НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

зап.

 739мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,25
EUR 92,85
Кто владеет крупным ТЦ
Интервью с директором «Светофора»
Льготы по оплате электричества
Мальчик утонул в колодце
Причина пробок в Ярославле
Туалеты в парках
Приговор Блиновской
Прогноз погоды на март
Конкурс 76.RU
Здоровье Как обстоят дела с ОРВИ и гриппом в Ярославской области — данные экспертов

Как обстоят дела с ОРВИ и гриппом в Ярославской области — данные экспертов

Публикуем последние сведения по заболевшим за неделю

579
3 комментария
Сколько человек болеют в Ярославской области | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUСколько человек болеют в Ярославской области | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сколько человек болеют в Ярославской области

Источник:

Последние недели ярославцы все чаще стали жаловаться на заразный вирус, проявляющийся сильным кашлем и температурой. В феврале 2025 года из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа в городе даже временно закрыли для посещений некоторые больницы города.

По последним данным Роспотребнадзора, за неделю с 17 по 23 февраля в Ярославской области зафиксировано 692 случая ОРВИ и гриппа на 100 тысяч населения. При этом 58% заболевших — дети до 17 лет. Кроме того, в регионе был выявлен 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Девять человек были госпитализированы.

— Рекомендуем соблюдать простые правила: чаще мойте руки, дезинфицируйте гаджеты, проводите влажную уборку помещений и проветривание. Эти меры до сих пор помогают защитить себя. При наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу, — напоминают в ярославском Роспотребнадзоре.

Читайте также

А как вы себя чувствуете?

Я болею
Пока держусь бодрячком
Недавно выздоровел(а)
Свой вариант напишу в комментариях

Также в конце февраля в России была зафиксирована вспышка метапневмовируса, который пришел из Китая. Какие у него симптомы и опасен ли он, объяснили врачи.

Переболели или болеете? Расскажите о своих симптомах! Мы во «ВКонтакте» и в Telegram.

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях
ПО ТЕМЕ
ОРВИ и грипп Коронавирус Заболеваемость Заболеваемость COVID-19
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Дела с ОРВИ и гриппом? ОРВИ в норме. Грипп в норме!
Гость
26 минут
После эпидемии коронавируса никакое ОРВИ не страшно.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление