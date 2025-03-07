Всё прошло за три дня. Ученые нашли способ, как быстро вылечить герпес, один из видов которого может вызвать болезнь Альцгеймера

«Простуда» на губах — не самое приятное явление Источник: iStockphoto











Историей болезни пациентки, которая страдала от рецидива герпеса — «простуды» на губе, поделились медики Дамасского университета. Они применили нестандартную терапию, и всё прошло за три дня. Рассказывает «Доктор Питер».

Многие знают, что такое «простуда» на губах: пузырьки с жидкостью внезапно появляются на слизистой или коже. Сначала они зудят, потом неэстетично набухают и покрываются корочкой. На медицинском языке это называется «герпес» — заболевание, которое вызывает вирус ВПГ-1.

Инфекция эта очень распространена. Заразиться ей можно через контакт с инфицированным человеком, например через поцелуи, использование общей посуды, полотенец или косметики. После первичного заражения вирус остается в организме навсегда, прячась в нервных клетках. При ослаблении иммунитета — например, из-за стресса, простуды, переутомления, менструации или переохлаждения — вирус может активизироваться и вызвать повторные высыпания.

Обычно герпес на губах заживает за 7–10 дней, если применять препараты на основе ацикловира, но есть способы избавиться от «простуды» на губах быстрее. О необычном методе лечения женщины с рецидивирующим герпесом, опробованном в Дамасском университете, рассказали врачи. Их отчет о клиническом случае опубликован в журнале Clinical Case Report.

Мучилась каждый месяц

56-летняя женщина обратилась к врачам с герпесом над верхней губой. Она призналась, что страдает от этой неприятной «простуды» каждый месяц. Это доставляет ей сильный дискомфорт, а мази, которые она использует сразу, как чувствует покалывание на губе, не помогают. Никаких хронических болезней у пациентки не было, в том числе и кожных, ни экземой, ни атопическим дерматитом она не болела.

Перед началом лечения у пациентки наблюдалось несколько пузырьков над верхней губой в стадии изъязвления. Боль от них женщина оценила как среднюю, никаких лекарств она еще не использовала.

Врачи приняли решение применить двойной метод лечения — местную противовирусную терапию куркумином в сочетании с фотодинамической терапией (ФДТ) — использованием 0,005% метиленового синего и диодного лазера.

Сначала кожу женщины очистили, затем шприцем с тупым наконечником нанесли на очаг поражения раствор куркумина. Он работал как фотосенсибилизатор — вещество, которое повышает чувствительность кожи к воздействию ультрафиолетового излучения. Его оставили на губах на 10 минут, а затем провели двухминутное облучение светом. Остатки фотосенсибилизатора удалили стерильным ватным тампоном.

Простуда прошла за три дня

Последовательный фотоотчет, как лечили герпес на губе Источник: onlinelibrary.wiley.com

Сразу после процедуры у женщины над верхней губой образовалась тонкая корочка, боль утихла. Повреждение зажило в течение трех дней, а корки полностью исчезли. За последующие восемь месяцев, которые пациентка наблюдалась у врачей, простуда на губах у нее ни разу не появилась.

«Это исследование является первым, в котором фотодинамическая терапия (ФДТ) с использованием куркумина и синего света использовалась для лечения рецидивирующего герпеса на губах, — говорится в отчете врачей. — Это лечение ускоряет заживление простого герпеса, что объясняется комбинированным противовирусным действием куркумина и синего света, а также иммуномодулирующими свойствами куркумина. Примечательно, что ФДТ также снизила частоту рецидивов поражений, при этом рецидивов не было зарегистрировано в течение восьми месяцев. Это может быть связано с воздействием ФДТ на иммунную систему, которая активирует адаптивную часть врожденного иммунного ответа».

Герпес может довести до Альцгеймера

Вирус герпеса, попадая в организм, остается там навсегда. Полностью вылечить его уже не удастся. Терапия смягчает симптомы в стадии обострения и предупреждает развитие осложнений. Однако на фоне снижения иммунитета инфекция может дать знать о себе снова.

Всего врачи знают восемь разновидностей герпеса. Самый известный герпес — 1-го типа — проявляется в виде пузырьков, язвочек и трещин вокруг рта и носа. Следом по распространенности идет вирус герпеса 2-го типа, он же генитальный, или половой герпес. Как понятно из названия, этот вирус передается половым путем, поражая кожу и слизистую в области половых органов.

— Генитальный герпес не только приводит к дискомфорту и боли, но и оказывает негативное влияние на сексуальное и репродуктивное здоровье, — говорит врач-терапевт, инфекционист Николай Рябков.

А недавно обнаружилось еще одно страшное последствие, к которому приводит генитальный герпес. Оказалось, что эта инфекция способна поражать кору головного мозга.

Американские медики задались вопросом, почему после некоторых перенесенных инфекционных заболеваний у людей быстрее ухудшается память. Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке решили проследить, как цитомегаловирус, вирусы герпеса 1-го и 2-го типа, хламидийная пневмония, а также хеликобактериоз связаны с тремя показателями: толщиной коры головного мозга, объемом гиппокампа (часть мозга, которая отвечает за память) и болезнью Альцгеймера.

Врачи проанализировали снимки МРТ головного мозга и результаты анализов крови 455 добровольцев. Средний возраст участников — 70 лет. В процессе долгосрочного исследования выяснилось, что у людей с повышенными титрами антител к генитальному герпесу заметно сократилась толщина коры головного мозга, а наличие хламидийной пневмонии вкупе с половым герпесом еще больше усиливало негативный эффект.

«Наши результаты показывают, что вирус герпеса второго типа способен ускорить старение мозга, что, возможно, приведет к когнитивным нарушениям и нейродегенеративным заболеваниям у стареющего населения», — говорится в научной статье, опубликованной в Journal of the Neurological Sciences.

Ученые предупреждают: из-за хронической латентности, когда вирус есть, но протекает без симптомов, воздействие генитального герпеса может способствовать риску деменции.

Что же касается других инфекций, в том числе вируса герпеса 1-го типа, то эти заболевания не влияли на толщину коры головного мозга, а также не были связаны с признаками болезни Альцгеймера.