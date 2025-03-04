Как обстоят дела с ОРВИ и гриппом в Ярославской области — данные экспертов

Сколько человек болеют в Ярославской области Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Последние недели ярославцы все чаще стали жаловаться на заразный вирус, проявляющийся сильным кашлем и температурой. В феврале 2025 года из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа в городе даже временно закрыли для посещений некоторые больницы города.

По последним данным Роспотребнадзора, за неделю с 17 по 23 февраля в Ярославской области зафиксировано 692 случая ОРВИ и гриппа на 100 тысяч населения. При этом 58% заболевших — дети до 17 лет. Кроме того, в регионе был выявлен 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Девять человек были госпитализированы.

— Рекомендуем соблюдать простые правила: чаще мойте руки, дезинфицируйте гаджеты, проводите влажную уборку помещений и проветривание. Эти меры до сих пор помогают защитить себя. При наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу, — напоминают в ярославском Роспотребнадзоре.

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