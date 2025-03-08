Говорят, что с утра нужно выпивать стакан теплой воды. Это правда? Отвечают врачи

Мало услышать, что с утра нужно пить воду — нужно еще узнать, что об этом говорят врачи Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Везде советуют начинать день со стакана теплой или даже горячей воды, но есть ли в этом реальная польза или это очередной миф? Откуда взялась эта традиция, что происходит с телом после первой утренней порции воды и действительно ли она помогает организму? Открываем сезон водных процедур вместе с врачами.

Зачем пить теплую воду натощак

Традиция выпивать стакан теплой воды по утрам до завтрака пришла к нам из аюрведы и древней китайской медицины. По этим канонам вода — идеальный напиток, который помогает поддерживать здоровье и избавляться от болезней.

— Привычка пить горячую воду укоренилась в жизни китайцев согласно китайской философии и стала приносить положительные результаты для здоровья, — рассказывает врач общей практики Елена Павлова. — Рекомендуется пить воду каждый день, ее температура — 35–38 градусов.

Елена Павлова — врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог, натуропат.

В современном мире стакан воды натощак можно по праву назвать одним из самых важных утренних ритуалов. Во время сна организм активно восстанавливается, расщепляет токсины и выводит продукты распада. Утренняя порция воды помогает быстрее очистить желудок и кишечник, освобождая их от всего лишнего.

— Горячая вода помогает в первую очередь подготовить пищеварительный тракт к новому дню: очистить слизистые пищевода и желудка, смыть то, что накопилось на них за ночь, то есть как почистить зубы, — объясняет Елена Павлова. — А также запустить выделение желудочного сока, снять спазм со сфинктеров, если он есть.

Теплая вода по утрам ускоряет обмен веществ, что помогает снабжать внутренние органы кислородом и питательными веществами, а также быстрее избавляться от лишнего веса. Стакан натощак снижает аппетит, заполняя желудок и создавая ощущение сытости. Это особенно полезно тем, кто хочет контролировать вес и избежать переедания.

— Это ускоряет обмен веществ и помогает контролировать аппетит, если пить между приемами пищи, — добавляет Елена Павлова.

Утренний стакан воды помогает нормализовать кислотность: снижает концентрацию желудочного сока и стимулирует выработку ферментов, благодаря чему пища легче усваивается. А еще это — детокс для организма.

— Горячая вода помогает расщеплять и выводить всё то, что накопилось внутри, в том числе в каналах, которые расположены по нашему телу. Усиливает выведение слизи из организма, особенно актуально при простуде, заложенности носа, — отмечает Павлова. — Стакан теплой воды натощак помогает улучшать кровообращение и увеличивает объем крови, что является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Приводит в баланс пониженное или повышенное артериальное давление. Оказывает положительное влияние при мигрени, боли в суставах, заболеваниях матки, мочевыделительной системы.

Чем полезна теплая вода

Теплая вода натощак — это не панацея, но полезная привычка, которая действительно может благоприятно повлиять на организм. Однако считать ее универсальным средством от всех болезней не стоит.

— Какой-то суперграндиозной пользы от стакана теплой воды нет, — считает семейный врач Александра Мурашкина. — Нет прямой корреляции и нет доказательной базы. Утром организм и так начнет просыпаться и запускать все свои процессы, которые необходимы. Поэтому здесь нет такого, что обязательно нужно пить стакан теплой воды. Кому-то нравится — окей. Хуже это точно не сделает.

Александра Мурашкина — семейный врач высшей категории.

Скорее, это устоявшийся миф, полагает врач. Теплая вода полезна, но не обладает чудодейственными свойствами, которые ей приписывают.

— Это как с завтраком. Было два исследования одновременно. Одни ученые доказали, что завтрак полезен, и вторые в этот же момент доказали, что завтрак вреден и не так уж и важен. Поэтому здесь всё то же самое, — добавляет Александра Мурашкина.

Кому нельзя пить теплую воду на голодный желудок

Несмотря на пользу воды натощак, такой ритуал подходит не всем. Людям с заболеваниями почек, мочекаменной болезнью или гипертонией стоит быть осторожными. Быстро выпитая жидкость разжижает кровь, что может повлиять на самочувствие. В таких случаях лучше заранее проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить организму.

— Нужно быть аккуратнее с употреблением теплой воды, особенно с лимоном, — предупреждает Александра Мурашкина. — Лимон — это кислота, это витамин С, но на голодный желудок это не очень хорошо воздействует. Плюс начинает страдать зубная эмаль, потом возникает чувствительность зубов.

Врачи также отмечают, что важно соблюдать умеренность. Оптимальный объем воды утром — 200–300 мл. Если выпить больше, особенно залпом, можно почувствовать тяжесть в желудке. Хотя дискомфорт пройдет быстро, таких ситуаций лучше избегать.