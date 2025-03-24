«Все закончилось скорой»: врачи и болеющие назвали симптомы заразного вируса, который сейчас ходит

Врачи назвали симптомы вирусов, которыми сейчас все болеют Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в России продолжает оставаться высокой. Лидерство в общей структуре сохраняют вирусы гриппа, активнее всех вирусы гриппа B и гриппа A (H1N1). Среди остальных возбудителей преобладают риновирусы и РС-вирусы.

А вот коронавирусная инфекция по-прежнему продолжает терять позиции: количество случаев COVID-19 за последнюю неделю снизилось еще на 14,6%.

— Лабораторный мониторинг выявил, что основной причиной заболеваемости остаются вирусы гриппа. Они были обнаружены в 73,4% случаев, — отмечают в Роспотребнадзоре.

В этом материале разбираем, чем болеют в Центральной России и какие признаки сигнализируют о том, что пора к врачу.

Как лечить сильный кашель

Одним из самых частых симптомов, на который жалуются россияне, стал сильный кашель.

— Мама заболела в конце прошлой недели. У нее начался дикий кашель, потом поднялась температура. В итоге всё закончилось вызовом скорой и больницей. Врачи сказали: сильная интоксикация. Возможно, мало пила жидкости и началось обезвоживание, — говорит читательница «Доктора Питера» Ольга.

Что же делать с изматывающим кашлем, который мучает на больничном? По словам врачей, для эффективного лечения важно знать причину кашля, а их не одна, не две и даже не три. От причины и будет зависеть тактика лечения.

— Сейчас, конечно, на первом месте ОРВИ. Сильный кашель характерен для метапневмовируса, респираторно-синцитиального вируса человека (РС-вируса), аденовируса, гриппа. Но может быть и множество других причин, даже экзотических, например инородное тело в бронхе, если ребенок что-то вдохнул, — объясняет «Доктору Питеру» Наталья Соломатина, врач-пульмонолог клиники педиатрического университета.

Наталья Соломатина — врач-пульмонолог педиатрического отделения № 2 клиники Санкт-петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).

По словам Евгения Венёва, врача-инфекциониста Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, причина долгого кашля далеко не всегда в какой-то инфекции, поэтому антибиотиками делу не поможешь.

Евгений Венёв — врач-инфекционист Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.

— Очень часто пытаются лечить долгий кашель без дополнительного обследования антибиотиками. Этого нельзя делать, потому что инфекционных причин долгого кашля на самом деле достаточно мало. Даже если инфекция и послужила причиной такого кашля, скорее всего, на 3–4-й неделе возбудителя уже давно нет, и антибиотики здесь не помогут, — говорит инфекционист.

Причины длительного кашля

По словам врачей, причиной долгого кашля могут также быть:

аллергические реакции — на пыльцу, пыль, шерсть животных, сухой воздух (помним, что сейчас весна);

проблемы с ЖКТ. Например, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит;

заболевания лор-органов. Например, тот же насморк. При рините слизь из носа стекает по задней стенке и вызывает рефлекс — кашель. По словам Евгения Венёва, такой кашель будет требовать совсем другого лечения, не связанного ни с антибиотиками, ни с муколитиками.

Эксперименты с разными лекарствами от кашля тоже могут выйти боком, не такие уж они безобидные, как многим кажется. Тем более для детей.

— Любые лекарственные препараты, в том числе муколитические, противокашлевые, должны назначаться врачом с учетом того, какой тип кашля. Бывает, у ребенка непродуктивный кашель, а родители начинают давать ему препараты, подавляющие кашель. А у него, предположим, пневмония, и такое лечение только усугубит проблемы. Или другая ситуация: у ребенка трахеобронхит — сухой, тяжелый, приступообразный кашель до рвоты. И вот такому ребенку самостоятельно начинают давать муколитики — препараты для разжижения мокроты, что тоже приводит к ухудшению. А иногда родители могут лечить ребенка сразу двумя препаратами с противоположным действием — например, делать какие-то ингаляции и давать кашлеподавляющие средства. Мы видим таких пациентов, они кашляют очень долго и мучительно, хотя грамотные специалисты могут решить их проблему гораздо быстрее и проще, — рассказала специалист СПБГПМУ Наталья Соломатина.

Евгений Венёв призвал и взрослых быть осторожнее с разными лекарствами от кашля, особенно если он долго не проходит.

— Нельзя начинать принимать препараты, подавляющие кашель, без рентгена грудной клетки. При кашле у нас всегда вырабатывается мокрота. Если человек начинает принимать такие препараты, мокрота будет застревать в бронхах — это может усугубить болезнь. В то же самое время при длительном кашле нельзя злоупотреблять и отхаркивающими препаратами — муколитиками. Эти лекарства принимают не дольше 3–5 дней. И надо понимать, что до тех пор, пока вы принимаете откашливающие средства, кашель будет сохраняться. Вы просто стимулируете этот рефлекс, — добавил инфекционист Боткинской больницы.

Девять признаков того, что срочно пора к врачу

Врачи назвали «красные флаги» длительного кашля, при которых консультация врача и дополнительное обследование просто необходимы. За этим симптомом могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем.

По словам Натальи Соломатиной, родителям надо немедленно показать ребенка врачу, если у него:

при откашливании выделяется гнойная мокрота в большом количестве или в ней есть прожилки крови;

кашель мешает дыханию;

кашель идет приступами, или, как говорят врачи, «репризами».

— Если ребенок маленький, к нему надо быть особенно внимательным. Есть патологии, которые могут угрожать его жизни, например коклюш. Маленькие дети не умеют откашливаться в принципе, для них кашель — это очень опасное состояние, — предупредила педиатр.

Евгений Венёв перечислил следующие тревожные признаки у взрослых:

кашель, продолжающийся 3–4 недели;

нарастающая одышка, ощущение удушья при кашле;

высокая температура при кашле — 38 градусов и выше;

внезапно возникшая на фоне кашля осиплость голоса;

мокрота с примесью крови;

кашель, сопровождающийся выраженной ночной потливостью, потерей веса и общей слабостью.

Когда начнется спад заболеваемости

По словам Андрея Позднякова, врача-инфекциониста сети «Инвитро», такая картина полностью соответствует сезону. Причем о пиковых уровнях речи не идет, в предыдущие годы на пике заболевших было больше, чем сейчас.

Андрей Поздняков — инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», кандидат медицинских наук.

— Я думаю, что подъем еще будет. Это косвенно связано с тем, что люди меньше болели после новогодних праздников, хотя, по прогнозам, подъем ожидался именно в то время. Сейчас же накапливается прослойка людей, которые чувствительны к вирусам, и вирусы «добирают» то, что «недобрали» в январе и феврале, — объясняет Андрей Поздняков.

Специалист предполагает, что рост заболеваемости может остановиться лишь в апреле, а начала снижения можно ожидать не раньше мая.