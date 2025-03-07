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Здоровье эксперт Всё прошло за три дня. Ученые нашли способ, как быстро вылечить герпес, один из видов которого может вызвать болезнь Альцгеймера

Всё прошло за три дня. Ученые нашли способ, как быстро вылечить герпес, один из видов которого может вызвать болезнь Альцгеймера

Инфекция знакома многим, но не все знают, какие от нее бывают последствия

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5 комментариев
«Простуда» на губах&nbsp;— не самое приятное явление | Источник: iStockphoto«Простуда» на губах&nbsp;— не самое приятное явление | Источник: iStockphoto

«Простуда» на губах — не самое приятное явление

Источник:

Историей болезни пациентки, которая страдала от рецидива герпеса — «простуды» на губе, поделились медики Дамасского университета. Они применили нестандартную терапию, и всё прошло за три дня. Рассказывает «Доктор Питер».

Многие знают, что такое «простуда» на губах: пузырьки с жидкостью внезапно появляются на слизистой или коже. Сначала они зудят, потом неэстетично набухают и покрываются корочкой. На медицинском языке это называется «герпес» — заболевание, которое вызывает вирус ВПГ-1.

Инфекция эта очень распространена. Заразиться ей можно через контакт с инфицированным человеком, например через поцелуи, использование общей посуды, полотенец или косметики. После первичного заражения вирус остается в организме навсегда, прячась в нервных клетках. При ослаблении иммунитета — например, из-за стресса, простуды, переутомления, менструации или переохлаждения — вирус может активизироваться и вызвать повторные высыпания.

Обычно герпес на губах заживает за 7–10 дней, если применять препараты на основе ацикловира, но есть способы избавиться от «простуды» на губах быстрее. О необычном методе лечения женщины с рецидивирующим герпесом, опробованном в Дамасском университете, рассказали врачи. Их отчет о клиническом случае опубликован в журнале Clinical Case Report.

Мучилась каждый месяц

56-летняя женщина обратилась к врачам с герпесом над верхней губой. Она призналась, что страдает от этой неприятной «простуды» каждый месяц. Это доставляет ей сильный дискомфорт, а мази, которые она использует сразу, как чувствует покалывание на губе, не помогают. Никаких хронических болезней у пациентки не было, в том числе и кожных, ни экземой, ни атопическим дерматитом она не болела.

Перед началом лечения у пациентки наблюдалось несколько пузырьков над верхней губой в стадии изъязвления. Боль от них женщина оценила как среднюю, никаких лекарств она еще не использовала.

Врачи приняли решение применить двойной метод лечения — местную противовирусную терапию куркумином в сочетании с фотодинамической терапией (ФДТ) — использованием 0,005% метиленового синего и диодного лазера.

Сначала кожу женщины очистили, затем шприцем с тупым наконечником нанесли на очаг поражения раствор куркумина. Он работал как фотосенсибилизатор — вещество, которое повышает чувствительность кожи к воздействию ультрафиолетового излучения. Его оставили на губах на 10 минут, а затем провели двухминутное облучение светом. Остатки фотосенсибилизатора удалили стерильным ватным тампоном.

Простуда прошла за три дня

Последовательный фотоотчет, как лечили герпес на губе | Источник: onlinelibrary.wiley.comПоследовательный фотоотчет, как лечили герпес на губе | Источник: onlinelibrary.wiley.com

Последовательный фотоотчет, как лечили герпес на губе

Источник:

Сразу после процедуры у женщины над верхней губой образовалась тонкая корочка, боль утихла. Повреждение зажило в течение трех дней, а корки полностью исчезли. За последующие восемь месяцев, которые пациентка наблюдалась у врачей, простуда на губах у нее ни разу не появилась.

«Это исследование является первым, в котором фотодинамическая терапия (ФДТ) с использованием куркумина и синего света использовалась для лечения рецидивирующего герпеса на губах, — говорится в отчете врачей. — Это лечение ускоряет заживление простого герпеса, что объясняется комбинированным противовирусным действием куркумина и синего света, а также иммуномодулирующими свойствами куркумина. Примечательно, что ФДТ также снизила частоту рецидивов поражений, при этом рецидивов не было зарегистрировано в течение восьми месяцев. Это может быть связано с воздействием ФДТ на иммунную систему, которая активирует адаптивную часть врожденного иммунного ответа».

Герпес может довести до Альцгеймера

Вирус герпеса, попадая в организм, остается там навсегда. Полностью вылечить его уже не удастся. Терапия смягчает симптомы в стадии обострения и предупреждает развитие осложнений. Однако на фоне снижения иммунитета инфекция может дать знать о себе снова.

Всего врачи знают восемь разновидностей герпеса. Самый известный герпес — 1-го типа — проявляется в виде пузырьков, язвочек и трещин вокруг рта и носа. Следом по распространенности идет вирус герпеса 2-го типа, он же генитальный, или половой герпес. Как понятно из названия, этот вирус передается половым путем, поражая кожу и слизистую в области половых органов.

— Генитальный герпес не только приводит к дискомфорту и боли, но и оказывает негативное влияние на сексуальное и репродуктивное здоровье, — говорит врач-терапевт, инфекционист Николай Рябков.

А недавно обнаружилось еще одно страшное последствие, к которому приводит генитальный герпес. Оказалось, что эта инфекция способна поражать кору головного мозга.

Американские медики задались вопросом, почему после некоторых перенесенных инфекционных заболеваний у людей быстрее ухудшается память. Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке решили проследить, как цитомегаловирус, вирусы герпеса 1-го и 2-го типа, хламидийная пневмония, а также хеликобактериоз связаны с тремя показателями: толщиной коры головного мозга, объемом гиппокампа (часть мозга, которая отвечает за память) и болезнью Альцгеймера.

Врачи проанализировали снимки МРТ головного мозга и результаты анализов крови 455 добровольцев. Средний возраст участников — 70 лет. В процессе долгосрочного исследования выяснилось, что у людей с повышенными титрами антител к генитальному герпесу заметно сократилась толщина коры головного мозга, а наличие хламидийной пневмонии вкупе с половым герпесом еще больше усиливало негативный эффект.

«Наши результаты показывают, что вирус герпеса второго типа способен ускорить старение мозга, что, возможно, приведет к когнитивным нарушениям и нейродегенеративным заболеваниям у стареющего населения», — говорится в научной статье, опубликованной в Journal of the Neurological Sciences.

Ученые предупреждают: из-за хронической латентности, когда вирус есть, но протекает без симптомов, воздействие генитального герпеса может способствовать риску деменции.

Что же касается других инфекций, в том числе вируса герпеса 1-го типа, то эти заболевания не влияли на толщину коры головного мозга, а также не были связаны с признаками болезни Альцгеймера.

— Своевременное обследование и назначение противовирусных, иммуномодулирующих препаратов под контролем грамотного врача могут уменьшить частоту проявления симптомов заболевания, предотвратить тяжелое, осложненное течение и дальнейшее распространение инфекции, — говорит инфекционист Николай Рябков. — Нужно повышать уровень информированности о герпесе, разрабатывать новые эффективные меры лечения и профилактики вируса, в том числе вакцинацию.

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Комментарии
5
Гость
7 марта, 16:09
Ерунда какая-то и мракобесие.
Гость
7 марта, 15:52
Вирус живёт в клетках того места где попал, он же не появляется по всему телу. Нужно лечить именно это место . Прямо выжигать его из клеток кожи . Очень хорошо помогает обычная бумажка, которую сожжёте на тарелке, сдуете пепел и останется жёлтый налёт , как сера. Им намазать пузырьки или если чувствуете что начинается зуд. Можно чуть разбавить мазью ацикловира. Я так за 2 дня вылечиваю, и сразу останавливаю болячку и зуд. Иногда можно и для профилактики мазать, но смывается плохо. Бывает и по году ничего после не вылезает.
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