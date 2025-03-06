Ученые рассказали, какая ягода разрушает самые агрессивные раковые опухоли

Врачи назвали продукт, который убивает раковые клетки Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Российские ученые обнаружили, что шиповник содержит 48 полезных соединений, которые могут оказывать противораковое воздействие. Благодаря антиоксидантным свойствам они замедляют в том числе опухоли мозга. Шиповник также укрепляет иммунную систему, что важно для борьбы с раковыми клетками. «Доктор Питер», ознакомившись с научными исследованиями, рассказывает о целебных свойствах ягод.

Чем полезен шиповник

Еще наши бабушки считали эту ягоду символом молодости и красоты. Они знали, что шиповник — лидер по содержанию витамина С, одного из главных антиоксидантов. Для сравнения: 100 г лимона содержит 40 мг этого витамина, а такая же порция шиповника — 650 мг.

Он насыщен витаминами молодости А, B2, К и Е, а также содержит мощный антиоксидант бета-каротин.

Чем полезен шиповник — коротко Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Как ягода борется с раком

Но на этом польза не заканчивается. В недавнем исследовании группа российских ученых выявила в шиповнике 48 новых полезных соединений. Причем многие из них способны бороться с раком.

Например, фенольное соединение яцеозидин. Иностранные исследования показали, что это вещество способно разрушать раковые клетки при мультиформной глиобластоме — наиболее частой и агрессивной форме опухоли мозга, при которой в течение пяти лет выживает менее 5% пациентов.

— Яцеозидин подавляет рост, выживание, миграцию и инвазию клеток глиобластомы, усиливая их гибель. Наши данные предполагают, что яцеозидин имеет потенциально терапевтический эффект у пациентов с мультиформной глиобластомой, — говорится в исследовании южнокорейских ученых 2021 года.

В шиповнике также обнаружили цирсилиол. Это еще один представитель флавоноидов, который обладает противоинфекционной и противогрибковой активностью. Но самое ценное в цирсилиоле — его способность бороться с раком кожи, толстой кишки и остеосаркомой (опухолью костной системы).

— Цирсилиол является потенциальным кандидатом на лечение рака толстой кишки и действует путем подавления митофагии (процесс уничтожения митохондрий, вырабатывающих энергию для клеток. — Прим. ред.), — сообщают исследователи из Университета науки и технологий Хуачжун (Китай).

Как из шиповника получить максимум пользы

В шиповнике витамина С больше, чем в лимонах Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











По словам российских ученых, в порции шиповника содержится около 6,5% полезных веществ, которые можно извлечь. Экстракт полезных соединений авторы получили, используя углекислый газ под давлением 200–250 атмосфер.

— В отличие от органических растворителей (метанол, этанол, ацетон и n-гексан), углекислый газ легко удаляется из полученного продукта. Он нетоксичный, невоспламеняющийся, относится к возобновляемым ресурсам и считается самым экологичным зеленым растворителем, — объясняют исследователи.

Образцы для экспериментов ученые собрали на Камчатке. Всего использовали три вида ягод: шиповник иглистый (Rosa acicularis), шиповник тупоушковый (Rosa amblyotis) и шиповник морщинистый (Rosa rugosa). Что удивительно, состав трех одинаковых по роду растений совпал лишь на 22%. А самым полезным оказался шиповник иглистый. В нем нашли 84 уникальных соединения, которые не удалось обнаружить в других ягодах.

— Результаты нашей работы можно будет использовать для эффективного получения биологически активных веществ, глубинного изучения свойств шиповника и получения новых лекарств, — уверен доктор биологических наук Кирилл Голохваст.

Кирилл Голохваст — директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАО.

Профессор поясняет, что первые признаки рака могут различаться в зависимости от типа опухоли и ее расположения, однако существует ряд симптомов, свидетельствующих о вероятном злокачественном процессе.

Симптомы рака

Заслуженный врач РФ Оксана Драпкина выделяет девять неочевидных симптомов, которые могут говорить о наличии злокачественного образования.

Оксана Драпкина — директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор.

Необъяснимое похудение

Один из главных признаков того, что с вами что-то не так. Стоит показаться врачу, если за последние полгода вы потеряли как минимум 5% от общей массы тела, при этом не меняли пищевые привычки и не занимались спортом.

— Это происходит из-за того, что быстро растущая опухоль забирает много питательных веществ. Кроме того, интоксикация организма продуктами распада опухоли ведет к снижению аппетита. Симптом часто встречается при раке поджелудочной железы, легких и желудка, — поясняет врач.

Постоянная усталость

Речь идет об усталости, которая длится неделями и месяцами. Вам не помогает отдых, любимое хобби тоже перестало возвращать к жизни.

Усталость возникает из-за действия веществ, которые продуцирует сама опухоль, а также из-за ухудшения аппетита, депрессии и недостатка физической активности.

Кашель и охриплость

Если вы кашляете из-за бронхита, например, то все симптомы должны пройти в течение месяца. Однако если вы не страдаете от боли в горле, насморка и других симптомов ОРВИ, но вас мучит сильный кашель, то стоит насторожиться. Может добавиться и осиплость голоса: есть вероятность опухоли легкого или гортани.

Если кашель сопровождается кровохарканьем, то это очень тревожный звоночек. Скорее покажитесь врачу.

Нарушение глотания