произойти с каждым. А мастер по волосам Юлия Обухова посоветовала нашим коллегам из V1.RU, как избежать трагедии.

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Инсульт — это острое нарушение кровообращения в мозге, когда кровь перестает поступать в определенную его часть. Это может произойти из-за закупорки сосуда тромбом или разрыва сосуда. В результате клетки мозга начинают гибнуть, что приводит к потере функций, за которые отвечает пострадавший участок мозга. Это может проявляться как слабость или онемение рук и ног, проблемы с речью, зрением или равновесием.

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Термин «синдром инсульта в салоне красоты» ввел еще в 1993 году американский невролог Майкл Вайнтрауб. Он описывал редкие случаи, когда неудобное положение головы клиента во время процедуры мытья головы приводило не только к травмам шеи, но и в крайних случаях к инсульту. Указывая, что риск возникновения подобного синдрома выше у женщин старше 50 лет, врач подчеркивал, что он может угрожать людям любого возраста.

— Парикмахерская мойка не всем удобна и многим передавливает шею, — подтверждает мастер по волосам Юлия Обухова. — Но я ни разу не слышала, чтобы кого-то из наших клиентов это довело до инсульта! У меня есть пара клиенток, которым противопоказано запрокидывать голову назад. Поэтому моем их только лицом вниз. Чтобы было удобно, подкладываю полотенце, когда вода не нужна.

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Заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ВолгГМУ, доктор медицинских наук Ольга Курушина сомневается, что такой синдром существует и тем более может вызвать инсульт и последующую смерть.

— Практически невозможно получить инсульт путем механического позиционного сдавления сосудов шеи, — говорит Ольга Курушина. — Человек во время мытья головы проводит минуты в запрокинутом положении. Даже в кресле стоматолога, где пациенты иногда проводят часы в неудобной позе, нет вероятности появления инсульта.

Опасность инсульта подстерегает в совсем других ситуациях. Ольга Курушина заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ВолгГМУ, доктор медицинских наук

Напомним, существуют факторы риска инсульта, при которых может потребоваться прием лекарств. Среди них неврологи называют высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и ожирение. Американская ассоциация по борьбе с инсультом опубликовала обновленные рекомендации, собрав воедино все медицинские открытия последних лет.

Невролог советует не доверять симулянтам Источник: Мария Романова / Городские медиа











Медики рекомендуют внимательно следить за самочувствием во время процедур, чтобы вовремя заметить возможные тревожные сигналы.

— Соответственно, специальных методов предотвращения инсульта именно в парикмахерской нет, — уверяет Ольга Курушина. — Получить инсульт при посещении парикмахера, косметолога или салона красоты — это казуистические случаи.

Напомним, ранее Ольга Курушина развенчивала популярное заблуждение о связи инсультов со временами года.

— Всё зависит от факторов риска. Инсульт — это очень многоплановое заболевание, которое может возникать по самым разным причинам. И если ведущим фактором риска у пациента является подъем артериального давления, то для него, конечно, осень будет опасным периодом, — говорит профессор. — А есть люди, у которых очень высок риск тромботических осложнений. Для них наиболее опасен период лета и жары, когда они пьют недостаточно много жидкости. У таких пациентов риск инсульта повышается уже по другой причине.

По словам Ольги Курушиной, в последнее время одним из ключевых факторов риска инсульта стало не мытье головы в парикмахерских, а низкая физическая активность россиян. Есть и другие факторы.

— Разумеется, у инсульта есть факторы риска, на которые ни сами пациенты, ни врачи повлиять не могут. Это, например, возраст, пол и принадлежность к белой расе, — толерантно отмечала Ольга Курушина. — Но в первую очередь каждый человек должен обратить внимание на то, что он может контролировать: измерение артериального давления и прием препаратов, которые регулируют ритм сердца, то есть соблюдение рекомендаций лечащих врачей. Чаще всего к нам попадают пациенты, которые пренебрегли тем или иным режимом уже назначенной им терапии.

Умереть в салоне красоты возможно только в одном случае Источник: Мария Романова / Городские медиа











Инсульт остается серьезной угрозой для здоровья, особенно для тех, кто подвержен факторам риска, таким как повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и сахарный диабет. Регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни могут значительно снизить вероятность его возникновения.