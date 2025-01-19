Возможно, у вас рак на ранней стадии. Профессор назвала 9 тревожных симптомов

Известие о том, что у вас или вашего близкого родственника рак, звучит как приговор. Кажется, жизнь уже не будет прежней. Однако пугающее заболевание поддается терапии, особенно если начать лечение как можно раньше и соблюдать все предписания врача. Терапевт Оксана Драпкина назвала «Доктору Питеру» 9 симптомов, которые должны насторожить.
Оксана Драпкина — директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор.
— Рак — это группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом аномальных клеток в организме. Первые признаки рака могут различаться в зависимости от типа опухоли и ее расположения, однако существует ряд симптомов, свидетельствующих о вероятном злокачественном процессе, — поясняет профессор.
Как можно заподозрить рак
Оксана Драпкина перечисляет ключевые симптомы, которые нельзя оставлять без внимания. Они говорят о различных проблемах со здоровьем, в том числе и о наличии опухоли в организме.
1. Необъяснимое похудение
Один из главных признаков того, что с вами что-то не так. Стоит показаться врачу, если за последние полгода вы потеряли как минимум 5% от общей массы тела, при этом не меняли пищевые привычки и не занимались спортом.
— Это происходит из-за того, что быстро растущая опухоль забирает много питательных веществ. Кроме того, интоксикация организма продуктами распада опухоли ведет к снижению аппетита. Симптом часто встречается при раке поджелудочной железы, легких и желудка, — поясняет врач.
2. Постоянная усталость
Речь идет об усталости, которая длится неделями и месяцами. Вам не помогает отдых, любимое хобби тоже перестало возвращать к жизни.
Усталость возникает из-за действия веществ, которые продуцирует сама опухоль, а также из-за ухудшения аппетита, депрессии и недостатка физической активности.
3. Кашель и охриплость
Если вы кашляете из-за бронхита, например, то все симптомы должны пройти в течение месяца. Однако если вы не страдаете от боли в горле, насморка и других симптомов ОРВИ, но вас мучит сильный кашель, то стоит насторожиться. Может добавиться и осиплость голоса: есть вероятность опухоли легкого или гортани.
Если кашель сопровождается кровохарканьем, то это очень тревожный звоночек. Скорее покажитесь врачу.
4. Нарушения глотания
Это частый признак опухоли пищевода или гортани. Проблемы с глотанием происходят из-за сужения просвета пищевода растущей опухолью. Вначале человеку сложно глотать твердую еду, а позже — жидкую пищу и воду.
5. Лимфоузлы стали больше
Или же они стали болеть. В первую очередь неприятные симптомы проявляются в лимфоузлах, которые находятся на шее, в подмышках или в паху. Боль и увеличенный размер могут указывать на злокачественный процесс, в частности на лимфому или лейкоз.
6. Изменения на коже
Опухоли кожи могут проявиться в изменении внешнего вида родинок или в новых образованиях на коже. Особого внимания требует изменение формы, цвета и размера родинок — это может свидетельствовать о меланоме.
7. Боль
У вас появилась боль в определенной части тела, которая никак не проходит. Вы не можете установить причину неприятных ощущений: нет синяков, ушибов и других травм.
Хроническая боль может быть первым признаком злокачественной опухоли или ее метастазов. Это происходит из-за сдавливания нервных окончаний, нарушения кровообращения и лимфотока, изменения метаболизма тканей.
8. Проблемы с ЖКТ и мочеиспусканием
Если у вас частая изжога, вы страдаете от запоров или диареи, а диеты и таблетки не помогают, то это может указывать на опухоль в желудке или толстом кишечнике.
Частые позывы к мочеиспусканию, боль или изменение цвета мочи могут сигнализировать о раке мочевого пузыря или простаты.
9. Кровотечение
Это тревожный и опасный симптом, который также нельзя игнорировать. У женщин вагинальные кровотечения вне цикла могут говорить о раке шейки или тела матки.
У мужчин кровь в стуле или моче также может указывать на опухоли кишечника или мочевого пузыря.
Важно: наличие одного или нескольких симптомов необязательно говорит о том, что у вас рак. Проблем со здоровьем может быть много, однако проконсультироваться с врачом необходимо в любом случае, заключает Оксана Драпкина.
Ранее мы рассказывали о несерьезных, на первый взгляд, заболеваниях, которые могут спровоцировать рак.
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 13% онкологических заболеваний по всему миру вызваны инфекционными агентами. К ним относятся:
гепатиты В и С;
вирус папилломы человека (ВПЧ);
Helicobacter pylori.
Также к наиболее частым заболеваниям, способным привести к раку, относятся кишечные полипы, диспластические невусы (родинки, способные переродиться в меланому), пищевод Барретта (изменение эпителия пищевода из-за регулярного заброса желудочного сока).
По словам онколога Алины Рассоловой, вероятность развития рака печени при инфицировании гепатитом В составляет около 1% в год, при развитии цирроза печени риск увеличивается до 3–4%. Среди всех случаев рака печени в мире примерно 56% вызваны вирусом гепатита В.
Алина Рассолова — эксперт фонда «Не напрасно», онколог-химиотерапевт.
При инфицировании гепатитом С риск развития рака печени составляет около 5%, при развитии цирроза возрастает до 20%.
О том, насколько опасны вирус ВПЧ, кишечные полипы, диспластические невусы, читайте тут.