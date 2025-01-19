Возможно, у вас рак на ранней стадии. Профессор назвала 9 тревожных симптомов

По словам врачей, главное — обследоваться и начать лечение как можно раньше Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Известие о том, что у вас или вашего близкого родственника рак, звучит как приговор. Кажется, жизнь уже не будет прежней. Однако пугающее заболевание поддается терапии, особенно если начать лечение как можно раньше и соблюдать все предписания врача. Терапевт Оксана Драпкина назвала «Доктору Питеру» 9 симптомов, которые должны насторожить.

Оксана Драпкина — директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор.

— Рак — это группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом аномальных клеток в организме. Первые признаки рака могут различаться в зависимости от типа опухоли и ее расположения, однако существует ряд симптомов, свидетельствующих о вероятном злокачественном процессе, — поясняет профессор.

Как можно заподозрить рак

Оксана Драпкина перечисляет ключевые симптомы, которые нельзя оставлять без внимания. Они говорят о различных проблемах со здоровьем, в том числе и о наличии опухоли в организме.

1. Необъяснимое похудение

Один из главных признаков того, что с вами что-то не так. Стоит показаться врачу, если за последние полгода вы потеряли как минимум 5% от общей массы тела, при этом не меняли пищевые привычки и не занимались спортом.

— Это происходит из-за того, что быстро растущая опухоль забирает много питательных веществ. Кроме того, интоксикация организма продуктами распада опухоли ведет к снижению аппетита. Симптом часто встречается при раке поджелудочной железы, легких и желудка, — поясняет врач.

2. Постоянная усталость

Речь идет об усталости, которая длится неделями и месяцами. Вам не помогает отдых, любимое хобби тоже перестало возвращать к жизни.

Усталость возникает из-за действия веществ, которые продуцирует сама опухоль, а также из-за ухудшения аппетита, депрессии и недостатка физической активности.

3. Кашель и охриплость

Если вы кашляете из-за бронхита, например, то все симптомы должны пройти в течение месяца. Однако если вы не страдаете от боли в горле, насморка и других симптомов ОРВИ, но вас мучит сильный кашель, то стоит насторожиться. Может добавиться и осиплость голоса: есть вероятность опухоли легкого или гортани.

Если кашель сопровождается кровохарканьем, то это очень тревожный звоночек. Скорее покажитесь врачу.

4. Нарушения глотания

Это частый признак опухоли пищевода или гортани. Проблемы с глотанием происходят из-за сужения просвета пищевода растущей опухолью. Вначале человеку сложно глотать твердую еду, а позже — жидкую пищу и воду.

5. Лимфоузлы стали больше

Или же они стали болеть. В первую очередь неприятные симптомы проявляются в лимфоузлах, которые находятся на шее, в подмышках или в паху. Боль и увеличенный размер могут указывать на злокачественный процесс, в частности на лимфому или лейкоз.

6. Изменения на коже

Опухоли кожи могут проявиться в изменении внешнего вида родинок или в новых образованиях на коже. Особого внимания требует изменение формы, цвета и размера родинок — это может свидетельствовать о меланоме.

7. Боль

У вас появилась боль в определенной части тела, которая никак не проходит. Вы не можете установить причину неприятных ощущений: нет синяков, ушибов и других травм.

Хроническая боль может быть первым признаком злокачественной опухоли или ее метастазов. Это происходит из-за сдавливания нервных окончаний, нарушения кровообращения и лимфотока, изменения метаболизма тканей.

8. Проблемы с ЖКТ и мочеиспусканием

Если у вас частая изжога, вы страдаете от запоров или диареи, а диеты и таблетки не помогают, то это может указывать на опухоль в желудке или толстом кишечнике.

Частые позывы к мочеиспусканию, боль или изменение цвета мочи могут сигнализировать о раке мочевого пузыря или простаты.

9. Кровотечение

Это тревожный и опасный симптом, который также нельзя игнорировать. У женщин вагинальные кровотечения вне цикла могут говорить о раке шейки или тела матки.

У мужчин кровь в стуле или моче также может указывать на опухоли кишечника или мочевого пузыря.

Важно: наличие одного или нескольких симптомов необязательно говорит о том, что у вас рак. Проблем со здоровьем может быть много, однако проконсультироваться с врачом необходимо в любом случае, заключает Оксана Драпкина.

Ранее мы рассказывали о несерьезных, на первый взгляд, заболеваниях, которые могут спровоцировать рак.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 13% онкологических заболеваний по всему миру вызваны инфекционными агентами. К ним относятся:

гепатиты В и С;

вирус папилломы человека (ВПЧ);

Helicobacter pylori.

Также к наиболее частым заболеваниям, способным привести к раку, относятся кишечные полипы, диспластические невусы (родинки, способные переродиться в меланому), пищевод Барретта (изменение эпителия пищевода из-за регулярного заброса желудочного сока).

По словам онколога Алины Рассоловой, вероятность развития рака печени при инфицировании гепатитом В составляет около 1% в год, при развитии цирроза печени риск увеличивается до 3–4%. Среди всех случаев рака печени в мире примерно 56% вызваны вирусом гепатита В.

Алина Рассолова — эксперт фонда «Не напрасно», онколог-химиотерапевт.

При инфицировании гепатитом С риск развития рака печени составляет около 5%, при развитии цирроза возрастает до 20%.